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Все про:Зеленський (2009) Київська область (950) призначення (397) ОДА (621) Бно-Айріян (1)

 Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

Церемонія представлення нового голови Київської ОДА відбулася в Борисполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу вам представити нового керівника Київської області - Михайла Бно-Айріяна", - зазначив президент і підписав відповідний указ про призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення

Зеленський запевнив, що новий керівник Київської ОДА є "фаховим спеціалістом" і "фаховою людиною".

35-річний Михайло Бно-Айріян - фахівець з міжнародних відносин, економіст-міжнародник, перекладач з арабської мови. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", директором департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Також обіймав посаду відповідального секретаря Ради експортерів при МЗС України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136694
 
   
 Топ коментарі
 
Как мило....

Школу закончил в Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". Этот вуз Бно-Айриян закончил в 2007 году, а уже последующие два года он учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес».
Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста в одной из газет, которая печатала материалы о бизнесе. После окончания Московского института работал в посольстве Украины в России.
В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Януковича-Азарова. Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения. На этом посту новый председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции достоинства.
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а тебе на роисе какое дело козломордый? мэр должность выборная. его не убирают. а мы еще раз выберем.
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Тебе принципиально? Украинец вон был Витя Януковоч, Юрий Бойко, Медведчук.... Захарченко, Кононенко. Лучше их назначить?
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а шо? кадровий рєзєрв богоізбранного народа закончився? в ход пішли інородци
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Тебе принципиально? Украинец вон был Витя Януковоч, Юрий Бойко, Медведчук.... Захарченко, Кононенко. Лучше их назначить?
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Этих можно назначить буграми на зоне, пусть там отарой порохоботов руководят. )))
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Бно-Айріян Михайло Каренович (нар. 1 лютого 1984, м. Баку, Азербайджан)

Закінчив львівську школу № 45 у Львові з золотою медаллю.
У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» з кваліфікацією економіста-міжнародника, перекладача з арабської мови(диплом магістра з відзнакою).

У 2008-2009 роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту дипломМВА за спеціальністю «Міжнародний нафтогазовий бізнес».

У 2009-2011 роках працював на посаді третього[5], а згодом другого секретаря посольства України в Росії, відповідав за питання двостороннього співробітництва у сфері паливно-енергетичного комплексу.
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А когда завербован фсб во время учебы на "нафтогазовий бизнес" там не написано?
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МГІМО в СРСР був кузнею кадрів для КГБ . Майже кожен випускник був шпигуном . Цікаво яке звання має Михайло Каренович в ФСБ ?
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бггг. та звісно краще прзначити рига, що працював чз грищенко.
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Главное, чтобы не кацап и фамилия на -ов не заканчивалась. А украинцев узеленского не нашли
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Та если в Украине будет президентом Иванов Иван Иванович и ****** путина при этом, то почему нет?
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З нього такий червоненко, як з мене цукєрман
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Вітя овоч українець? З якого переляку? Воно стверджувало, що латишський поляк. Українське призвіще, не є свідченням українства. Євреї міняли свої призвіща на українські. Це НЕ таємниця
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Януковоч - фамилия восточных поляков , белорусов и южных литовцев .Витя не украинец по папе но близок к нам .а вот по маме - кацап .
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Гурвінек (зніма з стіни гіпсового пірата). Жид? Шо мовчиш? Хрясь!Пірат-жид пада на підлогу і розбивається. Карандаш стовпіє.

Гурвінек (до Карандаша). Шо, жалко жида? Може, ти тоже жид?
Карандаш (злякавшись). Нє, я - украінєц.
Самодєлкін (танцює чочотку). Такий, як я китаєць.

(с) Лесь Подерв'янський - Місце встрєчi iзмєнiть нiззя, бл**ь
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Нееее...он просто украинский гражданин с продажных ЗЕбилов и видно с несколькими гражданствами Так сказать верный " слуга но не украинского народа"
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Профессиональных специалистов украинцев в Украине судя по назначениям вообще не осталось
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а тебе на роисе какое дело козломордый? мэр должность выборная. его не убирают. а мы еще раз выберем.
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После спитчей Зеленского Виталик как-то поблёк. Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 7752
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про мэра никто и не писал. пусть будет английской королевой - это полномочия мэра Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 3397
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кацапа, мер - посада виборча, його можуть тільки переобрати ті, хто його обрав. Якщо на наступних виборах його конкурентом буде "слуга урода" - можуть і переобрати на другий срок, на прєзіка-зебуїна надивившись.
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а кто тебе писал про "посаду мера"? Главой КГГА назначат другого человека, а мэром Кличко пусть будет - никто ж не против ))
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Будут выборы, киевляне на них сами и решат, казнить или помиловать.
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А его уже убрали. Нет у него большинства в Киевраде. Это во первых. Далее Зеленский-Гройсмн поставят своих замов к Кличко (имеют законное право) и те будут выполять только те распоряжения Кличко, которые выгодны Зеленскому. Ну а далее и главой КГГА назначат другого человека. И будет Кличко на велике ездить.. а больше полномочий то у него (как у мэра) и не будет Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 1042
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Как мило....

