EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  1147  20
Матеріали за темою:
Все про:боєприпаси (910) Міноборони (2650) розвідка (1416) Росія (18643) Донбас (12444)

 РФ відправила терористам на Донбас понад 600 тонн боєприпасів, зокрема для РСЗВ, артсистем і мінометів, - ГУР

Російська Федерація продовжує активно забезпечувати потреби російського окупаційного угруповання військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Упродовж червня-липня ц.р. з території Росії залізничним транспортом для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлено понад 600 тон боєприпасів, у т.ч. для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, та десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко. ВIДЕО

Водночас автомобільним транспортом з російської території завозилися вантажі військового призначення. Зокрема, йдеться про цивільні автомобілі, супровід яких під час перетину неконтрольованих ділянок українського кордону здійснювався ФСБ РФ, а після перетину - підрозділами російсько-окупаційних військ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136703
 
 
 Топ коментарі
 
А кацапская касманавтка в курсе?
 показати весь коментар
 
Сверлит очередную дырку в обшивке корабля, чтобы подглядывать в нее за тем "а что там у хохлов?".
 показати весь коментар
 
ОБСЄ---не озабочена? певно осліпли вже в який раз
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сверлит очередную дырку в обшивке корабля, чтобы подглядывать в нее за тем "а что там у хохлов?".
 показати весь коментар
 
 
Потрібно підтягувати резеври до лінії фронту та кордонів, до узбережжя, блокувати можливість входження російських кораблів в гирло Дніпра. Але Генштаб як завжди бездіяльний і самовпевнений, потім Хомчак буде знову тікати городами, але вже з Києва.
 показати весь коментар
 
нема Гетьмана.в Україні...нема Богдана...єдине чути --не трогать пуцин нападе..
ніби то він не напав
 показати весь коментар
 
війна для москалів не дешеве задоволення .. і це добре - їм ще два три конфлікта в африці для повного комплекту !
 показати весь коментар
 
 
Дело в том что в кремле не такие дураки сидят как хотелось бы. Частично затраты и финансирование войны они уже перекинули на Украину. Остальную часть затрат кремль собирается повесить на Украину в ближайшем будущем путем снятия блокады и денег на *восстановление дамбаса*. Кремлю только останется регулярно поставлять на дамбас ихтамнетов и боеприпасы которых на Рашке полным полно.
 показати весь коментар
 
 
27 июня 2019 11:16. Красный Крест отправил на Донбасс 16 грузовиков с гумпомощью


Х**ло международный преступник.

РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967
 показати весь коментар
 
Беня и Зеля нашей разведке всё равно не верят... 😕
 показати весь коментар
 
 
Еще одна горячая фаза войны впереди и очередная потеря территорий. Зё скинут и придет настоящая хунта. В этот раз военная. ***** видит, что Овощ-2 делает все, чтобы народ еще раз вышел на Майдан для его свержения. Те же грабли...
 показати весь коментар
 
 
А Карсный Крест отправил десятки фур с жратвой, медикаментами и стройматериалами. А Украина отправила пенсии и зарплаты за уголь. Да так воевать можно вечность. Хоть кто то реально хочет в етом мире чтобы ета война закончилась?
 показати весь коментар
 
 
То склад Ольхой накройте. Или куриную попку отправьте кто на этом комплексе пиарился.
 показати весь коментар
 
а Україні--рогатки?
нє стрелять в атвет?
 показати весь коментар
 
 
надо просто послать к их складу курящего лося.
 показати весь коментар
 
ОБСЄ---не озабочена? певно осліпли вже в який раз
 показати весь коментар
 
 
он корабель заплив в СІ Бриз і що? Турки вже б грохнули ,як той кацапський літак...маскалі пошуміли і затихли---турки дали по зубах і вже не сунулись *********
 показати весь коментар
 
А могли бы сами продать, если б сняли блокаду.
 показати весь коментар
 
"с территории России железнодорожным транспортом.." Источник: https://censor.net.ua/n3136703

не в Дебальцево часом доставили..?
 показати весь коментар
 
Да это, как говорит наш новоизбранный, мы движемся к стабильному прекращению огня. А россияне нам помогают таким образом готовится к миру. Что не ясно? Или вы новоизбранному не верите?
 показати весь коментар
 
 
я не понимаю, знают, что привезли, разгрузили.... А почему нельзя это все теперь взорвать????
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїРФ відправила терористам на Донбас понад 600 тонн боєприпасів, зокрема для РСЗВ, артсистем і мінометів, - ГУР
 
 
 
 
 
 вгору