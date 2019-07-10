 Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА

Церемонія представлення нового голови Київської ОДА відбулася в Борисполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу вам представити нового керівника Київської області - Михайла Бно-Айріяна", - зазначив президент і підписав відповідний указ про призначення.
Зеленський запевнив, що новий керівник Київської ОДА є "фаховим спеціалістом" і "фаховою людиною".
35-річний Михайло Бно-Айріян - фахівець з міжнародних відносин, економіст-міжнародник, перекладач з арабської мови. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", директором департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Також обіймав посаду відповідального секретаря Ради експортерів при МЗС України.
Закінчив львівську школу № 45 у Львові з золотою медаллю.
У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» з кваліфікацією економіста-міжнародника, перекладача з арабської мови(диплом магістра з відзнакою).
У 2008-2009 роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту дипломМВА за спеціальністю «Міжнародний нафтогазовий бізнес».
У 2009-2011 роках працював на посаді третього[5], а згодом другого секретаря посольства України в Росії, відповідав за питання двостороннього співробітництва у сфері паливно-енергетичного комплексу.
Гурвінек (до Карандаша). Шо, жалко жида? Може, ти тоже жид?
Карандаш (злякавшись). Нє, я - украінєц.
Самодєлкін (танцює чочотку). Такий, як я китаєць.
(с) Лесь Подерв'янський - Місце встрєчi iзмєнiть нiззя, бл**ь
Школу закончил в Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". Этот вуз Бно-Айриян закончил в 2007 году, а уже последующие два года он учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес».
Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста в одной из газет, которая печатала материалы о бизнесе. После окончания Московского института работал в посольстве Украины в России.
В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Януковича-Азарова. Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения. На этом посту новый председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции достоинства.
Ну какой же это реванш рыгов? Это самые, что ни на есть патриоты Украины.
А ничего, что Порошенко был председателем НБУ с 2007 по 2012, министром иностранных дел с 2009 по 2010 и секретарем СНБО с 2012 по 2014?
В декабре 2011 года в газете «Сегодня» появилась информация о том, что Пётр Порошенко может заменить Константина Грищенко на посту министра иностранных дел[29]. Сам Порошенко заявил, что не намерен идти работать в правительство[30].
23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко[31], сообщил, что последнему предложен пост министра экономики[32]. 23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли[33].
При Порохе были конкурсы...Как весело...
или он там до него работал? 35 лет а такой талантливый и разносторонне развитый
и мид, и зравоохранение, и уголь
за ваши бабки любой каприз
а он точно не хач? (за киевлян переживаю)
А як же обіцянки кандидата Зе?
Про підстави для призначення на посаду...
На виборах 1998 мав № 11 у партійному списку партії. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. Порошенко входив у парламентську фракцію об'єднаних соціал-демократів, був обраний членом Політбюро СДПУ(о). На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови ВИКИПЕДИЯ
На самом деле все грустно - уже второй "лидер" продвигает во власть кого угодно
За исключением украинцев (кроме откровенных подстилок).
Зато какие перспективы у папуасов и эскимосов!
Шо за нах? Хто це?