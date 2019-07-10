 12-річний школяр на Тернопільщині повісився через розбитий смартфон, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільщини.
"Тіло свого дванадцятирічного пасинка в літній кухні 9 липня виявив чоловік 1972 року народження. Хлопчик повісився, прив'язавши мотузку до цвяха в стіні. Поруч стояв стілець", - сказано в повідомленні поліцейських.
Сім'я, в якій виховувався Сергій, була цілком благополучною. Про це пресофіцер поліції Тернопільській області Сергій Крета розповів виданню "Факти".
"Мама хлопчика на заробітках за кордоном. Двоє її синів залишалися вдома з вітчимом. Ми поговорили з сусідами. Хотіли з'ясувати причини, чому так сталося, чому дитина вирішила піти з життя? Думали, може, вітчим не ладнав з пасинками і у них були постійні сварки? Нічого подібного. За свідченням сусідів, чоловік дуже добре ставився до синів своєї дружини. Хлопчики завжди були акуратні, нагодовані. Ніхто не чув, щоб у них були якісь скандали", - сказав він.
Слідчі розробляють версію про те, що школяр вирішив піти з життя після бесіди з батьками.
"Справа в тому, що за короткий час хлопчик випадково розбив уже другу дорогу мобілку. Мабуть, те, що його насварили, він прийняв близько до серця", - припустив Крета.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 з позначкою "самогубство".
до этого момента он ходил с китайскими клонами именно из тех соображений что украдут/потеряет/разобьет. До этого момента были не "кирпичи" конечно, но аппараты попроще.
Семья, в которой воспитывался Сергей, была вполне благополучной.
"Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом.Источник: https://censor.net.ua/n3136719
Да уж, просто образцовая благополучная "семья"..
Ну и да, пока мама занята работой, и ей некогда, отчим с пасынком на выходных сплавляются по Бугу.
Жаль пацаненка, очень жаль..... Горе несчастной матери....(((
Как показала жизнь, еще маленький. Не зрелый. Раз поставил свою ЖИЗНЬ на одну ступень с долбанной железкой. ((
Через сраний смртфон...
Сейчас второй смарт. Спокойно сказал - это тебе до конца школы. Расхерячишь возьмёшь в ящике любой кнопочный (там их с два десятка валяется начиная с нокии 6150) и будешь с этим говном ходить в школу.