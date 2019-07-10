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 Політика України, Суспільство
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Все про:дитячий садок (81) заробітна плата (535) вчитель (98) Гриневич (326)

 На підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич

Для нової системи оплати праці працівників освіти, яка передбачає підвищення мінімального посадового окладу до 4 прожиткових мінімумів, потрібно 19,5 млрд гривень в рік.

Про це в коментарі журналістам розповіла міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На це підвищення нам потрібно 19,5 млрд гривень. Це, звичайно, велика сума. Але це підвищення теж дуже потрібно. Я сьогодні демонструвала на уряді заробітні плати, наприклад, у дошкільній освіті - заробітні плати вихователів. Знаєте, ми відкриваємо нові групи, ми скорочуємо чергу, створили за ці роки 72 тисячі місць. За рахунок цього скоротилася черга: було майже 96 тисяч - зараз 33 тисячі в черзі. Але там немає кому працювати. Тому що на таку низьку заробітну плату люди не йдуть працювати. І ось проблема. Тому підвищення цих заробітних плат є критично важливим. Але важливо, що ми не стільки їх підвищуємо, а міняємо саму систему оплати праці", - розповіла Гриневич.

Вона зазначила, що частину коштів візьмуть з державного бюджету (понад 15 млрд грн) і інші - з місцевих бюджетів.

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"Тому що, наприклад, оплата праці вихователів дошкільних установ здійснюється з місцевих бюджетів", - пояснила міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136716
 
 
 Топ коментарі
 
А педагоги не желают по иному распределить существующий бюджет между собой? Например, уничтожить всякое там гор/райОНО и закрыть продажные ВУЗы.
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И будет по 4000$ как в кокаиновой фантазии?
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это уже много раз проходили, одной рукой дают, другой отнимают, думаю, что инфляция сожрет все то повышение.
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Витрати на освіту захмарно високі, більше 217 млрд грн в бюджеті 2019 року!!!! Це більш ніж два військових бюджети міноборони! Куди ще збільшувати? Потрібно скорочувати витрати на інші статті, щоб додати зарплату педагогам! Потрібно скоротити безкоштовну освіту до 8 класів, далі мають навчатись тільки за гроші, держава буде фінансувати подальше навчання тільки найкращих учнів та дітей ветеранів бойових дій! Освіта не має бути безкоштовною! Вища освіта має бути безкоштовною тільки для найкращих випускників коледжів та шкіл і тільки обмежена кількість фахівців!
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Меньше десяти миллирдов долларов в год на образование. Смешная сумма. У ведущих университетов мира годовой бюджет больше. Но существующую совковую систему образования и науки надо срочно реформироват (конечно, Лиля не на своем месте в министерстве). Университеты у нас уже образовывают на уровне ПТУ. У профессоров смешные зарплаты и они таким же образом и преподают на 2-3 работах, не занимаясь научными исследованиями.
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А кого фінансувати? В нас є університети які входять в ТОП-100 найкращих університетів світу? Кому виділяти гроші? Університети України це помийки, які не дають абсолютно ніякої освіти студентам!
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Вы тут телегу перед лошадью ставите. Сами университеты сильными не станут. Наука у нас типа в НАНУ со столетним президентом во главе. В университетах науки совсем немного. А ТОП-100 -- это прежде всего публикации в серьезных журналах. И чтобы хорошую статью написать, нужно иметь зарплату гораздо выше чем 200-300 долларов в месяц и доступ к базам статей, и международные конференции. Но у нас нет нужды в науке. Экономика карлмковая. Олигархи и так все могут между собой поделить. Чем народ тупее, тем легче олигархам его грабить.
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Для того щоб була наука, її потрібно фінансувати, а всі гроші йдуть на зарплати бездарним педагогам, які не можуть навчити дітей елементарним речам! Що зараз є школа - це корупційний осередок, де за гроші малюють оцінки, а потім перед ЗНО потрібно наймати репетиторів! Навіщо потрібна така школа? Кому вона потрібна крім корумпованих педагогів та функціонерів від освіти? Україні така школа не потрібна! Гроші краще вкласти в науку, створити дійсно гарні університети в які будуть за гроші намагатись потрапити найкращі абітурієнти зі всього світу! За 5 років після Революції Гідності ми до цієї мети не просунулись ані трохи, бо ми такої мети собі навіть не ставили! Мафія як пилила освітянські бюджети так і пилить, як займались фальсифікацією освіти так і займаються! Досить! 247 млрд грн на освіту під час війни це вже занадто! Потрібні негайна люстрація в школі та освіті, досить годувати бездарів та ідіотів!
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спочатку педагогів зробили рабами, а таланти треба розвивати та матеріально підтримувати. Ви не зовсім розумієте як система освіти працює.
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Рабами стають добровільно, вільна людина не стане рабом навіть з примусу. Школи рабів Україні не потрібні, це точно!
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Коли ти працюєш за їжу, то це і є рабство.
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Так Ви працюєте за їжу бо виховуєте рабів, а раби приводять до влади бандитів!
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баран, иди в сраку а не гадишь здесь...
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217 млрд грн це за 2018 рік, на 2019 рік на фінансування освіти передбачено 247,2 млрд грн, це 2,5 військових бюджети міноборони! Може освітянам вистачить цих грошей?
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Ти психічно хворий, маєш це знати, і намагатись контролювати себе.
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Може так виявитись що я один з небагатьох адекватних громадян.
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та че там, наверняка один единственный На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8199
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наибольшие расходы из госбюджета-2019 следующие:
- на безопасность и оборону - всего на 212 миллиардов гривен;
- на здравоохранение - 95,7 миллиарда гривен;
- на образование - 127 миллиардов гривен;
- на пенсии - 167,5 миллиарда гривен;
- дороги - 55 миллиардов гривен;
- субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению - 20 миллиардов гривен.

