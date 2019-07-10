 90% абітурієнтів відкрили електронні кабінети і понад 10 тис. подали заяви до університетів, - Гриневич

Про це розповіла журналістам після засідання уряду міністр освіти Лілія Гриневич, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що сьогодні, в перший день подання заяв на вступ, це зробили понад 10 000 абітурієнтів.

"Сьогодні всі подають уже свої документи. Але в нас був час, спеціально відведений з 1 липня, для відкриття електронних кабінетів. Фактично до цього моменту майже 90% тих вступників, які чекали, вже відкрили свої електронні кабінети. І за ці кілька годин ми вже маємо понад 10 800 заяв від абітурієнтів, які вже надіслали документи", - розповіла Гриневич.

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Міністр освіти закликала вступників перед поданням заяви уважно перевіряти, які документи вони завантажили в електронний кабінет.

"Я б хотіла привернути увагу всіх абітурієнтів, що вони мають дуже уважно перевірити, що вони надсилають. Тому що потім уже, коли ти надіслав першу заяву, зміни робити не можна. У нас всі роз'яснення на сайті і відеороз'яснення. Краще переконатися, що ви надсилаєте, перевірити всі файли, які ви приєднали. Тому що минулого року ми знаходили навіть рецепти тортів і фото домашніх улюбленців", - зазначила Гриневич.