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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:ВР (5115) вибори (4150) Геращенко Ірина (913) коаліція (240)

 Однопартійна більшість - загроза нової Ради, тому що в Україні завжди був баланс політичних сил, який допомагав "триматися берегів", - Ірина Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала кілька ризиків для нового парламенту.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Перше: в наступний парламент зайде досить велика група політичних піонерів, які познайомляться один з одним у сесійній залі. І вони там будуть як у тій грі: "Вожатий, вожатий, подай піонера!" При тому, що і вожатий - людина досить недосвідчена. І потім, всі великі фракції, якщо вони не об'єднані навколо чогось, крім популярного бренду і прізвища, - схильні до великої небезпеки розповзання", - зазначила Геращенко.

"Друга серйозна загроза - що в наступний парламент зайде більша група політичних вовкодавів, які хочуть перегризти горло не стільки парламенту, скільки Україні. І ця проросійська колона буде досвідчена, цинічна, хитрощі в усіх бюрократичних нюансах роботи парламенту. На відміну від неофітів, яким знадобляться декілька місяців для того, щоб зрозуміти, як працює ця структура. Це серйозна небезпека - і я вважаю, що завдання нашої політичної сили - зупиняти цей реванш. І боротися, боротися за збереження інституту парламенту, за те, щоб ця структура нормально працювала", - вважає нардеп.

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"(Третя загроза - ред.) це, безумовно, однопартійна більшість. Тому що в Україні завжди був баланс політичних сил, певної здорової конкуренції. І цей баланс водночас допомагав, що називається, триматися берегів ... це безбережжя досить небезпечне не тільки для країни, для парламенту як інституції, а й для самої політичної сили, яка претендує на всю повноту влади. І по-третє, ми ж не розуміємо ні її ідеології, ні її позиції. Хтось там - ватник, хтось - із проукраїнською позицією, одні - за СРСР, інші - за ЄС і НАТО. Цей політичний борщ несмачний насправді. Його смак, я думаю, не зрозумілий поки і самим кухарям. Це може бути такими доволі серйозними загрозами", - резюмувала Геращенко.

Повну версію інтерв'ю з Іриною Геращенко "До Зеленського зараз неабиякий інтерес у світі. Тож чому ці ваші фішечки, які ви так любите в спілкуванні з опонентами, не використовуються в боротьбі за Україну?" дивіться ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136763
 
 
 Топ коментарі
 
О чем она вообще? 5 лет агрессивное невменяемое меньшинство с рейтингом 2-5% устанавливало правила по которым жила вся страна.
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Невкусный - мягко сказано. Помои, так точнее.
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Сообщу ватникам новость. Порошенко с ЕС проходит Спорим?
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Знаете, уважаемый коллега, я хочу сказать, что уже полтора месяца, как у нас - другой Президент и другая команда. Вот и давайте, продемонстрируйте, что при вас - по-другому!Источник: https://censor.net.ua/r3136704
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А как может что-то быть по новому, если на всех ключевых местах сидят все старые, потому что у нас парламентско-президентская республика, а парламент не дает никого уволить. Задайте этот вопрос через некоторое время после выборов, тогда будет и ответ.
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вы не имеете интернета или не владеете инфой? за день только 70 поменяли и это только районы.Так что 50 дней и 50 промахов ЗЕ в наличии. Кстати, все что было плохо при Петре имеет продолжение при Зе. Хотя бы минские и состав....
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Похоже это вы меня не поняли, я сказал ключевых, а не второстепенных. Парламент старый, все инициативы президента саботирует, премьер старый, министры старые.
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какие инициативы? Вы так громко не пишите. Да была одна-истерика с МИД, а вот по поводу ПАСЕ и др. важных, то только ролики как в 95. Этот старый и должен был работать до осени, а не в нарушение Конституции. Знаете, можно быть зеботом, но думать и анализировать никто даже таким не запрещал. Еще месяц и ЗЕ в Европе как президента Украины забудут. Правильно Ирина написала-медовый месяц и УСЕ.
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А, так вы порохобот, так бы и сказали сразу, вы заказную зраду зрадную разносите, если бы знал, даже бы не стал тратить на вас время.
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Так було і при Порошенко, Суди, Прокуратура, міліція і інше. Тоді ще на Україну напала росія, майже дефолт. А знаєте що буде далі? Коли змінять керівників корупція не зникне, будуть грабувати і далі, з тою різницею що будуть звинувачувати робітників а не керівників.
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вы еще забыли упомянуть про медведчука и новинского
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У нас уже складывается традиция - большинство дибилов выбирает близкого себе мудака президентом, меньшинство украинцев его свергает.

