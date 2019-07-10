 Дніпровський меткомбінат опинився під загрозою зупинки через виведення обігових коштів в офшор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це йдеться в статті "На межі: чому ДМК може зупинитися" бізнес-порталу uaprom.info.
"Першою ластівкою" став позов до комбінату бізнесмена Рафіка Дау (і за сумісництвом родича О. Мкртчана). Як виявилося, Дніпровський меткомбінат за вказівкою гендиректора ІСД отримав кошти від Р. Дау на виробництво продукції, які в підсумку були виведені на кіпрський офшор, тим самим залишивши завод без обігових коштів", - йдеться в статті.
Пізніше стало відомо про старт 31 травня процедури банкрутства ДМК, ініційованої Господарським судом Дніпропетровської області. Формальним приводом для таких дій став позов маловідомої ТОВ "Технобудмонтаж Груп", якій підприємство заборгувало всього 2,5 млн грн.
"Це призвело до того, що комбінат не може повноцінно розпоряджатися своїми коштами на рахунках, у тому числі фінансувати соціальну сферу, оскільки повинен спрямовувати всі гроші на погашення поточних зобов'язань перед кредиторами", - констатується в матеріалі. Одним з факторів, що вплинули на ДМК, став конфлікт акціонерів ІСД, які оскаржують в судах умови продажу акцій. Цей факт паралізував прийняття рішень в ІСД, в результаті чого корпорація втратила керівництво: термін дії довіреності виконавчого директора Максима Завгороднього на право займати цю посаду закінчився. Природно, під удар потрапили активи ІСД, перш за все, ДМК, кредиторська заборгованість якого перевищила 80 млрд грн.
Тарута рулит! Вот откуда бабло у косатой на выборы...
Ви зробили це разом! Зє!
Хряк-мародер вывозил в офшоры лично и об этом молчок, а здесь поймали других. Ты поняло?
Ви його пішли і закон відмінили!
Ви зробили це разом з Зє!
Поки він був закон не відміняли, між іншим.
А ты думаешь что суд принял дело о банкротстве месяц назад?
Ой ржу не могу с ид-ов!
У порохнявых не только с логикой но и с датами плооооохо!
Нафиг плакаться - не могут обуздать свой хватательный рефлекс (крадут сами у себя), пусть уходят с рынка...
18.01.2010 Россияне скупают (ворованные. авт.) украинские метзаводы (ВЭБ, ИСД, Алчевский меткомбинат)В любом случае, покупка ИСД одобрена в России на высшем уровне. Участие в финансировании сделки принимает Внешэкономбанк России (ВЭБ). Его не стоит путать с Внешторгбанком (ВТБ). В отличие от последнего, ВЭБ не является собственно банком (в России у него нет лицензии на предоставление банковских услуг). По сути это крупнейший российский государственный инвестфонд, который вкладывает средства в важные для властей этой страны проекты. Пост председателя наблюдательного совета ВЭБ занимает Владимир Путин. Среди недавних проектов ВЭБ в Украине - покупка Проминвестбанка.
Пост председателя наблюдательного совета ВЭБ занимает Владимир Путин.
В ИСД входят Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский меткобинат и Алчевский коксохим, венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa (общие мощности - около десяти млн тонн стали). авт.
12.01.2010 Владимир Путин курировал покупку "Индустриальный союз Донбасса"Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин лично курировал сделку по покупке российским бизнесменом Александром Катуниным 50%+2 акции корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.С украинской стороны содействовать осуществлению сделки могла премьер-министр Юлия Тимошенко.
11.01.2010 СМИ: Продажу ИСД курировали Путин и ТимошенкоПосле того, как группа российских инвесторов во главе с бывшим акционером Evraz Александром Катуниным приобрела контрольный пакет акций украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), до конца года могут быть проданы и оставшиеся 49,99% акций ИСД.
11.01.2010 Тимошенко выступила поручителем ИСД при продаже россиянам?После того, как группа российских инвесторов во главе с бывшим акционером Evraz Александром Катуниным приобрела контрольный пакет акций украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), до конца года могут быть проданы и оставшиеся 49,99% акций ИСД.
09.01.2010 ИСД продан: Гайдук ушел, Тарута остался, пришли россияне.Покупателями являются владелец швейцарского трейдера Carbofer, являющийся экс-совладелецем Евразхолддинга (РФ), совместно с группой финансовых инвесторов при участии Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ), сообщает Интерфакс-Украина.
