 Таким людям, як Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення. Ми мусимо із цим розбиратися, - Зеленський

"Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми мусимо із цим розбиратися", - заявив він у Борисполі (Київська обл.) у середу, відповідаючи на запитання про телеканал NewsOne, який мав намір провести телеміст з одним з російських каналів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави зазначив, що це питання буде врегульовано на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради. "Жодних інформаційних монополій у нас не буде", - наголосив глава держави.

"Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

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14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.