 На підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич

Про це в коментарі журналістам розповіла міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На це підвищення нам потрібно 19,5 млрд гривень. Це, звичайно, велика сума. Але це підвищення теж дуже потрібно. Я сьогодні демонструвала на уряді заробітні плати, наприклад, у дошкільній освіті - заробітні плати вихователів. Знаєте, ми відкриваємо нові групи, ми скорочуємо чергу, створили за ці роки 72 тисячі місць. За рахунок цього скоротилася черга: було майже 96 тисяч - зараз 33 тисячі в черзі. Але там немає кому працювати. Тому що на таку низьку заробітну плату люди не йдуть працювати. І ось проблема. Тому підвищення цих заробітних плат є критично важливим. Але важливо, що ми не стільки їх підвищуємо, а міняємо саму систему оплати праці", - розповіла Гриневич.
Вона зазначила, що частину коштів візьмуть з державного бюджету (понад 15 млрд грн) і інші - з місцевих бюджетів.
"Тому що, наприклад, оплата праці вихователів дошкільних установ здійснюється з місцевих бюджетів", - пояснила міністр.
https://www.youtube.com/watch?v=KJOGTTBdd50
- на безопасность и оборону - всего на 212 миллиардов гривен;
- на здравоохранение - 95,7 миллиарда гривен;
- на образование - 127 миллиардов гривен;
- на пенсии - 167,5 миллиарда гривен;
- дороги - 55 миллиардов гривен;
- субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению - 20 миллиардов гривен.
Звідкіля ти свої цифри взяв?
Якісна освіта
Наибольшие расходы из госбюджета-2019 следующие:
- на безопасность и оборону - всего на 212 миллиардов гривен;
- на здравоохранение - 95,7 миллиарда гривен;
- на образование - 127 миллиардов гривен;
- на пенсии - 167,5 миллиарда гривен;https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Igor L тебя бы на три - четыре урока посадить в класс и еще заставить тебя чему-то научить детей. Может быть тебе не показалась бы большая зарплата в 4,5 тыс гривен учителя с высшей категорией. А если это молодой специалист?
Про педагогів - то зовсім інша пісня.
в 2014 году в экзамене, проведенном в Баку (Министерство образования, журнал "Отчет" 2015 года, страница 18, диаграмма 1 и 2), участвовало 28 758 учителей из столицы, из них 18,2% получили отличную оценку, 57,6% - хорошую, 24,2% показали результат ниже 10%, что соответствует школьной двойке, или нолю баллов.
Денег нет, тетрадей много.
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Нічого подібного ні Зеленський , а ні члени його команди про зарплату вчителям в 4 000 $ не говорили . Зеленський пртнласив до себе людей які знаються на освіті . На цю зустріч прийшов і таки1 собі Чубатенко , як виявилося позаштатний радник мцністра освіти Лілії Гриневич , от цей радник міністра це і зморозив . І він сказав що не одразу це можливо , а тільки в 2024 році . Але порохоботи це розігнали як саме обіцянку Зеленського , що є неправдою .
Чи це і є твоя робота
Є такий коментар з Інтернету, окрім відео:
подзвоніть баканову за цього чорта.
А сколько там предлагают платить после повышения? Я так и не понял...
рехвормы налицо
це потужно
учителям нормально платят, и время у них есть в выборах участвовать особо заядло
********.