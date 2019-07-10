 У Білорусі засудили до двох років колонії терориста "ДНР"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Чоловіка визнали винним в участі в збройному конфлікті на території іноземної держави і присудили покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки в колонії загального режиму.

Обвинувачений - житель Бреста. До того, як поїхав на Донбас, працював на одному з підприємств міста. Раніше тричі притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і розкрадання.

Повідомляється, що службу в білоруській армії обвинувачений не проходив за станом здоров'я. На Донбас приїхав в 2015 році.

Він пояснив суду, що "записався добровольцем з ідейних міркувань". Його зарахували "рядовим в штурмовий полк морської піхоти". Спочатку був "заступником командира" бойової машини, потім - гранатометниками. Воював під позивним "Ветерок". Зокрема, брав участь у бойових діях у селі Комінтернове (Пікузи) Волноваського району Донецької області. У 2017 році полетів до Сирії.

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22 травня 2018 року білоруса зарахували рядовим у батальйон так званої "донецької народної міліції". За кілька років участі у військовому конфлікті на Донбасі він двічі був поранений: один раз у руку, другий - в ногу.

В кінці 2018 виїхав до Бреста у відпустку. Але повертатися назад не збирався через, як він заявив, "офіцерське свавілля" в збройних формуваннях бойовиків.

У Бресті чоловік написав явку з повинною і відніс її в КДБ. Щодо нього порушили кримінальну справу і взяли під варту, пізніше перевели під домашній арешт.