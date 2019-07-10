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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
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 Нардепу під час зустрічі з виборцями в Києві розпилили в обличчя сльозогінний газ. Нападника затримано, - поліція

Під час зустрічі з виборцями правопорушник розпилив в обличчя депутата сльозогінний газ. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Подія трапилася на вулиці Данькевича, що в Деснянському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що біля парку "Молодіжний" на народного депутата скоєно напад. На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що під час зборів з місцевими жителями до народного обранця підбіг невідомий і розпилив в обличчя аерозольний засіб. Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 44-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у вчиненні правопорушення.

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Зазначимо, що вулиця Данькевича в Деснянському районі Києва входить до 213 виборчого округу. Єдиний народний депутат, який балотується в за цим округом, це Борислав Береза.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136746
 
   
 Топ коментарі
 
а что за секретный избранник встречался с местными жителями?
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Я приторчу,якщо це буде шоколадний дякула. Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 9801
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От 4 до 7 лет за брызнуть в депутанга газовым балончиком???

Да террорюгам донбабвийским меньше дают.
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вот и не нежные(
а , неприкосновенные)))
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вполне вероятно,что это берёзе "пыль"в лицо пустили?)
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Я приторчу,якщо це буде шоколадний дякула. Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 9801
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а что за секретный избранник встречался с местными жителями?
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я завжди вважав шо в депутатів морди.. а тут целоє ліцо .. прямо овца у волчєй стає Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 8868
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))))))))))) берёза там думал будку с лохотроном поставить?)
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От 4 до 7 лет за брызнуть в депутанга газовым балончиком???

Да террорюгам донбабвийским меньше дают.
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кто, за что
это не покушения, это кто-то озверел
или нервный, нардепов не любит
или ещё что, кто там новости подаёт ну(
или специально чтобы додумывали
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А какой фрикции деПутан??
Ато не знаешь- жалеть или хаять...🤔
Второе лучче..

🤣
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шлюхричу перепало?
зы слезоточивый газ слишком демократичен...
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И сразу возбудились. А если не нардеп, а обычный гражданин то вообще никто и никогда не возбудится.Наоборот скадут, что сам и виноват.
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Вопрос в другом - что тогда можно с простыми людьми делать, если дважды защищённых законом не защитят?
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Меня смущает твой флаг.Т.е.то, что ты не из Украины, но постоянно тут на форуме. В Беларуси ты тоже такой активный?
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Видно "хороший" депутат но газа мало вот ведро с фекалиями на голову одеть и стучать чтоб услышал стон народа это доходчиво ...
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Друзі, принагідно хочу нагадати,що Шуфрич вже некижжений багато знів
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за "берёзу" полиция на раз-два (видимо платит с лохотрона исправно); а за "сосну" (журналисты, телеканалы) что-то никак
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А говорил,что вроде не пойдёт баллотироваться,не?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардепу під час зустрічі з виборцями в Києві розпилили в обличчя сльозогінний газ. Нападника затримано, - поліція
 
 
 
 
 
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