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 Політика України
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Все про:Венедиктов (9) Зеленський (2009) Вишинський (108)

 Російський журналіст Венедиктов заявив, що йому дозволили зустрітись із заарештованим в Україні пропагандистом Вишинським

Головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов отримав пропозицію від української влади відвідати російського пропагандиста, главу порталу РІА "Новости-Украина" Кирила Вишинського в СІЗО. Венедиктов зараз прямує туди.

"Мені запропонували відвідати Вишинського в СІЗО. Уже їду", - сказав Венедиктов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У середу вдень він повідомив, що передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського. Після цього його попросили протягом години зачекати відповіді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський журналіст Венедиктов заявив, що передав Зеленському лист від матері заарештованого в Україні пропагандиста Вишинського

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136738
 
 
 Топ коментарі
 
А нашим журналистам Ху*ло разрешил встретиться с нашими военнопленными?
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"Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил предложение от украинских властей посетить российского пропагандиста, главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского в СИЗО. Венедиктов в настоящий момент едет туда."

Источник: https://censor.net.ua/n3136738

Кто именно из украинских властей, презедент, сбу-Баканов допустил газпромовского Веника к заключенному?
Кто такой добрый?
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А то, что Венедиктов в оккупированном Крыму имперской пропагандой занимался уже не важно? Не важно то, что он незаконно пересекал границы Украины? Не важно то, что он работает на ФСБ?
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А то, что Венедиктов в оккупированном Крыму имперской пропагандой занимался уже не важно? Не важно то, что он незаконно пересекал границы Украины? Не важно то, что он работает на ФСБ?
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Важно, важно. В том-то и дело: узеленские щупают почву, как бы им ловчее отдать предателя в Россию. Т.к. Путин его сильно хочет. Ну и для Вышинского сигнал, чтобы не шел на сотрудничество со следствием.
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А нашим журналистам Ху*ло разрешил встретиться с нашими военнопленными?
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"Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил предложение от украинских властей посетить российского пропагандиста, главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского в СИЗО. Венедиктов в настоящий момент едет туда."

Источник: https://censor.net.ua/n3136738

Кто именно из украинских властей, презедент, сбу-Баканов допустил газпромовского Веника к заключенному?
Кто такой добрый?
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На сегодня в Украине есть такой эффективно действующих орган управления, как "узеленского"
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я догадываюсь, какой узеленского орган самый эффективно работающий... Российский журналист Венедиктов заявил, что ему разрешили встретиться с арестованным в Украине пропагандистом Вышинским - Цензор.НЕТ 2178 он им на пианино играет
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А для одуванчика найдется место в камере?
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едет угостить коллегу-пропагандиста отборным росеянским чаем, от которого "дух захватывает"?
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А треба от так:
10 июля 2019

«Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию. Таким образом он решил отомстить непатриотичным производителям, сообщает газета «Взгляд».
«Теперь мы должны сказать, что [президент России Владимир] Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?» - заявил Гварамия.


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Вєнєдіктов? Це те патлате падло, що у програмі про агресію РФ проти України разів 30 повторив "в Украінє гражданскій канфлікт!!!"?
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Владимир Александрович петиций не читает. Обращайтесь на ФБ, он там даже ***** письма пишет
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А мне плевать что эта Зе!лёная шмаркля читает или даже как отреагирует. Тут главное наша реакция и фиксация факта! Спасибо.
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При въезде на территорию Украины Венедиктов должен ответить
что Крым Украинский и подтвердить что Путин - Х##ло!Если все совпадает пожалуйста если нет досвидос...
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Помнится, одного очень порядочного человека после подобных откровений пристрелили по возвращении в мацкву.
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Тот кто пытается сегодня посетить Украину даже в сравнении близко сопоставить нельзя с настоящим патриотом своей страны и другом Украины который погиб от рук кремля.
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Да, я очень уважаю этого человека! Жаль, что о Борисе Ефимовиче мы говорим в прошедшем времени
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Пусть посетит, фтуктами с кефиром угостит. Разве это что-то изменит?
Зато после этого Цимбалюк, к примеру, получит железное право на посещение Сенцова или одного из пленных моряков.
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У Цимбалюка есть такое право. Не знаю, правда, предоставят ли ему право на обратный выход из дворца
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Не знаю, есть ли такое право у Цимбалюка или нет, но не это важно. Важен преценденг, дающий такое право. И в Европе такие гуманитарные шаги любят, имидж улучшают.
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Ну так и надо каждым действием показывать, что мы Европа, а не тайга.
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Нє, Зєля і справді презедент миру.
Російського.
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Що ви курва робите ???? До Сенцова уповноважну з прав людини не завжди пускають а тут уилкам аспада кацапи!
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так задержать его за незаконное посещение крыма - и поменять на сенцова, как те идея, чувак-президент?
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