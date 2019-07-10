 "Якби матюки були лікувальними засобами, то були б уже сертифіковані та прописувалися б у рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту", - Богомолець

Таке рішення профільний комітет ухвалив на засіданні 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Надіслати закон на доопрацювання запропонувала сама Богомолець. Вона хоче врахувати в ньому зауваження головного науково-юридичного управління.
При цьому автор законопроєкту повідомила, що вона здивована ажіотажем навколо її дітища. Богомолець наголосила, що в документі йдеться "не про фізичних осіб у громадських місцях, як у чинному законодавстві, а про публічних осіб". І нагадала, що пропонує моніторити використання "міцного слівця" цифровим шляхом, а не за допомогою правоохоронців.
Крім цього, Богомолець розкритикувала слова в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про певну користь нецензурної лексики.
За словами нардепа, якби "матюки були лікувальними засобами, то були б уже сертифіковані та прописувалися б у рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту".
У відповідь на зауваження першого заступника голови Комітету ВР з питань свободи слова Ольги Червакової, що стаття 173 про адміністративні правопорушення вже передбачає покарання для всіх громадян за використання нецензурної лексики, Богомолець зауважила, що ретельно вивчала чинне законодавство і, знайшовши там прогалини, вирішила зареєструвати власний законопроєкт.
Нагадаємо, 3 липня народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10414 "Про протидію лихослів'ю".
она длинное с горячим путает...
бублик один 2 евро считайте бублик на 40 грамм 14 гривен как буханка хлеба 800 грамовая у нас свинина БИТОК 62 злотых вышло 463 гривны биток свинина на 1 кг афигительно доступно... единственно что вот вещи таки да мои купили за 100 гриен како то споривный мужчкой прикид а девчонк зяла плащь курточку за 200 гриен..у нас трусы 70-110 грн стояит ситцевые...
🤣🤣
матюки от , нюю , например, для ревматизма или геморроя и
тебе пррродают флэшку с МАТЮКАМИ от ентих хворей
Крррутняк!!!!
🤣🤣🤣
Гусарам просьба памалчать!
🤔
П.С. Послужила бы она в армии и поняла, что без матюков... звездец!
🤣🤣
🤣
А, если б ветер возникал не от того, что деревья качаются, то деревья не качались бы, когда ветер.
Ну как тут не матюкнуться у нас в здравоохранении решили все вопросы,больницы уже пустуют осталось самое малое закон о дематюкации и будет счастье
ТАК КУЛЬТУРНО И ГРАЦИОЗНО ,,ДОКТОРА СМЕРТЬ" ЕЩЁ НИКТО НЕ ОПУСКАЛ.
БРАВО. 😂😅😂
-От вам рецепт,три рази на день посилайте всіх на до вживання їжі