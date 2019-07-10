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Все про:військовополонені (300) моряки (645) Пєсков (557) Вишинський (108)

 Пєсков про звільнення РФ українських моряків: Переговорів не ведемо

Жодних змін ситуації з особами, які утримуються в Росії та в Україні, на цей момент немає, Кремль переговорів на цю тему не веде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ситуація з утримуваними особами - цю тему порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає", - сказав Пєсков журналістам у середу.

На запитання, чи провадить Кремль переговори стосовно звільнення українських моряків, яких тримають у РФ, та журналіста Кирила Вишинського - в Україні, Пєсков відповів: "Ні".

Він нагадав, що "були певні звернення російської сторони, нотне листування".

"Поки що більшого не відбувається", - сказав Пєсков.

Прессекретар президента пояснив, що йдеться "загалом про ситуацію з утримуваними особами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упевнений, що Путін незабаром звільнить українських моряків, але натомість спробує отримати якнайбільше преференцій, - Клімкін

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен, что Путин вскоре освободит украинских моряков, но взамен попытается получить как можно больше преференций, - Климкин

Раніше міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136708
 
 
 Топ коментарі
 
неее, в довесок гепу, допу, портнова.... и еще 500 тел из слуги урода и жопаблока...
А лучше еще, и в виде лего
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неее, в довесок гепу, допу, портнова.... и еще 500 тел из слуги урода и жопаблока...
А лучше еще, и в виде лего
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а йа вчера думал, шо будут уже по месту, обамовской мочой бояру со стекломоем и дальше разводить ))))
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А які ще перемови? Безумовне виконання московією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Або санкції.
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Коли в Росії почнеться те, що є незворотнім і демократичні країни надаватимуть допомогу прогресивним силам, то при затриманні путіних, пєскових, шойгу та подібних з ними має бути те, що було після затримання Каддафі. Заважати не треба.
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********************* мразь...в любой ипостаси... ломаю голову, как ********* может одновременно быть моржовой песдой...и знаете, нахожу логическое обоснование...
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З якими курвами маємо перемовлятись? Коліна ще не стерли? Закон війни - бранців визволяють після перемоги.
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Мабуть ніхто моряків забирати не бирається, бо вони потрібні для піару за гратами в Росії.
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))) пришло время в лурке добавить статью - ТПМ. ))))
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зы. или здесь добавить расширение .......-> тпм )))))))
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********* японців так ********* за острови--Сінзо Абе на могилі клявся..а вони добре..добре ..
не вір ні псові-- ні москальові
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Вантус ніяк не збагне що для виконання рішення Трибуналу з морського права переговорів не потрібно.... Довбойоби. Як їх Земля носить???
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хорошо хоть признайот, что есть у них "удерживаемые лица". Не подсудимые, не под следствием, а удерживаемые! а это уже ассоциируется со словом "незаконно". Кажись Письков этой оговорки не заметил...
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