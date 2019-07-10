 Водієві українського автобуса, що потрапив у ДТП в Польщі, загрожує 8 років за ґратами

Окружна прокуратура м. Ополє на південному заході Польщі звинувачує Миколу Б. в ненавмисному спричиненні ДТП. Про це повідомив прокурор окружної прокуратури міста Ополє Станіслав Бар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашими попередніми даними, причиною аварії була сильна втома водія, який, найімовірніше, у певний момент заснув за кермом. Прокурор висунув 50-річному Миколі Б. обвинувачення у ненавмисному спричиненні автопригоди, за що, згідно з польським кримінальним кодексом, загрожує покарання до восьми років позбавлення волі",- заявив Бар.

За його словами, водій визнав свою провину. Він відмовився давати пояснення, але відповідав на запитання, які йому ставив прокурор.

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Бар зазначив: з огляду на те, що всі учасники ДТП були громадянами України, прокуратура розглядає можливість передачі справи українським органам правосуддя.

Нагадаємо, український автобус потрапив у ДТП у Польщі вранці 7 липня. 11 пасажирам знадобилася медична допомога, 5 з них довелося доставити в лікарню.