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 Політика України
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Все про:Зеленський (2009) Київ (6256) Київська область (950) ОДА (621) Бно-Айріян (1)

 "Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область

На думку президента, "щоб розуміти потреби області, треба бути в області".

Про це Зеленський сказав новопризначеному голові Київської ОДА Михайлу Бно-Айріяну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Бно-Айріяна, "Київщина - це один з найбільш ключових регіонів України, вона унікальна тим, що це столичний регіон, і він у всіх на виду".

Зеленський перервав виступ голови ОДА і запитав: "А ми можемо перенести ваші засідання з Києва в область? Ви ж за область будете відповідати?". Бно-Айріян відповів: "Ну да. Ми перебуваємо в центрі міста (Києва), разом з ЦВК".

На це Зеленський сказав: "Я думаю, потрібно, щоб розуміти потреби області, треба бути в області".

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Як відповів Бно-Айріян: "Якщо є завдання, я думаю, що ми це (зробимо. - Ред.), але в опен-спейс (open space - англ. відкритий простір), у дуже сучасний".

На це президент відреагував: "Та хоч на природу".

Бно-Айріян сказав у відповідь: "Добре, дякую".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136728
 
   
 Топ коментарі
 
похоже зеля епанулся
перенюхал что-ли...
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так... А деньги военного парада следующего года потратим на перенос ОГА
какая это по счёту реформа?
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Зе, займись войной.

У тебя маниакальное желание переехать и перевезти кого-то.
Делать нечего??? Денег в казне много???

Достал уже в популизмом своим.
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Война то к пете с свинарчуками. Им бы войну лет на сто
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ваше дело было тапки подносить петьке, но все время вышло. ПЕЦА СВОБОДЕН))) И ТЫ тоже...
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Зачем на переезды зря деньги тратить ? То офис Президента, то ОГА. А те потом ездить начнут в столицу (в суды, на совещания и т.п.) или к ним начнут кататься. Тоже расходы. Вот какой в этом смысл ?

Давайте тогда уже столицу в Ужгород - в городской черте граница с ЕС (Словакия), свежий воздух, люди спокойные и от россии дальше всего.
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Правильно, на природу, поближе к червякам, так любимым его кремлядским тезкой!
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Да у Зеклоуна полная клиника головы. Он больной на всю голову.
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Якщо порівнювати Зеленського з Трампом, то яка країна то такий і Трамп.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область
 
 
 
 
 
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