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 Політика України
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 Мешканку Луганської області судитимуть за проведення "референдуму" на підтримку "ЛНР"

До суду направили обвинувальний акт за підозрою мешканки Луганської області в проведенні "референдуму" на підтримку "ЛНР" в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Відкрито кримінальне провадження щодо мешканки Станично-Луганського району, обвинуваченої в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

За даними слідства, у травні 2014 року громадянка України спільно з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, надала добровільну згоду на участь у так званому "референдумі" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" в одному з населених пунктів Станично-Луганського району.

"Згідно з відведеною їй роллю "члена виборчої комісії" в зазначеному "референдумі" обвинувачена здійснювала облік виборців, видавала "бюлетені" для голосування, брала участь у підрахунку голосів", - зазначили в прокуратурі.

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Під час досудового розслідування вказана особа повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

На цей час обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направлено до Біловодського районного суду Луганської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136718
 
   
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потому что эта дамбасянка и есть адиннарот - тамжынашилюди. и вообще у нее мыролюбство было на высоком уровне.
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100 процентов ДУРА, таких много, а вот таких, как Штепа мало, вот ей бы не мешало дать ДЕСЯТКУ на расфасовку лаврового листа или плести цветочки на венки.
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ну це ж не Штепа. Штепа в дипутатах
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ЇЇ скоро призначать головою райдержжадміністрації
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а когда крысьчан начнут подобным методом привлекать за их скачки в лаптях и кокошниках 14 году? они ведь все по Херсонщине и в Киеве шастают.
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Низзя , это будущий кандидат от "слуги народа"
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