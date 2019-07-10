 Захисну арку над четвертим блоком ЧАЕС введено в експлуатацію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво ЄС в Україні в Facebook

Постійний саркофаг на ЧАЕС було передано в експлуатацію українській стороні, і відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофага, побудованого відразу після аварії.

"ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофага - нового безпечного конфайнмента, який побудували на місці аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця найбільша у світі мобільна металоконструкція стала результатом понад 20 років планування та будівництва, а також величезних зусиль України і міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав Чорнобильську зону 10 липня, зазначив у своєму Twitter, що вже підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження в одну з точок зростання нової України.

Зеленський зазначив, що спочатку буде створено "зелений коридор" для туристів і знято передумови для корупції. Зеленський також підкреслив, що не буде більше "заборон знімати відео й інших подібних дурниць".

"Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, перетворимо Зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України - без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім", - заявив президент.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов зазначив, що міжнародне співтовариство зібрало EUR1,5 млрд на реалізацію проекту.

"Внесок Європейського банку реконструкції і розвитку становить понад EUR700 млн. НБК прослужить щонайменше 100 років і допоможе вирішити завдання розбирання саркофага над четвертим реактором", - повідомив він.

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Нагадаємо, будівництво нового безпечного конфайнмента над старим об'єктом "Укриття" почалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті та успішно з'єднані в 2015 році. Усередині арки НБК встановлено кран для демонтажу наявного старого "Саркофагу" і залишків четвертого енергоблоку. НБК має проєктний термін експлуатації 100 років. Його будівництво коштувало EUR1,5 млрд.

У березні 2019 року на промисловому майданчику ЧАЕС здійснювалися пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання і технологічних систем конфайнмента. Наприкінці квітня 2019 року НБК введено в режим пробної експлуатації. Після проведення пробної експлуатації конфайнмент перебуватиме в дослідницько-промисловій, яка триватиме не більше року. За її підсумками ЧАЕС отримає відповідну ліцензію і розпочне повноцінну експлуатацію та демонтаж конструкцій "Укриття".