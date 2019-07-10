 СБУ затримала колишнього прикордонника, який продавав інформацію про виїзд громадян за кордон

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник ДПС налагодив протиправний механізм отримання та збуту відомостей з обмеженим доступом, зокрема щодо в’їзду-виїзду громадян за кордон, наявності заборони в’їзду в Україну для іноземців тощо", - сказано в повідомленні.

Порушника затримано. Йому пред'явили підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України ("Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом").

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Йому загрожує штраф в сумі від 8500 до 17 000 гривень або ув'язнення терміном до 2 років, а якщо з'ясується, що зловмисник діяв не сам - ув'язнення терміном від 2 до 5 років.