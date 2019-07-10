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 Водієві українського автобуса, що потрапив у ДТП в Польщі, загрожує 8 років за ґратами

Влада Польщі висунула обвинувачення 50-річному водієві-українцю Миколі Б. За попередніми даними, він заснув за кермом, через що автобус з'їхав у кювет.

Окружна прокуратура м. Ополє на південному заході Польщі звинувачує Миколу Б. в ненавмисному спричиненні ДТП. Про це повідомив прокурор окружної прокуратури міста Ополє Станіслав Бар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашими попередніми даними, причиною аварії була сильна втома водія, який, найімовірніше, у певний момент заснув за кермом. Прокурор висунув 50-річному Миколі Б. обвинувачення у ненавмисному спричиненні автопригоди, за що, згідно з польським кримінальним кодексом, загрожує покарання до восьми років позбавлення волі",- заявив Бар.

За його словами, водій визнав свою провину. Він відмовився давати пояснення, але відповідав на запитання, які йому ставив прокурор.

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Бар зазначив: з огляду на те, що всі учасники ДТП були громадянами України, прокуратура розглядає можливість передачі справи українським органам правосуддя.

Нагадаємо, український автобус потрапив у ДТП у Польщі вранці 7 липня. 11 пасажирам знадобилася медична допомога, 5 з них довелося доставити в лікарню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136706
 
   
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А сколько перед этим водитель был за рулем? Может, работодателя наказать? Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 8 лет за решеткой - Цензор.НЕТ 4575
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Переработка. Водителям, машинистам, пилотам экономить на сне категорически нельзя. Сон - реакция организма на выработанные в мозгу за время бодрствования химикалии, которые утилизируются только при отключении сознания, то есть во сне.
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Тебе уже давно пора упасть в спячку, на полгода минимум.
Слишком много химикалов в мозгу. Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 8 лет за решеткой - Цензор.НЕТ 5380
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У прахоботів в період "висерів" утворюються фекалії в мозку, а враховуючи що вони строчать цілодобово...
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Главное нужно наркошу зайцеву отпустить
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВодієві українського автобуса, що потрапив у ДТП в Польщі, загрожує 8 років за ґратами
 
 
 
 
 
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