Звідкіля ти свої цифри взяв?
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Потрібно дивитись зведений бюджет, всі витрати на освіту не тільки з центрального бюджету а й з регіональних бюджетів! А зведений бюджет показує цифру 247 млрд грн витрат на освіту!
Якісна освіта
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Навіть якщо й так. Освіта та медицина це розум та здоровʼя нації. Тому шанс потрібно дати кожному.
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Шанс дає Бог, а бюджет дає гроші на ПЕРШОЧЕРГОВІ витрати і фінансування навчання дітей які з останніми айфонами ходять в державну школу, в ці першочергові витрати абсолютно не входять! Є гроші на айфон за 30 тис. грн - плати за навчання!
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А ГУГЛ сказал:

Наибольшие расходы из госбюджета-2019 следующие:
- на безопасность и оборону - всего на 212 миллиардов гривен;
- на здравоохранение - 95,7 миллиарда гривен;
- на образование - 127 миллиардов гривен;
- на пенсии - 167,5 миллиарда гривен;https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Igor L тебя бы на три - четыре урока посадить в класс и еще заставить тебя чему-то научить детей. Может быть тебе не показалась бы большая зарплата в 4,5 тыс гривен учителя с высшей категорией. А если это молодой специалист?
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Ви покажіть результат своєї роботи, скільки у Вас перемоців олімпіад та міжнародних конкурсів, перш ніж плакати про малу зарплату! А за які досягення всім педагогам піднімати зарплати? Де досягнення? Що зробило за 5 років міносвіти щоб підняти професійний рівень саме педагогів? Де рейтинги навчальних закладів? Де незалежні оцінювання вчителів? На Західній Україні тільки 30% вчителів змогли скласти ЗНО!!!!!!!! Тільки 30%, решта взагалі не змогли набрати якісь бали! То кого ми фінансуємо на 247 млрд грн! Якщо Ви не можете в Інтернеті знайти правдиві цифри освітянського зведеного бюджету, то чому Ви можете навчити учнів, якщо у Вас немає елементарних навичок пошуку та аналізу інформації з відкритих джерел?
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Ігорьоня, ти хоч раз на таких Олімпіадах був? Це спорт. Зі всіма компонентами, включаючи психічний стан та моральну витримку. Розумна датина розгубилася і запанікувала - і привіт. Знову ж таки - дитина з села може виграти Олімпіаду, але шанси в неї нижчі, ніж у киянина, наприклад. І не тому що киянин розумніший чи працьовитіший. Киянина легче підготувати для перемоги - бази різні.
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А школа має готувати та розвивати дітей у всіх напрямках і тому стрес та можливість з ним справитись це теж оцінювання, наскільки якісно підготовлена дитина, наскільки вона вміє застосовувати свою знання в різних ситуаціях. Олімпіади чи ЗНО не має значення - де диференціація фінансування навчальних закладів по результатам здачи ЗНО учнями? Чому бездарі-педагоги мають отримувати таку ж саму зарплату як професіонали! Спитайте успішних педагогів чи хотіли б вони працювати в найкращих школах куди щоб потрапити на роботу потрібно пройти конкурс і мати високі показники фаховості? Всі справжні педагоги скажуть - так хочемо працювати в елітних школах де немає місця ідіотам та формалістам! Але ж Міносвіти НІЧОГО не зробило для того щоб такі школи з'явились в Україні, щоб педагоги отримували зарплату в залежності від рівня своєї підготовки!
