 Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський

"Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення Зони відчуження на одну з точок зростання для нової України", - сказав він у середу на ЧАЕС, де відбудеться церемонія передачі нового безпечного конфайнменту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що спочатку буде створено "зелений коридор" для туристів і прибрано передумови для корупції.

"Більше не буде величезних черг на КПП і раптових відмов (у відвідуванні зони - ред), про які людина дізнається, вже приїхавши на пункт пропуску", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що не буде більше "заборон знімати відео та інших подібних нісенітниць".

"Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, і перетворимо Зону відчуження на науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним з символів нової України: без корупції та безглуздих заборон, з інвестиціями і майбутнім. Зробимо це разом, разом із вами", - заявив він

Чорнобильська зона відчуження має перестати бути символом корупції і порушень закону, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це і хабарі, які беруть із туристів, і нелегальне вивезення металобрухту, і використання природних ресурсів. Усе це ми дуже скоро припинимо", - повідомив він у середу під час відвідин ЧАЕС.

Зеленський зазначив, що сьогодні цій території України потрібно дати нове життя.

"Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Ми маємо перетворити нашу проблему на нашу перевагу", - вважає він.

Президент зазначив, що Чорнобильська зона - унікальне місце на планеті, де природа відновлюється після світової техногенної катастрофи.

"Ми маємо показати це місце світу: вченим, екологам, історикам, туристам", - наголосив він.