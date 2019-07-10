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 Політика України
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Все про:Порошенко (9368) Портнов (74) ДБР (351) Головань Ігор (4)

 У ДБР немає таємниць для Портнова. Куди потім зливається інформація? У Москву? - адвокат Порошенка Головань

Деякі провадження Державного бюро розслідувань (наприклад, про українських моряків і кораблі, про ситуаційну кімнату) скидаються на спецоперації щодо організації каналів доступу до державних таємниць України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в блозі на УП пише адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

"Хай як не роздмухує щоки пан директор Державого бюро Роман Труба, розмірковуючи на камери про таємницю слідства та інші таємниці, достатньо підписатися на телеграм-канал "відомого юриста Андрія Портнова", аби пересвідчитися, що для цього багаторічного друга керівника президентського офісу у ДБР немає жодних таємниць", - пише Головань.

Він зазначає, що Портнов отримує і публікує копії не йому надісланих листів раніше, ніж їх отримують адресати, повідомляє про повістки, обшуки і тимчасові доступи в провадженнях за його заявами і не тільки.

"Ще й хвалиться, що публікує лише дещицю відомої йому інформації (за його власними словами – 5-10 відсотків)", - пише Головань.

При цьому, як зазначає адвокат Порошенка, "останнім часом відомий юрист публікує документи та інформацію ДБР не так нахабно".

"Посилається на "слухи" і "данные из правоохранительных кругов". Тобто почав отримання інформації хоч і примітивно, але "лєгєндіровать"".

"З урахуванням сказаного вище, деякі провадження ДБР, наприклад, про українських моряків і кораблі, про ситуаційну кімнату, виглядають як спецоперації з організації каналів доступу до державних секретів України", - пише Головань.

За його словами, чиновники ДБР з використанням можливостей центрального органу виконавчої влади збирають відомості про обставини переходу українських кораблів, про обговорення і рішення, що відбувалися у ситуаційній кімнаті.

"Далі інформація передається багаторічному другу керівника президентського офісу. А потім куди? Прямо до Москви?" - пише Головань.

