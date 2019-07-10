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 "Вибори-2019": у Чернігові презентували програму, за допомогою якої можна порівняти програми партій

У Чернігові презентували програму "Вибори-2019", покликану допомогти українцям порівняти передвиборчі програми політичних партій і визначитися, за кого голосувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив обласний телеканал UA:Чернігів.

Порівняльну програму презентував регіональний представник громадської організації "Центр UA" Денис Мурза.

"Цей онлайн-інструмент розробили за гроші агентства США з міжнародного розвитку. Зробили його аналогічним інструменту порівняння програм кандидатів у президенти України, який представили аналітики навесні цього року", - йдеться в повідомленні.

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Мурза зазначив, що на сайті vybory2019.pravda.com.ua є три розділи: партії, сфери політики і тест. У першому представлені 12 політсил, які зараз лідирують у чотирьох національних рейтингах, у другому - 25 сфер державної політики, де можна порівняти плани кожної з партій, і третій розділ - це тест, який допомагає виборцю знайти партії, з якими його погляди найбільше збігаються. Однак для цього людині треба відповісти на 30 не надто легких питань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136736
 
 
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Чернигов? ...До этого Березенко.....Микитась..................круто по ублюдкам.
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Так они все "за все хорошее и против всего плохого" (c), **** там сравнивать?
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И придумают такое слово, ПРОГРАММА. ОБъ........... бос на уровне страны.
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программа:
for (1 to 2): print('выборы')
print ('кандидаты п#оры')
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Программа опубликована под названием "Метод сравнения близнецов или может ли быть хрен слаще редьки". Нобелевская премия обеспечена! Только в какой номинации?
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"Этот онлайн-инструмент разработали за деньги агентства США по международному развитию. Сделали его аналогичным инструменту сравнения программ кандидатов в Президенты Украины, который представили аналитики весной этого года", - говорится в сообщении.

Деньги на ветер. Предвыборная программа любого кандидата в президенты и любой партии в украине ограничивается только умением составителей этих программ красиво писать (А хитрые маланцы вообще ничего не писали - молчали с таинственным видом и каждый, проголосовавший за вову баран, своими рукаими повесил себе на уши такую лапшу, какую сумел придумать). Никто никогда никаких программ не выполнял, так что выбирать, опираясь на обещания - глупо. Нужно смотреть на прошлое кандидата или лидера партии, а не слушать их побрехеньки.
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да как же их выполнять даже при желании ... сейчас любого тем паче с новоиспеченных партий вытащи за ухо он дупля не отбивает что там в их программе написано...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Вибори-2019": у Чернігові презентували програму, за допомогою якої можна порівняти програми партій
 
 
 
 
 
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