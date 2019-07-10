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 "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Між президентом Зеленським та секретарем міськради Годунком сталася перепалка під час обговорення будівництва лікарні в Борисполі. Спершу, коли Годунок намагався виступати, він знімав Зеленського на свій телефон, на що Зеленський перебив його і попросив припинити знімати.

Підводячи підсумок розмови з місцевою владою Борисполя, Зеленський заявив: "Коли багато кричать, я прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка багато кричить. Я за свій вік, мені 42 роки майже, бачив багато людей. Я тут прочитав, газета, скажіть, це правда чи ні: "Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч. 3 ст. 142 ККУ "розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень". Це ви? Вийдіть звідси. Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене? Я вас питаю, це ви? Вийдіть, будь ласка. Будеш на райадміністрації сидіти кричати". Годунок відповів, що він не з райадміністрації, на що президент сказав: "Так мені все одно, де ти".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Поговорити, познайомитися", - 10-й номер у списку "Слуги народу" Беленюк і гімнаст Верняєв попросили Зеленського про зустріч. ВIДЕО

Годунок у відповідь вигукнув "всі ми президенти", згадавши інавгураційну промову Зеленського, на що президент сказав: "Ти точно не президент. Оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи. Перепрошую за емоції, не люблю просто бандитів".

Ярослав Годунок - секретар Бориспільської міської ради, член політичної партії "Батьківщина".

Нагадаємо, у травні в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун без попередження відвідала Бориспільську центральну районну лікарню та розповіла про побачене.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136707
 
   
 Топ коментарі
 
Бандитов он не любит... Так пусть своего Богдана выгонит.
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Зеленский полный идиот!
"Как же он в очистке работал?" (с)
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порохоботы уже готовы уголовников защищать, лишь бы против зеленского. как низко вы пали
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Не похож. С мародером лучше "сочетается". "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 506
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и ножкой топнул?)))))))))))

цирк, не любит он бандитов при этом выступает перед ними на корпоративах, с яныком бухал, с коломойским вообще бизнес партнер а тот не прото олигарх а и убийца, почитайте о приватбанке, о его бывших совладельцах и партнерах бени!

p.s. когда уже эти выборы закончатся..... как же надоела уже эта тупая показуха...
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Мда... Ну і розмова у бидлана... Януковощ відпочиває. "Мені 42 роки і я бачив багато людей"... Шо воно городить
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На районе он там много бачив. А потом пошутил про Кадыркина и нужно было в ноги падать.
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"Шикарный вид".(с)
Обратите внимание, как нарик трёт и чухает нос в начале ролика. Перегородка в носу подгорает, наверное. Она у кокаинщиков большего всего страдает от удовольствия. Ну, а всё остальное - это дичь!
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О, клон "викора Н" виліз? Може ти гермафродіт? Сам живьот і сам родіт?
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Був актором, став персонажем кварталу-девятьпять "Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене?" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 348
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А как действительно этот человек с судимостью туда попал? Ну это парадокс, постоянный
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Хіба є обмеження для секретарів? Вони тільки не мають права офіційно працювати на іншій роботі.
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А как человек с судимостью попал в Генерульные прокуроры? Или как с двумя судимостями попал в президенты? Украина страна возможностей. В ней за один день клоун может стать президентом а президент клоуном "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 6921
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Вообче рамси поплутав так з криміналом розмовляти,вони поляну накривали,думали послухаєм як завжди пламєнную під всеобчій одобрямс і до стаканів,а воно он як.Пля, до такого треба звикнути,Вова не різко рви шаблони,а то в багатьох срачка починається
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Вова, приїдь до нас, вижени в нас секретаря міськради.
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Я вже разів 20 викладав, навіть гуглфото хати.
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И это только верхняя половина собаки "Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене?" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 3650
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"Батьківщина" - аналог ************** партії "Родіна". Тож нічого дивного що московська зозуля Тюлька постійно оточує себе криміналітетом.... чого тільки Лозинський вартий своїм сафарі на людей...
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У Зели наконец начали прорезаться зубки, это радует. А с быдлом по другому нельзя иначе не поймут.
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Так выбьют же быстро, за хамство. И будет шепелявый зебил...
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Годунок доколебался до полицейского

