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Все про:Бориспіль (248) Зеленський (2009) бешкет (402)

 Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський під час робочої наради в Борисполі вигнав із залу секретаря місцевої міськради Ярослава Годунка. Словесна перепалка між главою держави і чиновником почалася ще в коридорі.

"Нічого не сталося. Якийсь хам виганяє людину, яку обрали люди, я взагалі в шоці. Все почалося з того, що я почав ставити питання і просити допомоги президента в будівництві лікарні, розповідаючи про корупцію в райадміністрації. І замість того, щоб райадміністрацію вигнати за те, що вони відмивають гроші, чомусь вигнали мене. Вони переплутали мене, напевно, він просто не розібрався або не хотів", - цитує Цензор.НЕТ інтерв'ю Ярослава Годунка, дане виданню "КП" в Україні" за підсумками скандалу.

Він уточнив, що лікарня перебуває в жахливому стані. І звернення до президента було пов'язане з тим, що сама міськрада її не збудує.

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"Я попросив його як президента. Тому що ми самі не збудуємо лікарню, державне фінансування має бути, потрібно 180 мільйонів. Районна адміністрація цю лікарню оформила у свою власність і нічого в ній не робить. Тому президент приїхав подивитися, в якому стані ця лікарня.

А я запропонував піти подивитися туди, куди страшно зайти, де стеля падає. Я йому сам сказав, що в нас є проблеми і фінансування немає. Почав говорити, що корупція в районі. У підсумку він зривається і виганяє мене із залу", - розповів чиновник.

Зеленський звинуватив Годунка в розбої: "Він прочитав в інтернеті якусь дурницю. Він сам сказав, що знайшов щось в інтернеті і там про мене щось пишуть. Так що, мені знайти в інтернеті, що там на нього пишуть, як він по роялю яй###и б'є, чи там, де він на наркомана схожий чи бухий. Тому жодного розбою не було, я держслужбовець".

Він також повідомив, що подасть до суду на президента: "Я завтра зберу пресконференцію і подам на нього до суду. Вимагатиму вибачень за цю ситуацію і компенсації за моральну шкоду. Він поводився як якийсь гопник: "Вийди, геть звідси, йди гуляй". Я ж і є влада, навпаки, послухай її. А ​​мене за правду виганяють із залу. Ось така ситуація".

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Як повідомляє видання, Ярослав Годунок народився не Рівненщині, у нього є донька і син. Працював трактористом. У 1995-1997 роках служив у ЗСУ, а потім - у київському спецпідрозділі "Беркут" на посаді міліціонера-водія.

Входив до Київської обласної організації "Молодий Рух" і Київської обласної організації "Спілки власників Землі", був помічником нардепа Оксани Білозір, працював у виборчому штабі Віктора Ющенка в Київській області.

У червні 2000 року, працюючи водієм у "Беркуті", Годунок зі ще одним міліціонером увірвалися в квартиру киянки К. на вулиці Генерала Потапова. Син К., інвалід 1-ї групи, нібито приторговував наркотиками. Погрожуючи кримінальним переслідуванням, міліціонери почали вимагати грошей. Але все, що зуміли знайти в квартирі, - 300 гривень і мобільний телефон. Здобичі видалося мало. Інваліда побили, прикували до батареї наручниками і зажадали від матері, щоб та принесла 1000 доларів. Жінці вдалося позичити по знайомих тільки $900. Взявши відкупны, міліціонери пішли.

300 гривень і мобільний Годунок залишив собі, а долари розділив з товаришами. Його частка становила $300. Пізніше міліціонер-водій віддав на фірму своїм знайомим телефон, але ті не знали, що він крадений і користувалися ним два дні, поки не здали в скупку. Телефон запеленгували, почалося розкручування справи проти "міліціонерів-перевертнів".

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16 травня 2002 року Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій (ст. 142 ч.3 КК України), перевищення влади (ст. 166 ч.2 КК України) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК України). Покарання дали п'ять років, але замінили випробувальним терміном на три роки, врахувавши першу судимість, щире розкаяння та відшкодування шкоди потерпілим (гроші батькам Годунка позичали такі ж прості, як вони, селяни).