Как известно, во главе наблюдательного совета ВЭБ стоит премьер-министр России Владимир Путин.
07.01.2010 ТИМОШЕНКО СДАЛА ИСД ПУТИНУ, - ЭКСПЕРТ
Вариант 1. Его партнеры
а) по договоренности с ним
б) без договоренности просто кидают
2. Конкуренты. Ахметов.
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Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета Российской Федерации (СКР) о продлении срока ареста генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца российского футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, до 12 месяцев, сообщает газета "Коммерсант" в четверг.
В ходе заседания представитель СКР сообщил, что следствие по делу завершено, а вина фигуранта подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и т. п. Сейчас обвиняемый вместе со своей защитой знакомится с материалами дела, которые насчитывают 79 томов.
По данным газеты, завершив расследование уголовного дела О.Мкртчана, СКР существенно ужесточил ранее предъявленное ему обвинение. Если раньше гендиректору ИСД инкриминировали хищение 1 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком (ВЭБ), то теперь - 85 млрд руб. При этом ВЭБ исковые требования к обвиняемому в рамках расследования заявлять не стал.
При этом отмечается, что защита О.Мкртчана добивалась его перевода из СИЗО под домашний арест, но ей было отказано под предлогом, что в этом случае обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Адвокат Владимир Аверин заявил, что уголовное дело было построено на рапорте сотрудников управления "К" ФСБ, что само по себе не дает оснований для ареста. Кроме того, адвокат поставил под сомнение утверждение следствия о том, что его подзащитный имел отношение к получению и хищению кредита ВЭБа. "Заключением кредитного договора с кипрской компанией Margit Holding Ltd. занимался Внешэкономбанк, а не господин Мкртчан", - заявил в суде адвокат.
Уголовное дело в отношении О.Мкртчана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ГСУ СКР возбудило 5 февраля 2018 года. В тот же день ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По первоначальной версии следствия, гендиректор ИСД якобы привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег - более 1 млрд руб. - вывел на подконтрольный ему оффшор, потратив впоследствии на свои личные проекты. При этом, считает СКР, бизнесмен несколько лет платил проценты по кредиту, чтобы ввести в заблуждение руководство ВЭБа относительно своих намерений похитить денежные средства.
По окончании расследования О.Мкртчану предъявдено обвинение в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с ВЭБом.
По версии близких к предпринимателю лиц, ситуация выглядит иначе. Так, в 2011 году ВЭБ одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd., зарегистрированной в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd. с 2011-го по 2016 гг. разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината (Луганская обл.) под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование и модернизировано старое.
О.Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% "минус" 1 акцией корпорации, ВЭБ - остальными акциями. До 2014 года, когда в Украине произошла смена власти, О.Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. Осуществлять же платежи в 2014-2016 гг. стало невозможно из-за военных действий на территории самопровозглашенной "ЛНР". В результате в 2016 году Margit Holding Ltd. переуступила право требования долга НКО "Фонд промышленных активов" (также стопроцентная "дочка" ВЭБа), занимающегося проблемными промышленными активами.
По данным источников газеты, в ходе следствия были допрошены, в том числе во время очных ставок с О.Мкртчаном, представители ВЭБа, которые отрицали факт хищения денежных средств и отказались считать себя потерпевшей стороной. С ними солидарен и адвокат В.Аверин: он утверждает, что ВЭБ, Margit Holding Ltd. и меткомбинат в 2016 году заключили дополнительное соглашение по кредитному договору, который истекает в 2020 году, поэтому до этого времени о хищении каких-либо денежных средств речи не может быть.
"И хотя ВЭБом исковых требований к обвиняемому заявлено не было, СКР через Басманный райсуд для погашения ущерба арестовал ООО "Ревякинский металлургический комбинат" (Тульская обл.) и "Ставсталь" (Невинномысск, Ставропольский край). Однако, утверждают в окружении обвиняемого, в Мосгорсуде выяснилось, что эти активы уже не принадлежат господину Мкртчану, предполагается, что обременения с них снимут в феврале будущего года. Кроме того, по данным газеты, в качестве вещдоков у господина Мкртчана были изъяты два сотовых телефона, разговоры по которым прослушивались ФСБ. В ВЭБе от комментариев воздержались", - констатируется в материале "Коммерсанта".
ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат (находится на не контролируемой Украиной территории), Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Кроме того, ранее О.Мкртчану принадлежал краснодарский ФК "Кубань", однако в 2016 году он передал ее властям края.