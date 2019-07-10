 Із січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення заробітної плати від 20% до 70%, - Гройсман

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні запропонували нову систему оплати праці, яка буде стимульною і закладе добру систему винагороди для українського вчителя", - заявив Гройсман.
Він зазначив, що згідно із новою системою, з січня 2020 року "український учитель отримає підвищення заробітної плати від 20% до 70%". "Особливий акцент буде зроблений на молодих вчителів, які не мають на сьогодні ще власного стажу, і коли приходять викладати на початку мають прибиту зарплату мінімальним рівнем. Зараз так не буде, буде по-іншому", - сказав прем'єр-міністр.
"Якщо молодий учитель зараз отримує 5410 грн (оклад, надбавка за престижність і за перевірку зошитів). Зміна системи дасть можливість отримувати такому ж вчителю 7643 грн", - розповіла міністр освіти Гриневич.
Вона додала, що в 2023 року найбільший маленький посадовий оклад педагогічного працівника має становити 4 прожиткові мінімуми.
"Наприклад, є молодий вихователь дитячого садочка. Ми пропонуємо давати більший посадовий оклад. Зараз цей вихователь отримає мінімально 4173 грн. У 2020 році він буде отримувати оклад (без урахування надбавки за престижність) 6369 грн. Це зростання більш ніж 52% в місяць. середньорічна місячна зарплата буде 7427 грн (враховуючи надбавки за оздоровлення і винагороду за річну роботу)", - пояснила пані міністр.
Все сходится! К январю 2020-го президент Зеленский сделает курс 1.91 грн за доллар!!!
Нацбанк увеличил скупку валюты в 7 раз
Если вы считаете, что цензор задвигает такую же клюкву и сраную ложь, как СМИ в раше, просто уходите отсюда и читайте те СМИ, которые не врут.
выписуй 5 000 оуро!
каждому
потом скажешь шо Зеля зажал
а не ты как всегда всех ******
как с повышением цены на газ
остаточно, мамой клялся, жаба пархата
План Б: Гройсман уволен с премьеров, но проходит в Раду депутатом.
Яйца по разным корзинам разложил, надеюсь, украинцы оценят по заслугам.
Якісь одурівші в нас вчителя...
Все правильно Грося делает, надо учителей постепенно приучать к будушей роскошной жизни.
А с мая месяца зряплаты в ОПе как выросли? Этого узнали. Нові обличчя, нові захмарні зарплати!
Секретар Ради національної безпеки і оборони України при посадовому окладі у 18 000 грн.:
- у "баригі" Турчинова була щомісячна з/п у розмірі 24 376 грн;
- у "слуги народу" Данилюка за червень з/п у розмірі 92 320 грн.
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