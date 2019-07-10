 СБУ затримала колишнього прикордонника, який продавав інформацію про виїзд громадян за кордон

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.
"Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник ДПС налагодив протиправний механізм отримання та збуту відомостей з обмеженим доступом, зокрема щодо в’їзду-виїзду громадян за кордон, наявності заборони в’їзду в Україну для іноземців тощо", - сказано в повідомленні.
Порушника затримано. Йому пред'явили підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України ("Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом").
Йому загрожує штраф в сумі від 8500 до 17 000 гривень або ув'язнення терміном до 2 років, а якщо з'ясується, що зловмисник діяв не сам - ув'язнення терміном від 2 до 5 років.
- Совершенно полный, - скромно ответил архивариус, - я, знаете, на всякий случай... Коммунхозу он не нужен, а мне, на старости лет, может пригодиться... Живем мы, знаете, как на вулкане... Все может произойти... Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет... А мне много не нужно - по десяточке за ордерок подадут - и на том спасибо... А то иди, попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут!..
Український закон - самий гуманний закон у світі )))
Думаю у США він би загримів на два пожиттєвих... Чудеса )
Да потому, что он засветил информацию, что кум жены Виктора Медведчука Андрей Холодов, баллотирующийся в ВР по списку партии "Слуга народа", последние пять лет не жил постоянно в Украине