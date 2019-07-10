EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  346  4
Матеріали за темою:
Все про:голосування (303) ЦВК (695)

 Для зміни місця голосування на парламентських виборах залишилося п'ять днів, - ЦВК

У понеділок, 15 липня, закінчується термін, коли можна змінити місце голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року, цей термін спливає 15 липня 2019 року, тобто для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося лише п'ять днів", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що органи Державного реєстру виборців працюватимуть у повноцінному робочому режимі і в вихідні дні 13 та 14 липня.

ЦВК закликає на відкладати рішення про зміну місця голосування.

Зауважмо, що станом на 10 липня, згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, 109 226 українців змінили місце голосування на виборах до Верховної Ради України, призначених на 21 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК вперше з часів незалежності відмовилася друкувати передвиборчу інформацію в місцевій пресі, - НСЖУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136747
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як би за ці п'ять днів імігрувати до Канади щоб голосувати вже там?
 показати весь коментар
 
На юго востоке Украины,тихо проталкивают одну и туже партию,других и не видно,такое впечатление что другие партии выдавливают. Вадик Новинский как пастух Кремля кричит своей отаре баранов: «Необходимо любым путём снять экономическую блокаду Донбасса, сократить расходы на войну и начать гуманитарную реинтеграцию»Для смены места голосования на парламентских выборах осталось пять дней, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5181
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля зміни місця голосування на парламентських виборах залишилося п'ять днів, - ЦВК
 
 
 
 
 
 вгору