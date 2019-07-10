 Із січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення заробітної плати від 20% до 70%, - Гройсман

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні запропонували нову систему оплати праці, яка буде стимульною і закладе добру систему винагороди для українського вчителя", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що згідно із новою системою, з січня 2020 року "український учитель отримає підвищення заробітної плати від 20% до 70%". "Особливий акцент буде зроблений на молодих вчителів, які не мають на сьогодні ще власного стажу, і коли приходять викладати на початку мають прибиту зарплату мінімальним рівнем. Зараз так не буде, буде по-іншому", - сказав прем'єр-міністр.

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"Якщо молодий учитель зараз отримує 5410 грн (оклад, надбавка за престижність і за перевірку зошитів). Зміна системи дасть можливість отримувати такому ж вчителю 7643 грн", - розповіла міністр освіти Гриневич.

Вона додала, що в 2023 року найбільший маленький посадовий оклад педагогічного працівника має становити 4 прожиткові мінімуми.

"Наприклад, є молодий вихователь дитячого садочка. Ми пропонуємо давати більший посадовий оклад. Зараз цей вихователь отримає мінімально 4173 грн. У 2020 році він буде отримувати оклад (без урахування надбавки за престижність) 6369 грн. Це зростання більш ніж 52% в місяць. середньорічна місячна зарплата буде 7427 грн (враховуючи надбавки за оздоровлення і винагороду за річну роботу)", - пояснила пані міністр.