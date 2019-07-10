 В ЄС закликали Раду ухвалити законопроєкт Зеленського про Вищий антикорупційний суд України

Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС у Twitter, інформує Цензор.НЕТ
"Ми закликаємо депутатів найефективніше використати останню пленарну сесію і ухвалити ключовий законопроєкт №10426 щодо роз'яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду", - повідомляє представництво.
"Ключовим для антикорупційних зусиль є те, щоб Вищий антикорупційний суд міг зосередитися тільки на тих випадках, які розслідує НАБУ, і не був перевантажений тисячами інших справ", - обґрунтували в представництві необхідність ухвалення закону.
Нагадаємо, 8 липня Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і забезпечить ефективний розгляд кримінальних проваджень за корупційними злочинами чиновників.
Так, запропонованими змінами до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд України" уточнюється його підсудність. Тепер згадана організація зосередиться на кримінальних процесах, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалося детективами НАБУ і завершено прокурорами САП.
🤑
https://www.politforums.net/slavaukraine/1562746426.html
И не учитываеться больше ничего.
Т.е взятка в 100гр депутата сельсовета бкдет рассматриваться,а коррупция в сотни миллионов из СБУ/ГПУ или ВП нет.
Может оставить закон подписанный Порошенко,и согласованный со всеми? МВФ,ЕС,ФБР? Который разраничивает ранг и еще несколько моментов? У меня впечатление,что этим законом хотят поставить фильтр ВАСУ,учитывая скандалы в НАБУ.
Это только конкретно по этому случаю. А они практически все "косяки",или "отличная работа!"- это зависит с какой точки зрения смотреть.
"Место сидения определяет точку зрения"- аксиома.
Про "медпрепараты" Пеце рассказывай. Те, которые выводят из запоя.
Реальная картина того, кто с кем "согласен"- в рейтингах.
Шо, не??!
😂
"точка ответственности для новопреставленного гаранта" наступает СРАЗУ после инаогурации.
Кроме нeсовершеноооетия. Но зе-хидранту уже 40+ или меньше 14?
Психических заболеваний. Вы считаете Зеленского психически больным?
😁
😁
И какая судьба закона об импичменте президента? Сроки прошли,а ни подписи ни вето НЕТ! И шо теперь делать?!
ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ РАДА ОТКЛОНИЛА И НЕРАССМАТРИВАЕТ.
А ТОТ ЗАКОН О КОТОРОМ ГОВОРИШЬ ТЫ, НАЗЫВАЕТСЯ ПО ДРУГОМУ, И СОВСЕМ О ДРУГОМ. А ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА ТАМ УПОМИНАТСЯ КАК ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВА. 😂😅😂
А теперь можешь обиЖаться и думать шо я с тебя смеюсь. А можешь думать что я тЕбя дружелюбно поправил в твоих заблуждениях.
ДУМАЙ... ТЕ. 😉
Поклонники Зе - это секта. Вы когда-нибудь пробовали дискутировать с религиозными фанатиками ?
Но со сторонниками ЗЕ - пробовал и со многими вполне успешно.
добавляют...Обкуренныя они какието..
🤔
Кандихтер-самоє ОНО, не?
😁
Шото там, в зобу, спьордло,не??
🤔
Хотя ля тех,у кого столица Канады - Торонто... Панамский канал разделяет Кипр.
ВАСУ не будет судить депутата сельсовета,но будет ВРУ откуда бы не пришли материалы.
А этот новый занесли по двум причинам.
1. Отсрочить запуск ВАСУ.
2.Не получение кредита МВФ до нового согласвания.
как бы он не назывался и не формировался - безбожники его извратят и умножат на ноль
або не підпише.