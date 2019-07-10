 Пєсков про звільнення РФ українських моряків: Переговорів не ведемо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ситуація з утримуваними особами - цю тему порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає", - сказав Пєсков журналістам у середу.

На запитання, чи провадить Кремль переговори стосовно звільнення українських моряків, яких тримають у РФ, та журналіста Кирила Вишинського - в Україні, Пєсков відповів: "Ні".

Він нагадав, що "були певні звернення російської сторони, нотне листування".

"Поки що більшого не відбувається", - сказав Пєсков.

Прессекретар президента пояснив, що йдеться "загалом про ситуацію з утримуваними особами".

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Раніше міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.