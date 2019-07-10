 Російський журналіст Венедиктов заявив, що передав Зеленському лист від матері заарештованого в Україні пропагандиста Вишинського

"Я вчора приїхав до Києва, щоб передати лист матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив", - повідомив Венедиктов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, лист йому передала дружина Вишинського, з якою у Венедиктова виявилися спільні знайомі.

"Вони, мабуть, пам'ятаючи про мою роль у справі (журналіста Івана) Голунова, звернулися до мене з таким проханням. Я зі свого боку знайшов серед нової команди українського президента знайомого і нещодавно він мені підтвердив, що адресат лист отримав", - уточнив Венедиктов.

Він додав, що протягом години чекатиме відповідь, про що йому повідомила українська сторона.

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Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це "особистий лист".

Зазначимо, що за даними ЗМІ, 66% акцій ЗАТ "Эхо Москвы" належать "Газпром-Медиа Холдинг", 34% поділені між журналістами радіостанції, з них 18% належать Олексію Венедиктову.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.