Читайте також: Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136699
 
   
 Топ коментарі
 
Мда, мои подозрения относительно ГБР начинают подтверждаться.
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Заявление Зеленского о том, что мы сами можем и будем восстанавливать мост в Станице Луганской, - это подготовка общественного мнения к громадному распилу денег на восстановлении инфраструктуры. И заявление главы боевиков "ЛНР" тоже в тему. Строить, разрушать и списывать деньги. Строить разрушать и списывать деньги. Мы типа будем строить, боевики типа будут разрушать. Эти процессы невозможно проконтролировать. Это любимые темы коррупционеров и пильщиков бюджета.
За две Чеченские войны в Чечне десятки раз списывали деньги на каждую школу. За неделю по бумагам построили, потом типа разрушили злодеи. Это тема всех восстановлений инфраструктуры в зонах ведения боевых действий. Пока идут боевые действия, ничего из инфраструктуры восстанавливать нельзя. Только жилье людям. Но и на этом умудряются красть.
Кроме того, хотелось бы узнать - кто будет под обстрелами восстанавливать мост? Инженерные подразделения ВСУ? Правда? Вот так вот прикажут восстанавливать под огнем непонятно для чего ненужный ВСУ мост? Или это будут гражданские подрядчики?
Так я напомню, что в 15 году, когда строили 1-3 линии обороны, гражданские подрядчики отказывались работать там, где могло прилететь. Жизнь дороже. Строили бригады своими силами. Иногда под ураганным огнем. Потому что это был вопрос выживания.
А сейчас, ради чего Зеленский собирается положить парней на строительстве моста, который нам не нужен? Ради денег? Или ради славы "миротворца"? Или чтобы сепарам было удобнее контрабас таскать?
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труба - порошенковский человек. так что лучше не ****** бы
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Ось результат реформ порошенка, сам тепер від них і постраждає! Коли ставив проститутку на посаду Голови ДБР думав що ця повія буде вічно йому віддана, а тепер жаліється що повія перебігла до нового господара. Треба було проводити справжні реформи а не суцільний фуфел. Тепер Труба та Філарет кинули порошенка, нормальний політик після такого просто би застрелився, але не ця потворна мразота, вона буде лізти у владу у всі щелини!
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спроси у петрилло кому он сливает информацию.
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зе сливает тайны рф получается, допуская портнова к гостайнам
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это тебе в 5% секте рассказали
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конечно а то путин нападет
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Только придурки ещё не знают,что путин напал ещё в 14 году.
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дик хто там зараз у друзях ***** - коломоша? а в друзях портнова - богдан? А коломойша та богдан - свої, рідні.
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Пеця, куда делись серверы из ситуационной комнаты АП, сливатель ты наш шоколадный?
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Чего ухмыляетесь-то? ПАП начал с волонтерского оснащения ситуационной комнаты в АП. Потом по-волонтерски, за свой счет, выстроил ПВО в Киевской области, по счастливой случайности закрывающей как раз зону, где расположено поместье Петра Алексеевича. Выселите Порошенко оттуда, он и ПВО с собой заберет…
Представляете, как Черчилль вывозит из генштаба мебель, карты и пепельницы?
Одного украинского президента, часто сравнивали с Черчиллем. . Представляю себе такую картинку...
🤔😲
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выстроил пво за свой счет? вы представляете сколько стоит одна установка типа бук? с петиной жадностью он разве что рогатку мог бы по волонтерки для пво купить
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пэтя,отдай мониторы и розетки,с..а.
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Кто громче усех орьот "Держи сливальщика?!"
🤔
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Мда, мои подозрения относительно ГБР начинают подтверждаться.
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хорошая новость
если Пеця раскошелился на адвоката
значит процесс пошёл
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Юморыстам, которые пишут "А то Путин нападет", напомню, блд,! Путин, блд, уже, **** напал, захвачены наши территории, более десяти тысяч убитых, раненых, изувеченных и пр. Миллионы покинули свои дома.
Как там, не уписялись ещё от смеха?
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Це вата пише. Цілий день одні і тіж сидять на форумі і строчать про Порошенко в кожній статті. Даже відповідати не потрібно, їм такий срач і потрібен, відразу в спам.
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Заявление Зеленского о том, что мы сами можем и будем восстанавливать мост в Станице Луганской, - это подготовка общественного мнения к громадному распилу денег на восстановлении инфраструктуры. И заявление главы боевиков "ЛНР" тоже в тему. Строить, разрушать и списывать деньги. Строить разрушать и списывать деньги. Мы типа будем строить, боевики типа будут разрушать. Эти процессы невозможно проконтролировать. Это любимые темы коррупционеров и пильщиков бюджета.
За две Чеченские войны в Чечне десятки раз списывали деньги на каждую школу. За неделю по бумагам построили, потом типа разрушили злодеи. Это тема всех восстановлений инфраструктуры в зонах ведения боевых действий. Пока идут боевые действия, ничего из инфраструктуры восстанавливать нельзя. Только жилье людям. Но и на этом умудряются красть.
Кроме того, хотелось бы узнать - кто будет под обстрелами восстанавливать мост? Инженерные подразделения ВСУ? Правда? Вот так вот прикажут восстанавливать под огнем непонятно для чего ненужный ВСУ мост? Или это будут гражданские подрядчики?
Так я напомню, что в 15 году, когда строили 1-3 линии обороны, гражданские подрядчики отказывались работать там, где могло прилететь. Жизнь дороже. Строили бригады своими силами. Иногда под ураганным огнем. Потому что это был вопрос выживания.
А сейчас, ради чего Зеленский собирается положить парней на строительстве моста, который нам не нужен? Ради денег? Или ради славы "миротворца"? Или чтобы сепарам было удобнее контрабас таскать?
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В рядах одесских зелебобок уныние и растерянность - сепара Андрейчикова ставят губернатором. Зеленский ставит. Не Петро.
Я шо про это хочу сказать. Это не новость ни разу, и произошло ровно то, что должно было произойти: в отсутствие ресурсов у центральной власти, она вынуждена идти на компромиссы с местными царьками. Ну а что царьки сепары и коллаборанты - ну, у кого ресурс, тот и диктует условия. Как говорится, кто поит барышню кофе, тот ее и танцует.
И даже если завтра эти г-ны (не господины, а другое слово) выступят с заявлениями в духе "крмнш, ххл сст", г-н (тоже не господин, а другое слово) Зеленский скажет, что никаких доказательств он не видит - мы тут в свободной стране живем, каждый имеет право сказать, что думает. Потому что если он этого не сделает, то мы опять увидим какую-нибудь дичь типа ОНР или диверсионной войны в портах и на ж/д вокзалах, благо, до Приднестровья рукой подать.
И что характернее всего, ровно то же самое происходит на Востоке. То же самое - в Харькове. И та же хрень будет всюду, где ресурсы и власть на местах находятся в руках ватных уе*анов. А находятся они в этих руках, прежде всего потому, что местный нарид снабдил этих упырей корочками депутатов городского, регионального или государственного уровня. И до жопы эти 73% у Зе - у него нет ничего в активе, способного перешибить ресурсы системы. У Порошенко были миллиард денег, свой телеканал и реальные успехи (и не надо, пжлст, рассказывать что их не было или это не его успехи - мы на примере Филарета видим, кто тащил, а кто упирался), а у Зєєєли в активе - и ничего, система его пережевала, выплюнула и готовится вернуть назад непосильно украденное.
А после выборов будет совсем весело.
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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Куда сливается? Так спроси у барыги, куда он сливал.
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Авгиевы конюшни пока ещё не вычищены. Ищите своих кротов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ ДБР немає таємниць для Портнова. Куди потім зливається інформація? У Москву? - адвокат Порошенка Головань
 
 
 
 
 
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