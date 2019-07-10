 Російський журналіст Венедиктов заявив, що йому дозволили зустрітись із заарештованим в Україні пропагандистом Вишинським

"Мені запропонували відвідати Вишинського в СІЗО. Уже їду", - сказав Венедиктов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У середу вдень він повідомив, що передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського. Після цього його попросили протягом години зачекати відповіді.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.
Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.
Источник: https://censor.net.ua/n3136738
Кто именно из украинских властей, презедент, сбу-Баканов допустил газпромовского Веника к заключенному?
Кто такой добрый?
10 июля 2019
«Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию. Таким образом он решил отомстить непатриотичным производителям, сообщает газета «Взгляд».
«Теперь мы должны сказать, что [президент России Владимир] Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?» - заявил Гварамия.
что Крым Украинский и подтвердить что Путин - Х##ло!Если все совпадает пожалуйста если нет досвидос...
Зато после этого Цимбалюк, к примеру, получит железное право на посещение Сенцова или одного из пленных моряков.
Російського.