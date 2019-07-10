 У ДБР немає таємниць для Портнова. Куди потім зливається інформація? У Москву? - адвокат Порошенка Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це в блозі на УП пише адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.
"Хай як не роздмухує щоки пан директор Державого бюро Роман Труба, розмірковуючи на камери про таємницю слідства та інші таємниці, достатньо підписатися на телеграм-канал "відомого юриста Андрія Портнова", аби пересвідчитися, що для цього багаторічного друга керівника президентського офісу у ДБР немає жодних таємниць", - пише Головань.
Він зазначає, що Портнов отримує і публікує копії не йому надісланих листів раніше, ніж їх отримують адресати, повідомляє про повістки, обшуки і тимчасові доступи в провадженнях за його заявами і не тільки.
"Ще й хвалиться, що публікує лише дещицю відомої йому інформації (за його власними словами – 5-10 відсотків)", - пише Головань.
При цьому, як зазначає адвокат Порошенка, "останнім часом відомий юрист публікує документи та інформацію ДБР не так нахабно".
"Посилається на "слухи" і "данные из правоохранительных кругов". Тобто почав отримання інформації хоч і примітивно, але "лєгєндіровать"".
"З урахуванням сказаного вище, деякі провадження ДБР, наприклад, про українських моряків і кораблі, про ситуаційну кімнату, виглядають як спецоперації з організації каналів доступу до державних секретів України", - пише Головань.
За його словами, чиновники ДБР з використанням можливостей центрального органу виконавчої влади збирають відомості про обставини переходу українських кораблів, про обговорення і рішення, що відбувалися у ситуаційній кімнаті.
"Далі інформація передається багаторічному другу керівника президентського офісу. А потім куди? Прямо до Москви?" - пише Головань.
Представляете, как Черчилль вывозит из генштаба мебель, карты и пепельницы?
Одного украинского президента, часто сравнивали с Черчиллем. . Представляю себе такую картинку...
🤔😲
🤗
😷
🤔
если Пеця раскошелился на адвоката
значит процесс пошёл
Как там, не уписялись ещё от смеха?
За две Чеченские войны в Чечне десятки раз списывали деньги на каждую школу. За неделю по бумагам построили, потом типа разрушили злодеи. Это тема всех восстановлений инфраструктуры в зонах ведения боевых действий. Пока идут боевые действия, ничего из инфраструктуры восстанавливать нельзя. Только жилье людям. Но и на этом умудряются красть.
Кроме того, хотелось бы узнать - кто будет под обстрелами восстанавливать мост? Инженерные подразделения ВСУ? Правда? Вот так вот прикажут восстанавливать под огнем непонятно для чего ненужный ВСУ мост? Или это будут гражданские подрядчики?
Так я напомню, что в 15 году, когда строили 1-3 линии обороны, гражданские подрядчики отказывались работать там, где могло прилететь. Жизнь дороже. Строили бригады своими силами. Иногда под ураганным огнем. Потому что это был вопрос выживания.
А сейчас, ради чего Зеленский собирается положить парней на строительстве моста, который нам не нужен? Ради денег? Или ради славы "миротворца"? Или чтобы сепарам было удобнее контрабас таскать?
Я шо про это хочу сказать. Это не новость ни разу, и произошло ровно то, что должно было произойти: в отсутствие ресурсов у центральной власти, она вынуждена идти на компромиссы с местными царьками. Ну а что царьки сепары и коллаборанты - ну, у кого ресурс, тот и диктует условия. Как говорится, кто поит барышню кофе, тот ее и танцует.
И даже если завтра эти г-ны (не господины, а другое слово) выступят с заявлениями в духе "крмнш, ххл сст", г-н (тоже не господин, а другое слово) Зеленский скажет, что никаких доказательств он не видит - мы тут в свободной стране живем, каждый имеет право сказать, что думает. Потому что если он этого не сделает, то мы опять увидим какую-нибудь дичь типа ОНР или диверсионной войны в портах и на ж/д вокзалах, благо, до Приднестровья рукой подать.
И что характернее всего, ровно то же самое происходит на Востоке. То же самое - в Харькове. И та же хрень будет всюду, где ресурсы и власть на местах находятся в руках ватных уе*анов. А находятся они в этих руках, прежде всего потому, что местный нарид снабдил этих упырей корочками депутатов городского, регионального или государственного уровня. И до жопы эти 73% у Зе - у него нет ничего в активе, способного перешибить ресурсы системы. У Порошенко были миллиард денег, свой телеканал и реальные успехи (и не надо, пжлст, рассказывать что их не было или это не его успехи - мы на примере Филарета видим, кто тащил, а кто упирался), а у Зєєєли в активе - и ничего, система его пережевала, выплюнула и готовится вернуть назад непосильно украденное.
А после выборов будет совсем весело.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.