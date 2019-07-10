EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2535  50
Все про:Зеленський (2009) земля (359) Ляшко (691) мораторій (55)

 Скасування Зеленським мораторію на вивезення лісу знищить нашу деревообробну галузь, - Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що скасування президентом Зеленським мораторію на вивезення лісу знищить українську деревообробну галузь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор", про це повідомляє пресслужба РПЛ.

"Представник офісу Зеленського сказав про те, що треба скасувати мораторій на вивезення з України лісу, бо, мовляв, цей мораторій не працює. А насправді причина для скасування мораторію – це обіцянка ЄС дати чергову так звану "допомогу" – кредит на 500 млн євро з процентами, який треба повертати. Ціна цього кредиту – закриття сотень нових підприємств, які були створені в Україні за 2 роки дії мораторію. Фактично це знищення української деревообробної та меблевої промисловості, десятки тисяч людей залишаться без роботи і зарплати, продовжиться варварська вирубка лісу від Карпат до Сумщини. Зате нова влада прозвітує, що взяла кредит у Єврокомісії", – обурився лідер Радикальної партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук

Ляшко зазначив, що нова влада має шукати шляхи розвитку економіки України, а не продовжувати експортно-сировинну політику.

"Поки наша економіка у такому стані, ми не можемо обійтись без підтримки МВФ. Але ця підтримка надзвичайно дорого коштує Україні. Це як сир у мишоловці: нам дають кредит, а в обмін забирають землю, вирубують та вивозять ліс і залишають українців без роботи. Як наслідок, більше двох мільйонів наших людей працює в Польщі та інших країнах. А хто ж підійматиме українську економіку? Тому треба радикально змінювати економічну політику, переглядати умови співпраці з ЄС і МВФ лише на умовах, які відповідають національним інтересам України та сприяють відновленню економіки", – зазначив Ляшко.

Лідер "радикалів" також висловився щодо відкриття ринку землі. Ляшко зазначив, багато європейських країн, які відмовилися від мораторію на продаж землі, тепер шкодують.

Також читайте: Міноборони не контролює 25% належної йому землі, - експерт Тригуб

"Ще одна умова надання цього кредиту – це відкриття ринку земель. І Зеленський підтвердив, що ставить перед собою таке завдання. Чи розуміє президент, що жоден український селянин землі не купить, коли почнуть продавати землю? Іноземці візьмуть кредити у своїх банках під 0,5% річних на придбання української землі, а український фермер і під 25% не візьме. В результаті вся земля буде, як у Прибалтиці, – вся земля скуплена шведами і фінами. Я особисто говорив з литовцями і з латвійцями. Вони кажуть: "Зупиніться і не повторюйте наших помилок з продажем землі", – підсумував Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136739
 
   
 Топ коментарі
 
а кто-то мне после паводка говорил, что это мародер порошенко разрешил лес вывозить. Оказывается, был мораторий.
 показати весь коментар
 
пиломатериали це шо за растение? мабуть в міських парках росте
 показати весь коментар
 
У природі нічого нікуди не зникає і з пустоти не виникає. Аномальні дощі і повені на Закарпатті відбуваються від того, що волога не акумулюється корінням і листям дерев. Дощ, який випав, випаровується і перетворюється у хмари. Коли хмари набирають багато вологи, то тепле, навіть гаряче повітря діє, як кип'ятильник - випарювання - грози- зливи. Простий приклад: візьміть горнятко води і вилийте на стільницю. Перед вами буде калюжа. Якщо у ту калюжу вкинути вологовбираючу мочалку, калюжа зникне. Ліси - це і є така мочалка. Зєлєнскій думає, що можна заробити гроші, продаючи ліс за кордон. Так, можна заробити. Але на ліквідацію наслідків стихії з бюджету, тобто з кишень всіх українців піде у рази більша сума, ніж у бюджет від продажу лісу. І ще - основні гроші від продажу підуть лише у декілька десятків кишень. А на ліквідацію наслідків стихії заберуть з кишень усіх. У тому числі і зебілів, які підтримують це рішення Зєлєнского. Хоча ті, що на цьому найбільше зароблять, з рядовими зебілами не поділяться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
лес как вывозили так и вывозят поэтому лучше снять мароторий и отрегулировать законы. вот только куда бабло идёт за этот лес вот вопрос...
 показати весь коментар
 
