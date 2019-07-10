 Однопартійна більшість - загроза нової Ради, тому що в Україні завжди був баланс політичних сил, який допомагав "триматися берегів", - Ірина Геращенко

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Перше: в наступний парламент зайде досить велика група політичних піонерів, які познайомляться один з одним у сесійній залі. І вони там будуть як у тій грі: "Вожатий, вожатий, подай піонера!" При тому, що і вожатий - людина досить недосвідчена. І потім, всі великі фракції, якщо вони не об'єднані навколо чогось, крім популярного бренду і прізвища, - схильні до великої небезпеки розповзання", - зазначила Геращенко.

"Друга серйозна загроза - що в наступний парламент зайде більша група політичних вовкодавів, які хочуть перегризти горло не стільки парламенту, скільки Україні. І ця проросійська колона буде досвідчена, цинічна, хитрощі в усіх бюрократичних нюансах роботи парламенту. На відміну від неофітів, яким знадобляться декілька місяців для того, щоб зрозуміти, як працює ця структура. Це серйозна небезпека - і я вважаю, що завдання нашої політичної сили - зупиняти цей реванш. І боротися, боротися за збереження інституту парламенту, за те, щоб ця структура нормально працювала", - вважає нардеп.

Читайте також: "До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ

"(Третя загроза - ред.) це, безумовно, однопартійна більшість. Тому що в Україні завжди був баланс політичних сил, певної здорової конкуренції. І цей баланс водночас допомагав, що називається, триматися берегів ... це безбережжя досить небезпечне не тільки для країни, для парламенту як інституції, а й для самої політичної сили, яка претендує на всю повноту влади. І по-третє, ми ж не розуміємо ні її ідеології, ні її позиції. Хтось там - ватник, хтось - із проукраїнською позицією, одні - за СРСР, інші - за ЄС і НАТО. Цей політичний борщ несмачний насправді. Його смак, я думаю, не зрозумілий поки і самим кухарям. Це може бути такими доволі серйозними загрозами", - резюмувала Геращенко.

Повну версію інтерв'ю з Іриною Геращенко "До Зеленського зараз неабиякий інтерес у світі. Тож чому ці ваші фішечки, які ви так любите в спілкуванні з опонентами, не використовуються в боротьбі за Україну?" дивіться ТУТ.