Як додатковий захід покарання Годунку було заборонено протягом трьох років (до 17 травня 2005 року) обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Нині судимість вважається погашеною.

У 2016 році в Бориспільському районному суді розглядалася адміністративна справа депутата Бориспільської міської ради Ярослава Годунка за статтею 173 (дрібне хуліганство) у зв'язку з тим, що він нецензурно і грубо висловлювався на адресу учасників Всеукраїнського хресного ходу за мир і правоохоронців, які забезпечували правопорядок. Сам Годунок підтвердив, що активно виступав проти заходу. У підсумку справу закрили "за відсутністю складу правопорушення".

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136757
 
   
 Топ коментарі
 
лучше, проголосуй на Зе еще и 21 июля, а мы все с тебя поржем!
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да н#х вы кому нужны зебилы,вы сами себя перетопите дебилы голобородькиныПодам на него в суд, буду требовать извинений и компенсации за моральный ущерб, - Годунок о скандале с Зеленским - Цензор.НЕТ 1101
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нет, не будут История с Климкиным показали что ЗЕ просто истеричка.
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Годунок треба посадити, а він ще компенсацію хоче. Ушлепок
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он свое отсидел и по закону чист. Какие претензии?
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"Ничего не произошло. Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди" - Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 3396 Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 3396 Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 3396 Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 3396 Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 3396 ! Він тебе сдєлав, дебіл!
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Нормальная биография... Мент, разбойник, уголовник, помощник депутата, секретарь горсовета, зебил, и лох.
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Ходунок не понятиям писать малявы мусорам ! Поделом получил значит , ЗЕ разглядел в тебе скурвившегося .
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годунок разбойник соевый тебе же сказали иди озеро очищай . больницу строй. а то набрались манер от свынорылого мародера все киздить
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Ну вас наверняка тоже не раз посылали, а вы досих пор здесь...
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это вам про "соевого" - он такой же ЗеДебил, из ваших...

Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 8025
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интересно вам порохоботам занятся нечем как картинки шлЁпать? под каждый пост?))) пеца уже все...в пролете))) ну будет у него 10 процентов вместе с голосом на двоих , будут "верещаты" в раде)))
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Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
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значит когда разбоями занимался - не думал что законы нарушает и людей грабит. а теперь каравул, спасите, опозорили честного разбойника.
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Зеки не должны иметь права быть депутатами,мэрами,президентами.Кто-то против?
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Наркоманы, и алкоголики, и исполнители членами тоже.
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А вот это уже начинается настоящий цирк! Владимир ГРОЗНОЙ и Годунок (не Борис).
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Зеленский становится совершенно неадекватным! Корона царя отрывает от земли Вову Криворожского, а хамство и пустозвонство превращаются постепенно в обычный способ общения. Если что - "позвоню" Баканову! Не рано перестал землю под ногами чувствовать?
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Шота не вижу я в его биографии Батькивщины. Пецину куму Билозиршу вижу, а Батькивщину нет. Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 5745

Особо впечатляют "перлы" в стиле "меня избрали люди!" Да с такой биографией, с твоим криминальным прошлым, ты, чмо болотное, даже баллотироваться права не имело! Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 8163

Денег тебе не хватает? Как тогда, когда ты мать ребенка-инвалида грабил??? Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 5815
Дак к пециному Гройсе обратись. Он тебе про "децентрализацию" в деталях расскажет! Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 5863

Молодец Зеля! С подонками- только так! Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським - Цензор.НЕТ 9626
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Бєркутаст - це тавро.
Людей там немає і не було.
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"какая то дурь" _______"Вироком Святошинського районного суду м.Києва від 16 травня №1-66/2002 міліціонер-водій Годунок Ярослав Миколайович був засуджений до п'яти років позбавлення волі за трьома статтями Карного Кодексу України - розбій (ст. 142 ч.3 КК України), перевищення влади (ст. 166 ч.2 КК України) та порушення недоторканості житла громадян (ст. 130 КК України. У якості додаткової міри покарання Годунові було заборонено впродовж трьох років, обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПодам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським
 
 
 
 
 
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