 "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Між президентом Зеленським та секретарем міськради Годунком сталася перепалка під час обговорення будівництва лікарні в Борисполі. Спершу, коли Годунок намагався виступати, він знімав Зеленського на свій телефон, на що Зеленський перебив його і попросив припинити знімати.

Підводячи підсумок розмови з місцевою владою Борисполя, Зеленський заявив: "Коли багато кричать, я прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка багато кричить. Я за свій вік, мені 42 роки майже, бачив багато людей. Я тут прочитав, газета, скажіть, це правда чи ні: "Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч. 3 ст. 142 ККУ "розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень". Це ви? Вийдіть звідси. Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене? Я вас питаю, це ви? Вийдіть, будь ласка. Будеш на райадміністрації сидіти кричати". Годунок відповів, що він не з райадміністрації, на що президент сказав: "Так мені все одно, де ти".

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Годунок у відповідь вигукнув "всі ми президенти", згадавши інавгураційну промову Зеленського, на що президент сказав: "Ти точно не президент. Оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи. Перепрошую за емоції, не люблю просто бандитів".

Ярослав Годунок - секретар Бориспільської міської ради, член політичної партії "Батьківщина".

Нагадаємо, у травні в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун без попередження відвідала Бориспільську центральну районну лікарню та розповіла про побачене.