 Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським

"Нічого не сталося. Якийсь хам виганяє людину, яку обрали люди, я взагалі в шоці. Все почалося з того, що я почав ставити питання і просити допомоги президента в будівництві лікарні, розповідаючи про корупцію в райадміністрації. І замість того, щоб райадміністрацію вигнати за те, що вони відмивають гроші, чомусь вигнали мене. Вони переплутали мене, напевно, він просто не розібрався або не хотів", - цитує Цензор.НЕТ інтерв'ю Ярослава Годунка, дане виданню "КП" в Україні" за підсумками скандалу.

Він уточнив, що лікарня перебуває в жахливому стані. І звернення до президента було пов'язане з тим, що сама міськрада її не збудує.

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"Я попросив його як президента. Тому що ми самі не збудуємо лікарню, державне фінансування має бути, потрібно 180 мільйонів. Районна адміністрація цю лікарню оформила у свою власність і нічого в ній не робить. Тому президент приїхав подивитися, в якому стані ця лікарня.

А я запропонував піти подивитися туди, куди страшно зайти, де стеля падає. Я йому сам сказав, що в нас є проблеми і фінансування немає. Почав говорити, що корупція в районі. У підсумку він зривається і виганяє мене із залу", - розповів чиновник.

Зеленський звинуватив Годунка в розбої: "Він прочитав в інтернеті якусь дурницю. Він сам сказав, що знайшов щось в інтернеті і там про мене щось пишуть. Так що, мені знайти в інтернеті, що там на нього пишуть, як він по роялю яй###и б'є, чи там, де він на наркомана схожий чи бухий. Тому жодного розбою не було, я держслужбовець".

Він також повідомив, що подасть до суду на президента: "Я завтра зберу пресконференцію і подам на нього до суду. Вимагатиму вибачень за цю ситуацію і компенсації за моральну шкоду. Він поводився як якийсь гопник: "Вийди, геть звідси, йди гуляй". Я ж і є влада, навпаки, послухай її. А ​​мене за правду виганяють із залу. Ось така ситуація".

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Як повідомляє видання, Ярослав Годунок народився не Рівненщині, у нього є донька і син. Працював трактористом. У 1995-1997 роках служив у ЗСУ, а потім - у київському спецпідрозділі "Беркут" на посаді міліціонера-водія.

Входив до Київської обласної організації "Молодий Рух" і Київської обласної організації "Спілки власників Землі", був помічником нардепа Оксани Білозір, працював у виборчому штабі Віктора Ющенка в Київській області.

У червні 2000 року, працюючи водієм у "Беркуті", Годунок зі ще одним міліціонером увірвалися в квартиру киянки К. на вулиці Генерала Потапова. Син К., інвалід 1-ї групи, нібито приторговував наркотиками. Погрожуючи кримінальним переслідуванням, міліціонери почали вимагати грошей. Але все, що зуміли знайти в квартирі, - 300 гривень і мобільний телефон. Здобичі видалося мало. Інваліда побили, прикували до батареї наручниками і зажадали від матері, щоб та принесла 1000 доларів. Жінці вдалося позичити по знайомих тільки $900. Взявши відкупны, міліціонери пішли.

300 гривень і мобільний Годунок залишив собі, а долари розділив з товаришами. Його частка становила $300. Пізніше міліціонер-водій віддав на фірму своїм знайомим телефон, але ті не знали, що він крадений і користувалися ним два дні, поки не здали в скупку. Телефон запеленгували, почалося розкручування справи проти "міліціонерів-перевертнів".

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16 травня 2002 року Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій (ст. 142 ч.3 КК України), перевищення влади (ст. 166 ч.2 КК України) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК України). Покарання дали п'ять років, але замінили випробувальним терміном на три роки, врахувавши першу судимість, щире розкаяння та відшкодування шкоди потерпілим (гроші батькам Годунка позичали такі ж прості, як вони, селяни).

Як додатковий захід покарання Годунку було заборонено протягом трьох років (до 17 травня 2005 року) обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Нині судимість вважається погашеною.

У 2016 році в Бориспільському районному суді розглядалася адміністративна справа депутата Бориспільської міської ради Ярослава Годунка за статтею 173 (дрібне хуліганство) у зв'язку з тим, що він нецензурно і грубо висловлювався на адресу учасників Всеукраїнського хресного ходу за мир і правоохоронців, які забезпечували правопорядок. Сам Годунок підтвердив, що активно виступав проти заходу. У підсумку справу закрили "за відсутністю складу правопорушення".

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".