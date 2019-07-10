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 Політика України
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Все про:корупція (2423) ЧАЕС (121) Чорнобиль (111) екологія (429)

 Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пропонує перетворити Чорнобильську зону на одну з точок економічного зростання України.

"Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення Зони відчуження на одну з точок зростання для нової України", - сказав він у середу на ЧАЕС, де відбудеться церемонія передачі нового безпечного конфайнменту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що спочатку буде створено "зелений коридор" для туристів і прибрано передумови для корупції.

"Більше не буде величезних черг на КПП і раптових відмов (у відвідуванні зони - ред), про які людина дізнається, вже приїхавши на пункт пропуску", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що не буде більше "заборон знімати відео та інших подібних нісенітниць".

"Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, і перетворимо Зону відчуження на науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним з символів нової України: без корупції та безглуздих заборон, з інвестиціями і майбутнім. Зробимо це разом, разом із вами", - заявив він

Чорнобильська зона відчуження має перестати бути символом корупції і порушень закону, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це і хабарі, які беруть із туристів, і нелегальне вивезення металобрухту, і використання природних ресурсів. Усе це ми дуже скоро припинимо", - повідомив він у середу під час відвідин ЧАЕС.

Зеленський зазначив, що сьогодні цій території України потрібно дати нове життя.

"Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Ми маємо перетворити нашу проблему на нашу перевагу", - вважає він.

Президент зазначив, що Чорнобильська зона - унікальне місце на планеті, де природа відновлюється після світової техногенної катастрофи.