Вивозять не ліс, а пиломатеріали, тепер всі ті хто працював на пилорамах виїдуть за кордон і будуть там пилити далі.
 показати весь коментар
 
 
пиломатериали це шо за растение? мабуть в міських парках росте
 показати весь коментар
 
 
Любые действия с кругляком превращают его в пиломатериал, что вдоль что поперек, стандартные 6-метровые хлысты не везут, пока не везут.
 показати весь коментар
 
 
ну пилят бревно на доски, сушат и местные тем самым при работе, сейчас при работе будут европейцы, а скорее всего те же наши, только налоги будут платить уже в европе.
 показати весь коментар
 
 
И что европейцы будут пилить если им лес перекрыть? Они ведь не дураки как наши и свои леса вырубать не дадут.
 показати весь коментар
 
а где написано, что Зе собрался им что-то перекрыть? речь идет о том, что бы снять мараторий с вывоза необработанного кругляка.
 показати весь коментар
 
Я и говорю что продавать необработанный лес ето преступление. Через 5-10 лет останемля мы без леса как вши на лысине. Уже сейчас в Украине трудно найти и купить нормальные стройматериалы. Предлагают сухостой корявый поточеный червями и ******* по бешеной цене, дороже чем в США. А высший и первый сорт сразу за бугор вывозят.
 показати весь коментар
 
 
ты поищи в сети, море составов с "пиломатериалами" отснято
 показати весь коментар
 
а кто-то мне после паводка говорил, что это мародер порошенко разрешил лес вывозить. Оказывается, был мораторий.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
мораторий был но лес вывозили.. А Пэдро Мародьор на этом денюжку панамскую слюнявил
 показати весь коментар
 
 
Не подскажите, сколько наслюнявил? А то вот гуглю - ноль информации, Вы откуда узнали?
 показати весь коментар
 
 
Порошенко заставил разрешить вывозить дрова . И в Украине сразу исчез весь лес , остались одни дрова . Нужно реально бороться с грабителями , а не отменять мораторий потому , что он не работает .
 показати весь коментар
 
 
Во всем люблю определенность. Когда, кого и как Порошенко заставил разрешить? Если не ответите на этот простой вопрос - Вы брехло.
 показати весь коментар
 
 
Слышал и видел по телевизору в Раде . я не собираюсь абсолютно всё запоминать и документировать . Если у Вас есть желание - ищите .
 показати весь коментар
 
У меня бабки на лавках у парадной тоже много чего правдивого слышат
 показати весь коментар
 
Мораторий был. Вот только он не распространялся на дрова, под видом которых и вывозился лес. А вот добавить дрова к мораторию - пэтя вето наложил. Вот так вот.
 показати весь коментар
 
Не пойму. Лес - растущие деревья. На них мораторий был? Или на дрова?
 показати весь коментар
 
"Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь."
 показати весь коментар
 
Не лучше ли при жизни быть Приличным человеком?!
 показати весь коментар
 
Зеленский вредитель и предатель. Не трогайте лес, уроды!
 показати весь коментар
 
 
где все эти прекрасные люди подевались со своими "свынорчукы, ганьба и все такое" ? Скасування Зеленським мораторію на вивезення лісу знищить нашу деревообробну галузь, - Ляшко - Цензор.НЕТ 921
 показати весь коментар
 
 
Сейчас придут скажут что это будет правильная вырубка леса.
 показати весь коментар
 