https://www.youtube.com/watch?v=2_denutVrzo
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Цей сюжет залишив гидке враження. Кому може подобатися така поведінка Першої Особи країни? І що пан Зеленський робив у Борисполі? Наскільки зрозуміло з інформації - нащось приїхав обговорювати якусь бориспільську лікарню з цим новим Бно. Що це взагалі таке було? Пан Зеленський раптом став перейматися районними лікарнями - ну не треба ж цього говорити! Цей "новий стиль керівництва" - запліснявіла суміш дірявого совка із СРСР з гопником з 90-х і абсолютно нічого спільного немає із державним керівництвом у 21 сторіччі. Якийсь дурний передвиборчий ПіАр навпаки. І до лікарні у Борисполі це все немає ніякого стосунку.
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А подобатися може тим, для кого "ай красава" - це не той, хто гідно поводить себе, розумно говорити - а той, хто задавить децибелами та тупим потоком лайки та гопницького "базара".
"От молодец, по красоте его сделал!"
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все правильно сделал ...респект ...не Зеленский его в (бандита) в кресло посадил а кто ????
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Господи и это президент Украины….

Криворожская шпана, не более.
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А как с ними разговаривать и на место ставить ? Только их методами , посмотри как он таможенников разносил
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Секретар міськради - виборна посада. Він притягувавсь за розбій з тяжкими тілесними? Всесвітньо відомого режисера Параджанова взагалі притягували за згвалтування комуніста. Годунка обрали бориспольці? Щось вони в ньому знайшли. Годунок порушив якийсь закон? Ні. То які до нього питання?
Коли будемо справжніх злочинців-корупціонерів затримувати, Вова? Є в/о СБУ, є МВС, є суди. Можна садити.
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Аудит хто обіців попередній владі робити, Вовік? Це є повністю у компетенції президента можна провести своїми указами. Треба фінансування? На таку справу не гріх грошей і позичити.
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Хряк-2. "...ети казли мешают нам жить" . Обрали чергову йолку, безграмотну , зате наглючу .
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А мо Голобородько скоро буде так робити !? ..
Сумніви беруть . "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 3796
"Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 6717
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и мусора быдло и семейка ещё то жлобобыдло... "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 3397 - они нашли друг друга...
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Имеет судимость за разбой, все время кричит "дайте грошей!" - знач в порохоботы пойдет, может даже в "парламентский спецназ" Порошенко.
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и кричит еще, вы им не давайте, вы мне дайте грошей, я честный разбойник "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 5634
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Если бы его вывели на улицу и расстреляли вот ето было бы дело. А так просто выгнали, он пойдет дальше срать будет и воровать мешая людям жить.
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А порох нарика не выгонял "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 9397. Наоборот, думал, что бы с него поиметь. Вова, ломаешь старые традиции украинского президенства?
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Оно не просто зебил, оно еще и жлоб.
Если есть преступник - он должен сидеть.
А так себя вести - хамство и позор для державы.
п.с.
Оно еще и Украину сдает россии.
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Оххохо! Голобородько розбушувався!! Вигнав (на якій підставі? але це таке) з приміщення міської ради меґаполіса Бориспіль її секретаря. Чую п'ятою точкою: завтра пожене Кернеса. Чи - о боги! - навіть Труханова. Ніт? Голову сільської ради Великих **********? А, ну ладна. Розважайтеся, дорогі телеглядачі.
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Зебеня смотрится как то истерично...)
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эта постпоросенковская "элита" свынярчуков, любого достанет..
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Правильно сделал. Сидит быдло с криминальным прошлым, осужденный за разбой, и рассказывает, что "денех нету". "Нету" патаму чта ты и тебе подобные пришли во власть продолжать грабить!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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