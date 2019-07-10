 Телеміст можливий, якщо українська студія буде в Сімферополі, а Путін включиться з Гааги, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

Садовий зазначає, що через спроби провести такі телемости, а також проросійську пропаганду, якою рясніє ефір куплених соратником Медвечука медіа, їх треба націоналізувати або позбавити ліцензії на мовлення.

"На це були підстави ще з 2018 року, але голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення, обраний за квотою Порошенка, відмовлявся ставити питання на обговорення", - заявляв раніше Садовий. Сьогодні, на думку політика, цим рішенням має займатися РНБО.

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