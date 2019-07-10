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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 Телеміст можливий, якщо українська студія буде в Сімферополі, а Путін включиться з Гааги, - Садовий

Телеміст між Україною і Росією можливий лише тоді, "коли українська студія буде у звільненому від окупантів Сімферополі, а Путін даватиме коментарі через скап із суду в Гаазі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

Садовий зазначає, що через спроби провести такі телемости, а також проросійську пропаганду, якою рясніє ефір куплених соратником Медвечука медіа, їх треба націоналізувати або позбавити ліцензії на мовлення.

"На це були підстави ще з 2018 року, але голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення, обраний за квотою Порошенка, відмовлявся ставити питання на обговорення", - заявляв раніше Садовий. Сьогодні, на думку політика, цим рішенням має займатися РНБО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналіст Скрипін. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136710
 
   
 Топ коментарі
 
Насколько мне не приятна морда Садового!!! Но это зачет!!!
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Насколько мне не приятна морда Садового!!! Но это зачет!!!
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оДИН ВЖЕ ПАРАД ЗСУ ЗБИРАВСЯ ПРОВОДИТИ У сЕВАСТОПОЛІ. і ДЕ ВІН? сАДОВИЙ ЗВІСНО ГЕРОЙ І ПАТРІОТ, АЛЕ НЕХАЙ ВІДПОЧИНЕ НА ЛАВЦІ ЗАПАСНИХ.
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Путин из Гааги звучит красиво. Дай, Боже, чтобы ещё и пророчески. Молодец Садовой!
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Смешная шутейка. Садовой проходит кастинг на вакансию в 95 квартале?
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Жизнь такая штука, бывает сбывается даже не сбыточное.
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Садовый в стиле соевых-бравурная подхалимная изрыжка,не имеющая никакой реальности,но люди уже поняли,и ещё раз подтвердят 21-го
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а от есчо мона шоб ***** включили из зоопарка, где он как ТПморжовая (тпм) тусуется среди самцов моржей )))
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Гы, самофиннансируется фуйлом и делает вид, что даёт на хозяина.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТелеміст можливий, якщо українська студія буде в Сімферополі, а Путін включиться з Гааги, - Садовий
 
 
 
 
 
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