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 12-річний школяр на Тернопільщині повісився через розбитий смартфон, - Нацполіція

Шестикласник з Тернопільського району наклав на себе руки після того, як мати і вітчим відчитали його через другий поспіль розбитий смартфон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільщини.

"Тіло свого дванадцятирічного пасинка в літній кухні 9 липня виявив чоловік 1972 року народження. Хлопчик повісився, прив'язавши мотузку до цвяха в стіні. Поруч стояв стілець", - сказано в повідомленні поліцейських.

Сім'я, в якій виховувався Сергій, була цілком благополучною. Про це пресофіцер поліції Тернопільській області Сергій Крета розповів виданню "Факти".

"Мама хлопчика на заробітках за кордоном. Двоє її синів залишалися вдома з вітчимом. Ми поговорили з сусідами. Хотіли з'ясувати причини, чому так сталося, чому дитина вирішила піти з життя? Думали, може, вітчим не ладнав з пасинками і у них були постійні сварки? Нічого подібного. За свідченням сусідів, чоловік дуже добре ставився до синів своєї дружини. Хлопчики завжди були акуратні, нагодовані. Ніхто не чув, щоб у них були якісь скандали", - сказав він.

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Слідчі розробляють версію про те, що школяр вирішив піти з життя після бесіди з батьками.

"Справа в тому, що за короткий час хлопчик випадково розбив уже другу дорогу мобілку. Мабуть, те, що його насварили, він прийняв близько до серця", - припустив Крета.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 з позначкою "самогубство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136719
 
 
 Топ коментарі
 
дебилизм. не надо покупать детям в таком возрасте дорогую мобилку
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Тепер стає зрозумілим, що насправді означає гасло "Країна в смартфоні".
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12-летний школьник повесился из-за разбитого смартфона - Цензор.НЕТ 7188

Семья, в которой воспитывался Сергей, была вполне благополучной.
"Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом.Источник: https://censor.net.ua/n3136719
Да уж, просто образцовая благополучная "семья"..
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дебилизм. не надо покупать детям в таком возрасте дорогую мобилку
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Причем тут дорогой или нет? Зачем доводить ребенка до суицида из-за вещи?
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переходный период. у меня сыну 14 лет. я крайне осторожен в высказываниях.
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та да... за шматок лайна таку біду натворив.
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ти про отчима, який жив з дітьми без їх мами? чим він напряженійє снімав? і шо відомо про його сексуальну дізорійєнтайію?
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с чего ты взял что его кто то доводил?;в такой ситуации родители бы каждого поругали, а то что сделал парень это только его выбор
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Согласен. Но к сожалению сейчас такие времена... Дети они же д е т и. Не будет у него мобилки ровестники могут его игнорировать, в кругу общение мальчик или девочка будт испытывать какую то неполноценность по отношению к другим детям. Тут как то нужно находить баланс. Купите ребенку телефон за 100 долларов, разобьет то не жалко. Он ничем не хуже будет тех, что за 500 - 800 баксов.
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у моего малого (14 лет) только в этом году появилась мобилка стоимостью 3800 грн (ксяоми)
до этого момента он ходил с китайскими клонами именно из тех соображений что украдут/потеряет/разобьет. До этого момента были не "кирпичи" конечно, но аппараты попроще.
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так не ясно шо малось ввіду під "дорога" мобілка - мо' якраз за сто баксів?
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Так оно повесится из-за отуствия смартфона, тут дело в другом и приоритете ценностей.
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12-летний школьник повесился из-за разбитого смартфона - Цензор.НЕТ 7188