Лишь бы это не происходило с цикличностью 10 лет. Бо тогда для украинцев реально встанет вопрос постепенного физического выпиливания ватного большинства.
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Найбільша загроза для нової Ради - це можливість потрапляння туди петі, бойко-медведчука-рабіновича та вілкула-мураєва-гєпи-труханова..
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Чем мураев с медведчуком отличаются от слуг урода?
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Для мене петя нічим не відрізняється від мураєва-медверчука.. Однаковісіньке зло для України, одного поля ягоди.. Щодо Слуги - побачимо по їхніх діях, десь в грудні можна вже буде зрозуміти та оцінити.. Після формування коаліції , уряду - та початку їхніх дій.. Той лемент , що чується зараз щодо Слуги - то крик болю відірваних від владного корита..
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По пунктам, - в слуги урода і медведчука практично тотожні програми: рускій язик, НАТО-нєт, федералізація. Ще й кум медведчука в списках. Де ти там бачиш разніцу?
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разница в том,шо эти ушлепки,типа "коалиция",которые до сих пор сидят в раде и никак не хотят отрываться от корыта,всячески упираются рогом и не дают Зе ничего делать.
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Ну навіщо ти брешеш так примітивно? Внизу - два пункти із розділу 4 , програми Слуги..
4. Украина в мире
• Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.
• Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.
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баланс рыгов и барыгов? пусть пионэры попробуют.
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Целью была и остается узурпация власти под Коломойского.

Шо не ясно? Какие берега, если речь идет о Коломойском?
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Не так громко, пожалуйста! Деньги любят тишину....
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А Коломойського придавило ФБР США. І єдиний шанс для нього уникнути американської в'язниці- це купити собі місце в кооперативі ;Озєро;.
Гадаю, доля України вже вирішена. Шкода тих хто загинули.
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Ну как-то так. Именно поэтому вся болтовня ЗЕ про ЕС и НАТО - болтовня для лохов.
Бене лучше в тень, а не на свет. Бене с коррупцией гораздо лучше, чем без нее.

А о том, что ЗЕ делает то, что нужно Бене, уже даже зебилы стали догадываться.
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Ира не переживай, тебе тоже найдут работу. В Польше клубнику собирать.
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О чем она вообще? 5 лет агрессивное невменяемое меньшинство с рейтингом 2-5% устанавливало правила по которым жила вся страна.
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Это ты о чем, кацапа?

