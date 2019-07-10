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 Політика України, Суспільство
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Все про:внз (262) абітурієнт (61) Гриневич (326)

 90% абітурієнтів відкрили електронні кабінети і понад 10 тис. подали заяви до університетів, - Гриневич

Майже 90% абітурієнтів відкрили електронні кабінети для подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів.

Про це розповіла журналістам після засідання уряду міністр освіти Лілія Гриневич, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що сьогодні, в перший день подання заяв на вступ, це зробили понад 10 000 абітурієнтів.

"Сьогодні всі подають уже свої документи. Але в нас був час, спеціально відведений з 1 липня, для відкриття електронних кабінетів. Фактично до цього моменту майже 90% тих вступників, які чекали, вже відкрили свої електронні кабінети. І за ці кілька годин ми вже маємо понад 10 800 заяв від абітурієнтів, які вже надіслали документи", - розповіла Гриневич.

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Міністр освіти закликала вступників перед поданням заяви уважно перевіряти, які документи вони завантажили в електронний кабінет.

"Я б хотіла привернути увагу всіх абітурієнтів, що вони мають дуже уважно перевірити, що вони надсилають. Тому що потім уже, коли ти надіслав першу заяву, зміни робити не можна. У нас всі роз'яснення на сайті і відеороз'яснення. Краще переконатися, що ви надсилаєте, перевірити всі файли, які ви приєднали. Тому що минулого року ми знаходили навіть рецепти тортів і фото домашніх улюбленців", - зазначила Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136725
 
 
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Гриневич иди в дупу......сколько ты и твои сотоварищи сделали гадостей для Украины!
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Гы, померещилось - 90% абитуриентов открыли электронные ... сигареты ... )))
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при чем поступив, через то є-кабинет распечатьіваются все доки по зданьім предметам, продление студенческих и всякое другое бюрократическое.
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І нехай скажуть спасибі лохам які створили його.
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в европейских вузах та самая е-регистрация. куда бежать?
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90% - проценты от чего? Человек становится абитуриентом после регистрации кабинета в Базе и подаче первого заявления. Количество выпускников школ в 2019-м? Но не все подадутся поступать в ВУЗы, а (сч другой стороны) будут поступать и выпускники прошлых лет.

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Цензор.НЕТНовиниПолітика України90% абітурієнтів відкрили електронні кабінети і понад 10 тис. подали заяви до університетів, - Гриневич
 
 
 
 
 
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