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 Суспільство
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Все про:АЕС (65) Чорнобиль (111)

 Захисну арку над четвертим блоком ЧАЕС введено в експлуатацію

Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, зведений над зруйнованим в 1986 році четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво ЄС в Україні в Facebook

Постійний саркофаг на ЧАЕС було передано в експлуатацію українській стороні, і відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофага, побудованого відразу після аварії.

"ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофага - нового безпечного конфайнмента, який побудували на місці аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця найбільша у світі мобільна металоконструкція стала результатом понад 20 років планування та будівництва, а також величезних зусиль України і міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав Чорнобильську зону 10 липня, зазначив у своєму Twitter, що вже підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження в одну з точок зростання нової України.

Зеленський зазначив, що спочатку буде створено "зелений коридор" для туристів і знято передумови для корупції. Зеленський також підкреслив, що не буде більше "заборон знімати відео й інших подібних дурниць".

"Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, перетворимо Зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України - без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім", - заявив президент.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов зазначив, що міжнародне співтовариство зібрало EUR1,5 млрд на реалізацію проекту.

"Внесок Європейського банку реконструкції і розвитку становить понад EUR700 млн. НБК прослужить щонайменше 100 років і допоможе вирішити завдання розбирання саркофага над четвертим реактором", - повідомив він.

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Нагадаємо, будівництво нового безпечного конфайнмента над старим об'єктом "Укриття" почалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті та успішно з'єднані в 2015 році. Усередині арки НБК встановлено кран для демонтажу наявного старого "Саркофагу" і залишків четвертого енергоблоку. НБК має проєктний термін експлуатації 100 років. Його будівництво коштувало EUR1,5 млрд.

У березні 2019 року на промисловому майданчику ЧАЕС здійснювалися пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання і технологічних систем конфайнмента. Наприкінці квітня 2019 року НБК введено в режим пробної експлуатації. Після проведення пробної експлуатації конфайнмент перебуватиме в дослідницько-промисловій, яка триватиме не більше року. За її підсумками ЧАЕС отримає відповідну ліцензію і розпочне повноцінну експлуатацію та демонтаж конструкцій "Укриття".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136730
 
 
 Топ коментарі
 
и шо он делает? гавно в борисполе меряет пока что
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Судя по стилистике, Вы уже с утра на грудь приняли изрядно
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невозможно протиснуться сквозь 73% желающих
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А вы говорите, что Владимир Александрович ничего не делает
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и шо он делает? гавно в борисполе меряет пока что
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Как это ничего не делает? От, даже черту позвонить наказал своему администратору... Скоро Бога за бороду споймает - и заживем...
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Вот бы ты так ответило на выступление бухого хряка-мародера в Каменце-Подольском.
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Судя по стилистике, Вы уже с утра на грудь приняли изрядно
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А ещё Зеленский постоянно Порошенко в штаны срёт.
Сам видел. Своими глазами.
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В то время, как мародер только то и делал, что воровал из чернобыльской зоны сторйматериалы для отделки своей АП. В ней даже воздух какой-то спертый.
А Зе за месяц и Укрытие достроил и в Украинский дом почти задешево перенести АП собирается. Трудяга!
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Воровать радионуклиды - любимое занятие Порошенко, не знали?
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Это хорошо. Только теперь спокойнее надо быть......Хотя это жизнь всей Европы . планеты...................................................Порорхосрани можно гавкать.
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Пулеметов ты на всех сайтах и опять ругаешся! Тебе прошлый раз сказали иди нюхни или сосни на выбор.
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Ответственность за спокойствие планеты - это круто!
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Не говорите это ЗЕ!)))
БО ОН НОЗДРИ ПОРЬВЕТ В УГАРЕ)))
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Кому що робити в кацапів точно не будуть питати!
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Так Арку ввели еще при Порошенко, в 2016, еще послы стран приезжали на торжественное открытие.

Зе решил опять пропиариться на успехе сериала "Чернобыль".
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Какой 2016-й.
Только в 2018 её начали надвигать на старый саркофаг.
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Арку надвинули в 2016.
"В конце ноября 2016 года арка была успешно надвинута на здание реактора, после чего продолжается монтаж оборудования и проверки. Завершение проекта и сдача его в эксплуатацию ожидались в ноябре 2017 года, однако позже эта дата была перенесена на май 2018 года, поскольку компания-подрядчик Novarka не смогла своевременно завершить необходимые работы".
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Хто порахує? 1.5 лярда євро-це скільки процентів від річного бюджету України?. Не хілий гараж з бляхи захєрячили.
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Чорнобіль 86 - провели експеремент. А тепер путлеру заважають вітряки,від яких гинуть птахи і не комфортно почуваються хробаки.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗахисну арку над четвертим блоком ЧАЕС введено в експлуатацію
 
 
 
 
 
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