"Ми маємо показати це місце світу: вченим, екологам, історикам, туристам", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136759
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте! Тем более, там очень много грибов. Покушаешь их - и они начинают ходить за тобой
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Вот и просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО для переноса туда ОФИСА ПРЕЗЕДЕНТА!!!
Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4611
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Для тих, хто знайомий із серією S.T.A.L.K.E.R, фраза "Сделаем тут землю свободы" означає тотальну війну між фракціями.
Особливо оцінить "Долг" Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 593
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Очень правильный подход! Это принесет дополнительный доход стране.
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о да, ты прав брателло, особенно большой доход будут испытывать онкологические центры..
Хто - хто а ты умеешь вникать даже мне кажется получше Зе. И кто бы был наш презе, если бы не ты.
Было так грустно последние годы... нее?
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Глупо. Очень глупо... Хотя пусть едут все кто хотят...
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Вот там и размещай свой ОФИС - тихо,спокойно, "свободно",что-то там все время щелкает и одни мутанты вокруг.
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Ну теперь заживем! Всего-то не хватало - Диснейленд в Чернобыле устроить!
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Так Гройсман її знову закриє. Президента він не визнає.
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О! Можно Казантип там организовать, нарикам панравицца.
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Давайте ,а то Зону сделали олигархи , чинуши и управленцы в приватную зону САФАРИ .
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Та вона безпечна, та зона. Трохи залатати, почистити й можна жити.
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Нельзя вот так просто взять и превратить источник радиации в магнит, это противоречит законам физики... Хотя новая Верховная рада может отменить эти законы конституционным большинством. Зробимо це разом!
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яка радіація? крім самого реактору нічому фонити. Просто неробство і неосвітченість в Україні - от і стоїть "зона".
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Були сильні викиди ізотопів з тривалим періодом напіврозпаду - вистачить і правнукам.
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Піди заміряй докажи. Масових викидів не було - можна зібрати й очистити. Нічого сидіти й фантазувати. Лопату в руки - збирати ізотопи.
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Так я и думал, продолжает примазываться к успеху сериала "Чернобыль".
А по факту, хочет нахаляву земельки прихватить в живописных местах.
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А не краще було б запустити в роботу хоча б ОДИН реактор, і почати виробляти ПЛУТОНІЙ...? Бо він нам вочевидь потрібний, а інші шляхи набагато складніші і дорожчі, і це був би справді ДЕРЖАВНИЙ підхід, стратегічний. Це ж не фантазія, а цілковита реальність. Чи все ж краще запустити в Зону туристів, і заробити на них кілька мільоні доларів, яких буде досить на річний дохід черговому "любому куму" чергового пріпіздєнта?
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АХАХАХ Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7800 САДИСЬ, ДВА!
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЛУТОНИЙ НЕ ДЕЛАЮТ В ГРАЖДАНСКИХ РЕАКТОРАХ
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Не виробляють, бо забруднений домішками. Але хто зна, цілком можливо, що технології "очистки" того плутонію вже існують? Я б профінансував нашу науку, хай займаються питанням, врешті решт, втрачати немає чого, принаймні, електрику реактори все одно вироблятимуть
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ЧИТАЙ ПРО ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА.
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Ну фактично це не збагачення. а концентрація. але то таке.
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ОБОГАЩЕНИЕ И ЕСТЬ "КОНЦЕНТРАЦИЯ", ПО СУТИ. К ЧЕМУ ЭТОТ КОММЕНТ?
ВАЖНО ТО, ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО И НИКТО НЕ ДАСТ НАМ ЭТО ДЕЛАТЬ.
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Вова, теоретически возможно и даже разок практически амеры попробовали, но это очень сложно и дорого, поэтому на сегодня либо оружейый реактор, либо никакой. Это вкратце.
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Що ви називаєте збройним плутонієм спершу скажіть?
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МНЕ ВЛОМ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ В ИНЕТЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. ГУГЛИ
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Такий плутоній реально можна було виробляти на РБМК-1000. тому цих реакторів набудували так багато.
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НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, БЕЗ ОБОГАЩЕНИЯ ОН НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОРУЖИЯ. А ЧТОБЫ ОБОГАЩАТЬ - НУЖНЫ ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫХ У НАС НЕТ.
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Перенеси туда офис ПЕС и пускай там Мародер собирает грибы и ловит рыбу . сделай его мэром Припяти .
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Несмотря на многие насмешки здешних коментаторов, на Беларашке вообще зоны отчуждения как таковой нету, хотя там загрязнено территории в несколько раз больше чем в Украине.
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ВЕСЬ ВОПРОС В КОЛИЧЕСТВЕ ОСЕВШИХ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВНОЙ УДАР ПРИНЯЛА НАША ТЕРРИТОРИЯ В БЛИЖНЕМ РАДИУСЕ ВОКРУГ ЧАЭС.
Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1533
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Меня другое волнует-у нас страна сложная,война со страшным врагом, полно АЭС и других опасных объектов.Это все требует ответственного,руководства, ответственных, серьезных, умных людей,способных решать проблемы, а здесь на тебе появилось на самой высшей должности в стране ЧУДО-ЮДО, абсолютно безответственное, несерьезное, бестолковое существо, от которого можно ожидать ЧЕГО-УГОДНО. Как бы он не сделал для страны и ее народа новую КАТАСТРОФУ?
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Офис президента со всем зелёным кодом туда и с жоппоблоком.
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Так без зеленского с 2000 года там делают заповедник.140000 гектаров хотят огородить колючей проволокой, диких лошадей выращивать и насекомых на действие радиации изучать.
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я так понял что война уже закончилась что президент начал переживать за чернобыль?
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ХМ. КАКАЯ ВОЙНА? НЕ ПОМНЮ ЧТОБЫ МЫ ОБЪЯВЛЯЛИ ВОЙНУ (ПРАВДА ЖЕ, СЫВОЧОЛЫЙ? Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3891) ИЛИ НАМ.
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Там нужно создать парк, зелёную зону и поменьше людей туда пускать, пусть природа отдохнет.
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Чому поменше людей пускати?
Наприклад в Штатах парк Грейт-Смокі-Маунтінс відвідує до 10млн чоловік, а всім відомий Елоустоун - 3.5 млн на рік. І нічого не витоптали. Головне наших людей туди на "майовки" з "шашликами" не пускать, а то засруть за півроку.
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Почитав коментарі, і сумно стало, мабуть справді Чорнобиль дуже вплинув на інтелектуальний рівень людей в нашій країні.
Мені цікаво, хоч хтось з тих то тут пише, сам в Чорнобилі був останнім часом?
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ПРЕБЫВАНИЕ В ЧЕРНОБЫЛЕ ПОВЫШАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?
ЧОТ НЕ ПОНЯЛ ЗАЧЕМ ТАМ БЫТЬ ОСТАННИМ ЧАСОМ. Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1873
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Рекомендую. Подивитися на справді дику природу, яку в Україні зараз дуже важко зустріти, сам об'єкт укриття, грандіозна споруда. Там багато цікавих локацій, а радіаціний фон не вище чим в Києві.
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НУ ЕСЛИ ТОЛЬКО РАДИ ЭТОГО, ТО ДА. ЭТО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО.
НО НАСЧЕТ РАДИАЦИОННОГО ФОНА - ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ ТАК. ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТ, В КОТОРЫХ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ; И ОНИ ТАКИМИ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ. СОБСТВЕННО, ИЗ-ЗА ТАКИХ МЕСТ И ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОСЕЩЕНИЮ.
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Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…
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Конечно, и там построим офис президента, прямо возле реактора.
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Пропоную перенести АПУ під скаркофаг Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7690
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Музыкальные клипы надо там снимать https://www.youtube.com/watch?v=P7YMI39sObY
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"Давайте" Как же мне «нравится» этот призыв!
Денег дай на твои идеи, през!
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Хм. А давайте привлекать в чернобыльскую зону постановками 95-го квартала
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДавайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський
 
 
 
 
 
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