Об ущемлении узкоязычных хахлами и биндеровцами?
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Я о том, что эти никого не интересующие бородатые темы постепенно уходят в небытие. И зомбированные пропагандой люди начинают осознавать, что давно уже живут в 21-ом веке, а не в начале 20-го. Хотя, судя по тебе, не до всех еще дошло.
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20 тысяч убитых украинцев - бородатая тема?
Мышебратья и одинарот?
Нас поссорили американцы?
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тестик на понимание украинского на слух не хочешь, кацапа?
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Да, наступили новые времена. Теперь очень адекватные и культурные чуваки и чувихи толерантно диктуют свои условия. Да так, что аж Конституционный суд признает противоречащий Конституции Указ Президента "политически обоснованным". Какие еще могут быть правила...
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пусть лучше будут политические пионеры чем политические шлюхи
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Ещё пару недель и эту подхалимку соевую мы больше никогда не будем видеть и слышать
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Для меня Зэ станет Президентом,когда сядут Пораженко и Гепа.
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Не хвилюйся. Сядуть всі. Порошенко- на нари, Портнов, Медведчук- в Кабмін. Захарченко не дожив.
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Путь так и будет ! не на кого будет спихивать. Через год выпрут всех вместе.
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Попадание в Раду партии где каждый второй со справкой из дурдома- вот это самая настоящая угроза. Таких не должно быть и в помине!
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Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции.- когда рошен избирался- был баланс,который он за времья своего ПРавления ПРосрал,,,баланс- превратился в дебаланс
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Всего навсего секретарь Пчеловода и такой взлет в политике что она вообще собой представляет как оратор - нет, как юрист высокой квалификации - нет... может специалист по мужскому массажу или собеседник за чашечкой кофе...
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а там еще и ее слова о ЗЕ, лучшей характеристики не найдешь. Можете ее ругать, но у нее более сильный характер и я...ца чем у ЗЕ
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Как хочется проснуться 22-го июля и уже никогда не услышать что-то подобное. Никогда не увидеть их и не задумываться, что же они всетаки хотели сказать.
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Ирина , ты просто держись за ягодицы ! Мастерство не пропьешь !
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Хоть и Первый вице-спикер, а все-таки курица. Однопартийное большинство - угроза новой Рады, потому что в Украине всегда был баланс политических сил, который помогал "держаться берегов", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1277
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Если народ дружно хочет самоубиться, то кто его сможет остановить?

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До речі, шановне товариство - рекомендую зайти в рубриці Резонанс на інтерв'ю ірини і глянути на кількість видалених коментарів.. Давно такого не було.. Дуже некрасива тенденція..
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Вопрос этой тетке. Кто придумал избирательный кодекс? Кто довел народ Украины, до избрания не их партий?
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Т.е. тебя злая порошенка заставила проголосовать за придурочного ватного наркомана?
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как не крути, вырисовывается опа полная, за что нам все это..
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Если большинство не воры и не мародеры, то это плохо, ибо это большинство пересажает всех воров. Затрусило геращенку (с маленькой буквы), понял что 3% рейтинга это на деле не менее 7 лет отсидки.
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У соевых начинает подгорать. Чувствуют что придется отвечать за свою "работу"
Запасаемся попкорном
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Ваш баланс довів країну до зубожіння.ЗЛОЧИНЦІ.
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О!!! Опять зубожЫлые с лоснящимися мордами заскулили.
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Вот как в жизни получается. Сидишь себе в уютном кресле, перекладываешь бумажки из одной стопки в дуругю и тут тебе бац и выбры, нужно идти работать, клубнику собирать.
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Ха, класс, Геращенко и ко видимо запускают компанию по подготовке своего электората к тому что вместе с бывшими Рыгами будут в оппозиции в новом парламенте)))
Хотя все закономерно петя партию рыгов и создал)))
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Ты состав ЗЕманды и "Слуги урода" давно видел?

Начиная с Богдана и кончая последней шестеркой в Луганской ОДА - сплошные рыги и ватники.
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Ирка хорош трындеть и вылизывать шоколадного и так уже весь рот в дерьме
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Кто бы мог подумать, еще пятьлет назад. Когда после кровавого Мйдана, на волне небывалой поддержки, прийдут люди в ВР с лозунгами - убийц Майдана под суд, снять депутатскую неприкосновенность, убрать всех чиновников-казнокрадов, изменить избирательный кодекс, и в результат мы оказались на том же самом месте. Только эти же люди, ничего не выпонившие из своих обещаний, будут зубами держаться за свои кресл с воплям - караул нам не дают работать. Выбирите нас еще раз, мы большне не будем.
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Как украинцы проголосуют, так и будет. Это же не Зеленский определяет, будет у него большинство в Раде или нет. Главное, чтобы всё было без нарушений и по закону.
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Нет выкурить етих порошенковскых рыг чтобы духу их небыло.
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Интересная, наверное, игра в "пионэров"...) Я и не слышал о такой никогда, хотя и старше Иринки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОднопартійна більшість - загроза нової Ради, тому що в Україні завжди був баланс політичних сил, який допомагав "триматися берегів", - Ірина Геращенко
 
 
 
 
 
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