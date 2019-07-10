 "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео 112
Між президентом Зеленським та секретарем міськради Годунком сталася перепалка під час обговорення будівництва лікарні в Борисполі. Спершу, коли Годунок намагався виступати, він знімав Зеленського на свій телефон, на що Зеленський перебив його і попросив припинити знімати.
Підводячи підсумок розмови з місцевою владою Борисполя, Зеленський заявив: "Коли багато кричать, я прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка багато кричить. Я за свій вік, мені 42 роки майже, бачив багато людей. Я тут прочитав, газета, скажіть, це правда чи ні: "Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч. 3 ст. 142 ККУ "розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень". Це ви? Вийдіть звідси. Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене? Я вас питаю, це ви? Вийдіть, будь ласка. Будеш на райадміністрації сидіти кричати". Годунок відповів, що він не з райадміністрації, на що президент сказав: "Так мені все одно, де ти".
Годунок у відповідь вигукнув "всі ми президенти", згадавши інавгураційну промову Зеленського, на що президент сказав: "Ти точно не президент. Оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи. Перепрошую за емоції, не люблю просто бандитів".
Ярослав Годунок - секретар Бориспільської міської ради, член політичної партії "Батьківщина".
Нагадаємо, у травні в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун без попередження відвідала Бориспільську центральну районну лікарню та розповіла про побачене.
цирк, не любит он бандитов при этом выступает перед ними на корпоративах, с яныком бухал, с коломойским вообще бизнес партнер а тот не прото олигарх а и убийца, почитайте о приватбанке, о его бывших совладельцах и партнерах бени!
p.s. когда уже эти выборы закончатся..... как же надоела уже эта тупая показуха...
Обратите внимание, как нарик трёт и чухает нос в начале ролика. Перегородка в носу подгорает, наверное. Она у кокаинщиков большего всего страдает от удовольствия. Ну, а всё остальное - это дичь!
https://www.youtube.com/watch?v=R3oKoKGkEhs
https://www.youtube.com/watch?v=2_denutVrzo
"От молодец, по красоте его сделал!"
Криворожская шпана, не более.
Коли будемо справжніх злочинців-корупціонерів затримувати, Вова? Є в/о СБУ, є МВС, є суди. Можна садити.
Сумніви беруть .
нехай этих тварей с аваковым по стенке размажет
Если есть преступник - он должен сидеть.
А так себя вести - хамство и позор для державы.
п.с.
Оно еще и Украину сдает россии.