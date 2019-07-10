EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1744  18
Все про:Венедиктов (9) Зеленський (2009) лист (109) Вишинський (108)

 Російський журналіст Венедиктов заявив, що передав Зеленському лист від матері заарештованого в Україні пропагандиста Вишинського

Головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері російського пропагандиста, глави РІА "Новости-Украина" Кирила Вишинського, який перебуває під вартою в Україні у справі про держзраду.

"Я вчора приїхав до Києва, щоб передати лист матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив", - повідомив Венедиктов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, лист йому передала дружина Вишинського, з якою у Венедиктова виявилися спільні знайомі.

"Вони, мабуть, пам'ятаючи про мою роль у справі (журналіста Івана) Голунова, звернулися до мене з таким проханням. Я зі свого боку знайшов серед нової команди українського президента знайомого і нещодавно він мені підтвердив, що адресат лист отримав", - уточнив Венедиктов.

Він додав, що протягом години чекатиме відповідь, про що йому повідомила українська сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Вишинський може вийти під заставу, - прокурор АРК Мамедов

Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це "особистий лист".

Зазначимо, що за даними ЗМІ, 66% акцій ЗАТ "Эхо Москвы" належать "Газпром-Медиа Холдинг", 34% поділені між журналістами радіостанції, з них 18% належать Олексію Венедиктову.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136734
 
 
 Топ коментарі
 
Передайте Венедиктову письмо от матери Сенцова, пусть почитает!
 показати весь коментар
 
а что он вообще делал в Украине? впрочем, после приезда журнашлюх канала "слапатоедия 24" удивляться нечему. "я позвоню баканову...." © вазелин шестой
 показати весь коментар
 
Пускай своему Ху*лу передает с**ка письма. Ху*ло сказал что переговоров о освобождении военнопленных не ведет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
каким образом передал,лично? Тогда какого хера он вообще в Украине?
 показати весь коментар
 
 
а что он вообще делал в Украине? впрочем, после приезда журнашлюх канала "слапатоедия 24" удивляться нечему. "я позвоню баканову...." © вазелин шестой
 показати весь коментар
 
 
Передайте Венедиктову письмо от матери Сенцова, пусть почитает!
 показати весь коментар
 
 
А че только Сенцова?
Письма других матерей заложников кремля шо какие то не такие?
 показати весь коментар
 
 
Пускай своему Ху*лу передает с**ка письма. Ху*ло сказал что переговоров о освобождении военнопленных не ведет.
 показати весь коментар
 
 
Они одной крови, они поймут друг-друга.
 показати весь коментар
 
Проще простого...Садить первого...а там всё будет ОК!
 показати весь коментар
 
кремлевские агенты имеют друзей в окружении зе-барыги, и труться уже там
 показати весь коментар
 
 
Я лично знаю директора Газпром Медиа Холдинг. Так уж сложилось, мы вместе учились, в Ленинграде. И- корешили. Его зовут Адамов Олег. Сейчас- там другой, но Адамов- при делах и отмечен и отмечается наградами презика рашки. Они были в одной бригаде, у Собчака. я это вот к чему: Адамов ненавидит компаньона. То есть- Венедиктова. Кстати, тут, как мне кажется, будет уместнее- Бене-Диктов.
 показати весь коментар
 
А от Сенцова мамы Зеленскому не передавали? может письма пусть идут в Кремль и кремлёвский Фюрер пусть своей фунёй занимается,понатырил наших украинцев и свои подосрал к нам ,а нам рзбераться с его выгодными и невыгодными предложениями как с подворотней,игнорируя решениями международного суда
 показати весь коментар
 
 
Тебе, убогому боту, никакие разборки не грозят. Свободен, тупой ты бот.
 показати весь коментар
 
да отпускайте уже его, чесслово, пусть едет..., вон Савченко под следствием и баллотируется в депутаты и хочет агитировать за себя на оккупированной территории..., а это хрен чего ж, сказал бы, что тоже хочет в депутаты и его обязательно отпустили бы...
 показати весь коментар
 
Ватник а ты чё здесь на украинском ресурсе паришься?
 показати весь коментар
 
А оно письмо володьке ********у письма от матерей 13 тыс. Убитых военных передать не хочет???? Задержать за шпионаж этого венедиктова а потом обменять на когото из наших.
 показати весь коментар
 
Венедиктов не журналіст, а пропагандон. І все що він передає, може звернути в трубочку і засунути собі в одне місце.
 показати весь коментар
 
почему этого кремлевского пропагандона пускают в Украину , да еще и накануне выборов? Я не один раз слышал в его комментах на "Эхе москвы" , "как украинские Грады бомбят Донецк" или " как украинский самолет сбил MH17" и прочие кремлевские фейки...
 показати весь коментар
 
если бы Венедиктова арестовать-- это было бы солидным пополнением "обменного фонда". Ведь он личный друган Пуйла....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосійський журналіст Венедиктов заявив, що передав Зеленському лист від матері заарештованого в Україні пропагандиста Вишинського
 
 
 
 
 
 вгору