 Справа про виведення "Межигір'я" з державної власності: Суд відмовився заарештовувати майно експрезидента Ющенка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Прокурор Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Атаманчук зазначив, що вчора в Печерському суді було розглянуто клопотання Управління спецрозслідувань стосовно арешту майна Віктора Ющенка, однак суддя В'ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні цього клопотання. Мотивація такого рішення поки що невідома, оскільки повного тексту рішення ще немає.

Однак прокурор запевнив, що коли рішення буде отримано, воно буде оскаржене в Київському апеляційному суді.

Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

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