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 Суспільство
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Все про:Богомолець (59) ВР (5115) законопроект (686) матюк (31)

 "Якби матюки були лікувальними засобами, то були б уже сертифіковані та прописувалися б у рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту", - Богомолець

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики повернув на доопрацювання законопроєкт про "дематюкацію" його автору - голові Комітету з питань охорони здоров'я Ользі Богомолець.

Таке рішення профільний комітет ухвалив на засіданні 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Надіслати закон на доопрацювання запропонувала сама Богомолець. Вона хоче врахувати в ньому зауваження головного науково-юридичного управління.

При цьому автор законопроєкту повідомила, що вона здивована ажіотажем навколо її дітища. Богомолець наголосила, що в документі йдеться "не про фізичних осіб у громадських місцях, як у чинному законодавстві, а про публічних осіб". І нагадала, що пропонує моніторити використання "міцного слівця" цифровим шляхом, а не за допомогою правоохоронців.

Крім цього, Богомолець розкритикувала слова в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про певну користь нецензурної лексики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг"

За словами нардепа, якби "матюки були лікувальними засобами, то були б уже сертифіковані та прописувалися б у рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту".

У відповідь на зауваження першого заступника голови Комітету ВР з питань свободи слова Ольги Червакової, що стаття 173 про адміністративні правопорушення вже передбачає покарання для всіх громадян за використання нецензурної лексики, Богомолець зауважила, що ретельно вивчала чинне законодавство і, знайшовши там прогалини, вирішила зареєструвати власний законопроєкт.

Нагадаємо, 3 липня народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10414 "Про протидію лихослів'ю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136741
 
   
 Топ коментарі
 
Это какой-то "звиздец"!🤣
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побежал в аптеку пока там матюки без рецепта. надо набрать про запас. идёт эпоха маразма. "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 6820
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и тут остапа понесло.
она длинное с горячим путает...
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АТО скоро люди не только матюкаться будут а и бить аптекарю и врачу в морду.
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ну не уверен насчет Польши сын заходил в аптеку в Кракове сравнивал препарат так по цене вышло почти 2,5 раза у нас Украина (Германия) препарат дешевле- чем в Польше..
бублик один 2 евро считайте бублик на 40 грамм 14 гривен как буханка хлеба 800 грамовая у нас свинина БИТОК 62 злотых вышло 463 гривны биток свинина на 1 кг афигительно доступно... единственно что вот вещи таки да мои купили за 100 гриен како то споривный мужчкой прикид а девчонк зяла плащь курточку за 200 гриен..у нас трусы 70-110 грн стояит ситцевые...
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побежал в аптеку пока там матюки без рецепта. надо набрать про запас. идёт эпоха маразма. "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 6820
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Вооо, представил- заходишшшь в аптеку и заказываешь
матюки от , нюю , например, для ревматизма или геморроя и
тебе пррродают флэшку с МАТЮКАМИ от ентих хворей
Крррутняк!!!!
🤣🤣🤣
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Один вапрос, животрепещущий-куда USB вживлять??!!
Гусарам просьба памалчать!
🤔
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Надо её проверить на полиграфе - матюкается или нет !
П.С. Послужила бы она в армии и поняла, что без матюков... звездец!
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Ахаха, еще бы спросила сколько надо материться чтобы не забаременеть...
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досить дивний спосіб помститися за відсторонення від фармакограбунку
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Можна карати за це на зразок педофілії. Матюкнувся - видерти язика або вирізати голосові зв'язки.
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Якщо пише матюги в інтернеті - то рубати пальці або навіть кисті. Нехай культею по смартфону вазюкає.
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&#$%÷**=\ !!!!! и исчо -*&#@£₤₪₹¥₹₹₹ !!!
🤣
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Железная логика.

А, если б ветер возникал не от того, что деревья качаются, то деревья не качались бы, когда ветер. "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 5794
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Я не знаю, сколь раз надо матюкнутьбся, для избежания ангины или простатита. НО! Я точно знаю: все болезни- от нервов. Сброс отрицательной херни, лучше- погромче- панацея. Я совершенно убежден, что на всём Цензоре не существует более изысканного мата, чемтот, которым обладаю я. При этом, в свои 58 лет, никто и ни разу не дал мне более 45. Это- в самые последние месяцы, после Дня рождения. Мой экипаж, моими стараниями, уже не пытается что-то выразить на своём наречии. Они очень забавно выражают эмоции: "*******!"- это филиппинцы, "******!"- это поляки. Странно, но лучше всех получается у местных, ганцев: "*****!". Потому, пошла эта тётя далеко-далеко...
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Ватан у вас на российском корабле тоже всё без таблеток
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ей к психиатру притом только стационар в отделение буйнопомешанных
Ну как тут не матюкнуться у нас в здравоохранении решили все вопросы,больницы уже пустуют осталось самое малое закон о дематюкации и будет счастье "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 1276
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некоторыми врачами пообщаешься потом матюков не хватает
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Да епэресэтэ как я буду ездить по разбитым дорогам без матюка
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Видно, что Богомолец ниодного гвоздя не забила. ))
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Так послушаеш народных ибраников , или как называют их, ,,слуги народа" , как насмотришся на их деяния , сразу все нормальные слова исчезают и остаются одни маты. Простите великодушно пани Ольга , видно других проблем у государства нет? Когда собаке нечего делать , она яйца лижет , во слова начали исчезать.
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ГЕНИАЛНО.
ТАК КУЛЬТУРНО И ГРАЦИОЗНО ,,ДОКТОРА СМЕРТЬ" ЕЩЁ НИКТО НЕ ОПУСКАЛ.
БРАВО. 😂😅😂
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МОЗ пропонує заборонити обрізку дерев і спалювання листя.ВИ ІНІЦІЮЙТЕ ВВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ І ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ В ЛІКУВАННІ ОНКОХВОРИХ,а не набивайте кишені на цьому.
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Они были бы сертифицированы. А клиника Богомолец оказывала бы платную услугу желающим получить сертификат.
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Невже в нас так багато прихильників генітально-фекальних висловів? Невже Вам, панове, хочеться щоб Ваші діти росли в цьому гидотному середовищі мовного лайна?
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а Богомолец реально тупая, раз душевное здоровье от физического отличить до сих пор не может.
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-Доктор,у мене ангіна
-От вам рецепт,три рази на день посилайте всіх на до вживання їжі
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Якби матюки були лікувальними засобами, то були б уже сертифіковані та прописувалися б у рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту", - Богомолець
 
 
 
 
 
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