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Школа повинна давати знання. Розумні діти повинні мати можливість отримувати кращу освіту, без залежності від матеріальних статків своїх батьків. А Олімпіади не годяться для оцінювання розумності дитини.
Про педагогів - то зовсім інша пісня.
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Школа має давати тільки базові знання, продовжувати освіту учні мають за гроші. Хай це будуть віртуальні гроші на рахунку учня, гроші які учень може витратити на освіту але вибір він буде робити сам!
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Научили твоих детей читать и писать. А тебя всезнающего не в школе ли случайно учили. Вот из тебя и получилось чмо, как у Старицкого: "Умный, аж страшно."
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Ти тільки що подумав заднім місцем! Згідно твоєї "логіки" "ненайкращі" діти в майбутньому та їхні батьки автоматично повинні припинити сплачувати будь-які податки. Як думаєш, оті "найкращі" зможуть прогодувати всю свору держслужбовців?
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Сплачені податки мають йти не на фінансування бездарів які половину життя протирають штани в школах та університетах, бо їх по-знайомству пристроїли на бюджет! Сплачені податки мають йти на армію, безпеку, оборону, на медицину, на соціальні програми допомоги безробітним, безпритульним, хворим, на забезпечення державних сервісів! А балбеси хай прожигають батьківські гроші в школі, тоді в них буде інше ставлення до освіти! Не маєш бажання вчитись - йди працюй і сплачуй податки!
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Тки так. Даремно я фінансував своїми податками такого бездару як На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8009 Igor L.
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Спершу Конституцію почитай. Чи твоя небезкоштовна освіта цього не дозволяє?
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Конституція гарантує рівність всіх перед законом, отже для всіх і потрібно відмінити безкоштовну освіту після 8 класу. Далі безкоштовно будуть навчатись тільки переможці олімпіад та конкурсів та діти ветеранів АТО.
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Не розумію, мабуть сьогодні в дурдомі день відкритих дверей. І доречі, діти ветеранів АТО чим рівніші за інших здібних дітей які не є переможцями олімпід та конкурсів?
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А педагоги не желают по иному распределить существующий бюджет между собой? Например, уничтожить всякое там гор/райОНО и закрыть продажные ВУЗы.
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В Азербайджані зарплати вчителям підвищують тільки після діагностичного оцінювання знань вчителів, аналог ЗНО. За результатами екзаменів педагогів в Азербайджані, їх здали тільки 18% вчителів, от вони і отримали підвищення зарплати! Кому платити високі зарплати? Всім підряд чи тільки найкращим? Гриневич абсолютно провальний міністр освіти і всі її реформи та ідеї ідіотські. Високу зарплату має отримувати тільки справжній професіонал і саме його мають запрошувати найкращі школи! А людей нікчемних та непрофесійних взагалі не має бути в школі! Школа це не дом інвалідів, школа це кузня кадрів для держави і там мають бути тільки найкращі фахівці з дійсно високою зарплатою!

