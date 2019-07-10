 На підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич

Про це в коментарі журналістам розповіла міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На це підвищення нам потрібно 19,5 млрд гривень. Це, звичайно, велика сума. Але це підвищення теж дуже потрібно. Я сьогодні демонструвала на уряді заробітні плати, наприклад, у дошкільній освіті - заробітні плати вихователів. Знаєте, ми відкриваємо нові групи, ми скорочуємо чергу, створили за ці роки 72 тисячі місць. За рахунок цього скоротилася черга: було майже 96 тисяч - зараз 33 тисячі в черзі. Але там немає кому працювати. Тому що на таку низьку заробітну плату люди не йдуть працювати. І ось проблема. Тому підвищення цих заробітних плат є критично важливим. Але важливо, що ми не стільки їх підвищуємо, а міняємо саму систему оплати праці", - розповіла Гриневич.

Вона зазначила, що частину коштів візьмуть з державного бюджету (понад 15 млрд грн) і інші - з місцевих бюджетів.

Читайте також: Із січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення заробітної плати від 20% до 70%, - Гройсман

"Тому що, наприклад, оплата праці вихователів дошкільних установ здійснюється з місцевих бюджетів", - пояснила міністр.