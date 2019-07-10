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 Політика України
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Все про:заробітна плата (535) Гройсман (3496) Міносвіти (471) вчитель (98) Гриневич (326)

 Із січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення заробітної плати від 20% до 70%, - Гройсман

Міністерство освіти і науки України пропонує змінити систему оплати праці педагогів, яка передбачає підвищення зарплат.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні запропонували нову систему оплати праці, яка буде стимульною і закладе добру систему винагороди для українського вчителя", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що згідно із новою системою, з січня 2020 року "український учитель отримає підвищення заробітної плати від 20% до 70%". "Особливий акцент буде зроблений на молодих вчителів, які не мають на сьогодні ще власного стажу, і коли приходять викладати на початку мають прибиту зарплату мінімальним рівнем. Зараз так не буде, буде по-іншому", - сказав прем'єр-міністр.

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"Якщо молодий учитель зараз отримує 5410 грн (оклад, надбавка за престижність і за перевірку зошитів). Зміна системи дасть можливість отримувати такому ж вчителю 7643 грн", - розповіла міністр освіти Гриневич.

Вона додала, що в 2023 року найбільший маленький посадовий оклад педагогічного працівника має становити 4 прожиткові мінімуми.

"Наприклад, є молодий вихователь дитячого садочка. Ми пропонуємо давати більший посадовий оклад. Зараз цей вихователь отримає мінімально 4173 грн. У 2020 році він буде отримувати оклад (без урахування надбавки за престижність) 6369 грн. Це зростання більш ніж 52% в місяць. середньорічна місячна зарплата буде 7427 грн (враховуючи надбавки за оздоровлення і винагороду за річну роботу)", - пояснила пані міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136697
 
 
 Топ коментарі
 
Грося - це вже без тебе якось, і не мрій..
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..очень удобно раздавать обещания на будущее..особенно если к тому времени тебя уже не будет С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1812
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гройсман рассчитывает на учителей, выберите меня и будет вам счастье в 2020...
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Если молодой учитель сейчас получает 5410 грн (оклад, надбавка за престижность и за проверку тетрадей). Изменение системы даст возможность получать такому же учителю 7643 грн

Все сходится! К январю 2020-го президент Зеленский сделает курс 1.91 грн за доллар!!!
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Короче, вернемся в эпоху кучмизма периода введения гривны...
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бл,надо на 8-ми слиться в гривну,а потом затариться баксом по 1,91... С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 461
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да .. вот только с чего бы баксу быть по 2грн... если все фин подушки тают ... а именно тратятся на красивый курс до выборов в вр и местные ...
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А можно поподробнее о растратах финансовых подушек? А то я слышал только то, что НБУ в семь раз увеличил ЗАКУПКУ валюты, пользуясь укрепившимся курсом.
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ну посмотри хотя бы на казначейский счет (был 26 лярдов ... стал 12 ... 600 лям уй слили)... зайди на торги минфина .. пичитай сводку ..зайди на investing.com /// посмотри на ценность бондов ... на привелекательность инвестиций - риски и тд ...плюс еще не забывай что лето и никто сейчас импортом по крупному не занимается ... ну к зиме будет от 30 .. до 40 курс ... после местных выборов начнеться
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сори .. не прочитал внимательно пост .. и ниже отписался ... что значит "НБУ в семь раз увеличил ЗАКУПКУ валюты, пользуясь укрепившимся курсом" ??? это на какого лоха такой высер ... укрепления курса и закупка это обратнопропорциональные величины ... мы шо уже в давно в рашке что такое задвигают???? ..
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Вот ссылка на статью на сайте, на котором вы сейчас находитесь

Нацбанк увеличил скупку валюты в 7 раз

Если вы считаете, что цензор задвигает такую же клюкву и сраную ложь, как СМИ в раше, просто уходите отсюда и читайте те СМИ, которые не врут.
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Но этого нынешний Кабин уже не увидит. Поэтому можно говорить что угодно.
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Жги ещё! Заходи с козырей: пенсионеры, чернобыльцы!
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..очень удобно раздавать обещания на будущее..особенно если к тому времени тебя уже не будет С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1812
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Нууу...с января....Хотяб с 1 сентября. Былоб к рейтингу +0,00005%,а так +0,00001
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гройсман рассчитывает на учителей, выберите меня и будет вам счастье в 2020...
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сегодня видел палатку Гройсмана, в цветах как у Порошенко. Технический кандидат..
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а шо так мало?
выписуй 5 000 оуро!
каждому
потом скажешь шо Зеля зажал
а не ты как всегда всех ******
как с повышением цены на газ
остаточно, мамой клялся, жаба пархата
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ага,"це паслєднє підвищення ціни на газ в історії України" историк хренов.
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У Гроси вообще нету ограничителей какими методами пролезть в Раду... С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2522
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План А: Гройсман премьер до 20 года.
План Б: Гройсман уволен с премьеров, но проходит в Раду депутатом.
Яйца по разным корзинам разложил, надеюсь, украинцы оценят по заслугам.
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4000 к зелені їм мало? С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4475 С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6460
Якісь одурівші в нас вчителя...
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Махалай-махалай, кого хочешь выбирай!))) Скорей бы уже прошли выборы и этот еврейский капустник закончился!!! Зеля с Беней, Гройсман, жопоблок "За жида" со всеми Ребе, Суркисами, Бойко и Кернесом(((
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В Дніпрі на масиві Покровський біля Макдональдсу- намети петі й гросі стоять поряд.. Хоч гросін - чомусь без даху, хоч стіни є.. З приреченим виглядом агітатори за ці партії намагаються вручити друковані агітаційні матеріали перехожим.. Більшість перехожих - просто ************, деякі ************ з міцним словом в адресу вождів партій.. Наметів інших політсил в Дніпрі не бачив..
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Отримають............. якщо до цього часу вдасться "кишнути" геть підбарижників.
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это ступенечка. Сразу до 4000 повышать нельзя, учителя непривыкшие к такой роскоши массово разъедутся по Таиландам, Египтам, или упьются в самых дорогих ресторанах, трудовики поломятся в сауны с самыми элитными простите,утками, а кто ж детей учить будет?
Все правильно Грося делает, надо учителей постепенно приучать к будушей роскошной жизни.
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" а сегодня дети, мы будем делать мне кресло-качалку, сказал трудовик и отхлебнул односолодовый премиум резерв"
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І кожен день паради в честь загиблих героїв - тільки ж оберіть. Номер партії паличка і паличка - як будка без даху.
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Как же хочется остаться у корыта, мама дорогая... И цены на газ понизим и зарплаты повысим... Собирай манатки и шуруй на Винницкий рынок, это твое призвание, на большее ты не способен...
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Ну да. От 20 до70% пенсионеры 2-3%,а цены поднимуться на 25%-30% в соответствии с запросами. А количество товара остаеться тем же самым.
А с мая месяца зряплаты в ОПе как выросли? Этого узнали. Нові обличчя, нові захмарні зарплати!
Секретар Ради національної безпеки і оборони України при посадовому окладі у 18 000 грн.:
- у "баригі" Турчинова була щомісячна з/п у розмірі 24 376 грн;
- у "слуги народу" Данилюка за червень з/п у розмірі 92 320 грн.
Заробимо все разом! https://t.co/s0ze8bKasq
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІз січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення заробітної плати від 20% до 70%, - Гройсман
 
 
 
 
 
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