в 2014 году в экзамене, проведенном в Баку (Министерство образования, журнал "Отчет" 2015 года, страница 18, диаграмма 1 и 2), участвовало 28 758 учителей из столицы, из них 18,2% получили отличную оценку, 57,6% - хорошую, 24,2% показали результат ниже 10%, что соответствует школьной двойке, или нолю баллов.
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так они ж сказали .. на на зп нехватает 19 с хвостиком лярдов ... там депетатская уже посчитана
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Полюбила педагога,
Денег нет, тетрадей много.
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И будет по 4000$ как в кокаиновой фантазии?
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Це твоя гнійна маячня. Коментар з Інтернету:
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Нічого подібного ні Зеленський , а ні члени його команди про зарплату вчителям в 4 000 $ не говорили . Зеленський пртнласив до себе людей які знаються на освіті . На цю зустріч прийшов і таки1 собі Чубатенко , як виявилося позаштатний радник мцністра освіти Лілії Гриневич , от цей радник міністра це і зморозив . І він сказав що не одразу це можливо , а тільки в 2024 році . Але порохоботи це розігнали як саме обіцянку Зеленського , що є неправдою .
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Ти коли на роботу ходиш, На підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2475 Miko R 798886a8?

Чи це і є твоя робота
Є такий коментар з Інтернету, окрім відео:

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а у поцьки шо, нема?
подзвоніть баканову за цього чорта.
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это уже много раз проходили, одной рукой дают, другой отнимают, думаю, что инфляция сожрет все то повышение.
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І???? Освіта найголовніше!!! Для всяких топкорупцвонепів, депутан і їх прихвоснів мєнтяр, та суддівських хвойд гроші находять на в десятки більші зарплати...
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На таможні 4 млрд долларів зникає по карманах,так шо якщо всіх потрусити та в інших галузях лад навести,то МВФ проситиме гроші
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це приблизно підняття на 4000................грн. Де обіцяні 4000 доларів сша?
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Не псди очередную порохоботовскую ,как это всегда делает твой идол жирный старый пеця, да еще с типичной желтой порохоботовской мордой. Если так уверен, то дай ссылку где было обещано, что ЗАВТРА будет $4000.
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Я бывший учитель истории. Я бы пошел работать в школу учителем за 25 000 грн. (учитывая полную бесправность учителей в наших школах, когда любой школьник может тебя открыто послать нах** и ты ничего ему не можешь сделать. Вызвать родителей? Не смешите...)
А сколько там предлагают платить после повышения? Я так и не понял...
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"когда любой школьник может тебя открыто послать нах**"- при СССР таких исключали из школы со справкой и отправляли в ШРМ. И в школе становилось спокойнее. Правда для этого нужен директор с сильной волей, потому как ГорОНО тоже либеральничало. и всячески такому противилось.
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Не спішіть з виводами. Це сказано перед виборами, щоб педагоги допомогли проти,бо вони в комісіях. А там все буде добре - ми їх зробили!
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Для повышения уровня образованности нужно ...? На підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8224
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перераспределение зарплат?
рехвормы налицо
це потужно
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качество образования повышать надо, курва
учителям нормально платят, и время у них есть в выборах участвовать особо заядло
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пля - куда ещё и за что? ***** - прочитать учебник и повторить школьникам - дофига ума нужно?
********.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич
 
 
 
 
 
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