Семья, в которой воспитывался Сергей, была вполне благополучной.
"Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом.Источник: https://censor.net.ua/n3136719
Да уж, просто образцовая благополучная "семья"..
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А, что она не может поехать заработать денег? Или должна на барыг за 200 баксов в лучшем случае горбатиться?
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меня смущает что мама поехала а папа остался с чужими детьми. как то сомнения в благополучии берут. Мать кинула своих детей пусть на супруга, но он им не отец и отношения, как не выглядят они со стороны радужными, далеко не родственные. Я знаю о чем говорю. Пытался стать "родным" чужому ребенку.
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Плохо видно пытался. У меня есть пример перед глазами, когда отчим для 13-летнего подростка лучше родного отца и родной матери. И нет, перед ним не заискивают и не заигрывают. Просто ведут себя с ним, как со взрослым.
Ну и да, пока мама занята работой, и ей некогда, отчим с пасынком на выходных сплавляются по Бугу.
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Тепер стає зрозумілим, що насправді означає гасло "Країна в смартфоні".
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Ну так правду говроят вся жизнь в смартфоне
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Нафига покупать ребенку в таком возрасте дорогой смартфон, если велика вероятность того, что он его или разобьёт, или потеряет? А потом ещё и ругать за это? И, видимо, неслабо ругать...
Жаль пацаненка, очень жаль..... Горе несчастной матери....(((
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Что значит дорогой смартфон (min стоимость)? И шестиклассник не такой уж и маленький ребенок. Всё зависит от ситуации.
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Что значит? А я откуда знаю? Читай статью, где сказано, что смартфон дорогой.
Как показала жизнь, еще маленький. Не зрелый. Раз поставил свою ЖИЗНЬ на одну ступень с долбанной железкой. ((
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Нигилизм как раз и проявляется в этом возрасте.
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При покупці 2го смартфона треба було купувати чохол і захист для нього, або кнопочну звори лав типу «1100» нокіа.
Через сраний смртфон...
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Производители специально не делают телефонов чтоб "держались" долго, потому как производство остановится, все должно быть одноразовое, а ты должен работать и работать
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общество развитого потребления. а в те что могут держаться дольше чем гарантия, выглядит всё так, что встроены таймеры, которые после непродолжительного времени по истечении гарантии, вырубают мозги прибора. т.к. ремонт такой поломки будет стоить не намного меньше чем покупка нового, потребитель покупает новый.
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Издержки прогресса. Очень печальный случай. Когда отрок воспринимает виртуальный мир как реальный и полностью уходит в него, а затем в какой-то момент всё это рушится, для него это стресс, тем более, это был уже второй случай. Очень жаль, что родители не обратили внимание на то, что молодому человеку нужно было сочуствие или же психологическая помощь.
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Дело не в дороговизне. Родители часто ругают детей из-за дешевых вещей. Зачем это делать? Ведь взрослые разбивают вещи даже чаще, чем дети. Взрослого ведь не ругают за разбитый телефон. Это всего лишь вещь. Можно из-за нее переживать, все-таки денги, но ругать зачем?
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вообще то ругань и взрослой жизни не редкость,на работе,в армии, да где угодно,и что каждый идет вешаться? меня тоже ругали в детстве,было за что, да и всех ругают так или иначе,в этом случае родители не виноваты, парень слабохарактерный попалься вот и все,это его выбор,если бы не сейчас то в будущем мог что то начудить,люди с неустойчивой психикой опасны не только для себя но и для окружающих
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У моего минус два планшета. И минус один смарт.
Сейчас второй смарт. Спокойно сказал - это тебе до конца школы. Расхерячишь возьмёшь в ящике любой кнопочный (там их с два десятка валяется начиная с нокии 6150) и будешь с этим говном ходить в школу.
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Так может эти два десятка говна подавать в ломбарде, и купить один новый более менее, или в том же ломбарде обменять. 😁
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для хлопця то связь с любімой, а не просто жилізяка
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а шо таке "дорога мобілка"? модель? ціна? (цифрами і в гривнях)
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нюхом чую шо там не мобілка - тра того "отчима" харашенько проясніть - живе з дітьми без їх мами - подозрітєльно якось. Куди він дівав сєксуальне напряженійє? і яка в нього сєксуальна дізорійєнтація???
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Когда читал историю про чувака, взявшего кредит и купившего дорогущий телефон, а кредит вернуть не смог...
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Цензор.НЕТНовиниПодії12-річний школяр на Тернопільщині повісився через розбитий смартфон, - Нацполіція
 
 
 
 
 
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