Школу закончил в Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". Этот вуз Бно-Айриян закончил в 2007 году, а уже последующие два года он учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес».
Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста в одной из газет, которая печатала материалы о бизнесе. После окончания Московского института работал в посольстве Украины в России.
В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Януковича-Азарова. Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения. На этом посту новый председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции достоинства.
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И шаровары не носит, вот беда.
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Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения.

Ну какой же это реванш рыгов? Это самые, что ни на есть патриоты Украины.
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Он их курит... вместе с зеней. По морде не видишь?
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ай-яй-яй. И не выкрикивает на каждом углу - Слава Украине! И не креститься небось еще? И Надо проверить носит ли вышиванку. Ведь главное что бы был похож на патриота а остальное не нужно, да порося?
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Ну и, если Янукович и его приближенные дали отмашку убивать людей, а потом все поехало ниже плинтуса, то до этого не нужно было строить карьеру политическую?

А ничего, что Порошенко был председателем НБУ с 2007 по 2012, министром иностранных дел с 2009 по 2010 и секретарем СНБО с 2012 по 2014?
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Тебе ещё раз повторить - "Где - новые лица?" ?
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Й не кажи:

В декабре 2011 года в газете «Сегодня» появилась информация о том, что Пётр Порошенко может заменить Константина Грищенко на посту министра иностранных дел[29]. Сам Порошенко заявил, что не намерен идти работать в правительство[30].
23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко[31], сообщил, что последнему предложен пост министра экономики[32]. 23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли[33].
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А нах нам арабский язык? И не его ли бывшего начальника ща пресуют?
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Он армянин. Смотрю, нацисты уже повылазили отовсюду.
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Де нацисты? У тебя бинокль поломался?
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ВИКИПЕДИЯ. «Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони», часто іронічно згадується у ЗМІ як «па́ртія райо́нів»[4][5] чи «риги́»[6][7][8]) - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[9][10] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко;
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тра вже вводити квоту для українців
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Зеля кушать шаурму не могеть, думает как квоту ввести на украинцев
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ну, мо' коли у богоізбраних закінчиця кадровий ресурс, то і українцеві мітлу доручать
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Теперь и Филарета называть агентом фсб?
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В 2016 году он (Брно-Айриян) участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской областной госадминистрации, но проиграл его.



При Порохе были конкурсы...Как весело...
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Поищи почему и с чьей подачи эти конкурсы убрали. Еще веселее будет.
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в роттердаме + успел поучаствовать
или он там до него работал? 35 лет а такой талантливый и разносторонне развитый
и мид, и зравоохранение, и уголь
за ваши бабки любой каприз
а он точно не хач? (за киевлян переживаю)
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Зеленский назначил одногруппника Разумкова главой Киевской ОГА

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"Шо, опять?" © Вовк з м/ф "Жил-был пёс"
А як же обіцянки кандидата Зе?
Про підстави для призначення на посаду...
Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 480
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1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук.[29]
На виборах 1998 мав № 11 у партійному списку партії. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. Порошенко входив у парламентську фракцію об'єднаних соціал-демократів, був обраний членом Політбюро СДПУ(о). На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови ВИКИПЕДИЯ
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Михаил Бно-Айриян тоже из 95-го квартала?
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хвамілія потєшная - готове погоняло
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Я рад что зеля расставляет на такие посты этнических Украинцев Кого ж он на премьера готовит ???? Да чего гадать Мендель всё расскажет
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Столько должностей у чувака 35летнего Наверное массоны за него словечко замолвили
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він як послушне телятко - у всіх пап ссе
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Вах, слющай, сапсем украинец, мамой кланус, вай!
На самом деле все грустно - уже второй "лидер" продвигает во власть кого угодно
За исключением украинцев (кроме откровенных подстилок).
Зато какие перспективы у папуасов и эскимосов!
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В Америці всі Івани миттєво стають Джонами...У Росії Миколи Нікалаямі...В Україні...Миколи теж Нікалаямі...патамушта іначє фашизм...
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"Хочу вам представить нового руководителя Киевской области - Михаила Бно-Айрияна." © преЗЕдент
Шо за нах? Хто це?
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