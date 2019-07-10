 Нардепу під час зустрічі з виборцями в Києві розпилили в обличчя сльозогінний газ. Нападника затримано, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Подія трапилася на вулиці Данькевича, що в Деснянському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що біля парку "Молодіжний" на народного депутата скоєно напад. На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що під час зборів з місцевими жителями до народного обранця підбіг невідомий і розпилив в обличчя аерозольний засіб. Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 44-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у вчиненні правопорушення.

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Зазначимо, що вулиця Данькевича в Деснянському районі Києва входить до 213 виборчого округу. Єдиний народний депутат, який балотується в за цим округом, це Борислав Береза.