 
Аггга, скажут шо они санитары леса...
😁
 показати весь коментар
 
 
в лесу все должно быть прозрачно, как в офисе президента
 показати весь коментар
 
представитель офиса президента сказал
хороший пиар, лес это важно
 показати весь коментар
 
У природі нічого нікуди не зникає і з пустоти не виникає. Аномальні дощі і повені на Закарпатті відбуваються від того, що волога не акумулюється корінням і листям дерев. Дощ, який випав, випаровується і перетворюється у хмари. Коли хмари набирають багато вологи, то тепле, навіть гаряче повітря діє, як кип'ятильник - випарювання - грози- зливи. Простий приклад: візьміть горнятко води і вилийте на стільницю. Перед вами буде калюжа. Якщо у ту калюжу вкинути вологовбираючу мочалку, калюжа зникне. Ліси - це і є така мочалка. Зєлєнскій думає, що можна заробити гроші, продаючи ліс за кордон. Так, можна заробити. Але на ліквідацію наслідків стихії з бюджету, тобто з кишень всіх українців піде у рази більша сума, ніж у бюджет від продажу лісу. І ще - основні гроші від продажу підуть лише у декілька десятків кишень. А на ліквідацію наслідків стихії заберуть з кишень усіх. У тому числі і зебілів, які підтримують це рішення Зєлєнского. Хоча ті, що на цьому найбільше зароблять, з рядовими зебілами не поділяться.
 показати весь коментар
 
 
вот вам прохосрань про мораторий при порошенко..... по данным госстата мы не экспортируем лес кругляк а по данным европейских структур они экспортируют от нас определенное количество необработанной древесины.... во как . и как такое может быть? не зря сняли таможенников. рано выть все пропало надо посмотреть как этот вопрос будет решать президент.
 показати весь коментар
 
пока в Украине к власти не придут националисты переживающие за свою землю и будущее своих детей все так и продолжиться....
Но они не придут - мудрый и простой нарид малороссов, которых большинство, их никогда не выберет...
Так что пристегнитесь - агония страны будет медленная, мучительная, но неизбежная.. Скасування Зеленським мораторію на вивезення лісу знищить нашу деревообробну галузь, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5377
А может Зе и ускорит ее в разы...
 показати весь коментар
 
Как бы Свобода уже попадала в парламент. Можно посмотреть какие-то результаты? Хоть что-то? Сидели тихонечко и договаривались с яныком. Фу.
 показати весь коментар
 
Что ЕС, что РФ хотят обглодать Украину до костей...вопрос в том, кто первый ...
 показати весь коментар
 
 
у нас есть деревообрабатывающая отрасль? или Ляшко занимается контрабандой леса
 показати весь коментар
 
Вот когда "представитель офиса Зеленского" предлагает какую-то херню , то мне ещё больше кажется , что в Украине нет президента .
 показати весь коментар
 
Логіка Зебільної команди - мораторій не працює. то краще відмінити щоб можна було спокійно красти.
 показати весь коментар
 
 
Дупоголові зазєлі на кожне незручне питання до свого кумира , починають істерично верещати : " А ***** ........................ " . Ви збираєтесь всі п'ять років кивати на Мальдівського ? Тоді для чого ви обирали зєлю для бєні якщо для вас рошен і сьогодні керує країною ? Зовсім з глузду поїхали ?
 показати весь коментар
 
Ляшка несло, до выборов полторы недели, а рейтинг у партии до 3% не дотягивает.
 показати весь коментар
 
Вот тут соглашусь, что вывоз кругляка разрешать нельзя сейчас. Хотят использовать, тогда пусть переработку строят тут.
 показати весь коментар
 
караул. ******** кормуху - контрабанду лісу відбирають.
 показати весь коментар
 
Ляжко дело говорит. Украину млять продают по запчастям. останемся потом у ржавого корыта и придется всем в Польшу или на Рашку выезжать на ПМЖ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкасування Зеленським мораторію на вивезення лісу знищить нашу деревообробну галузь, - Ляшко
 
 
 
 
 
 вгору