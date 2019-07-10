Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив обласний телеканал UA:Чернігів.
Порівняльну програму презентував регіональний представник громадської організації "Центр UA" Денис Мурза.
"Цей онлайн-інструмент розробили за гроші агентства США з міжнародного розвитку. Зробили його аналогічним інструменту порівняння програм кандидатів у президенти України, який представили аналітики навесні цього року", - йдеться в повідомленні.
Мурза зазначив, що на сайті vybory2019.pravda.com.ua є три розділи: партії, сфери політики і тест. У першому представлені 12 політсил, які зараз лідирують у чотирьох національних рейтингах, у другому - 25 сфер державної політики, де можна порівняти плани кожної з партій, і третій розділ - це тест, який допомагає виборцю знайти партії, з якими його погляди найбільше збігаються. Однак для цього людині треба відповісти на 30 не надто легких питань.
for (1 to 2): print('выборы')
print ('кандидаты п#оры')
Деньги на ветер. Предвыборная программа любого кандидата в президенты и любой партии в украине ограничивается только умением составителей этих программ красиво писать (А хитрые маланцы вообще ничего не писали - молчали с таинственным видом и каждый, проголосовавший за вову баран, своими рукаими повесил себе на уши такую лапшу, какую сумел придумать). Никто никогда никаких программ не выполнял, так что выбирать, опираясь на обещания - глупо. Нужно смотреть на прошлое кандидата или лидера партии, а не слушать их побрехеньки.