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 Політика України
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Все про:ГПУ (3064) суд (5273) Ющенко (2002) Янукович (6193)

 Справа про виведення "Межигір'я" з державної власності: Суд відмовився заарештовувати майно експрезидента Ющенка

Суддя Печерського суду Києва Підпалий відмовив у задоволенні клопотання прокурорів Управління спецрозслідувань щодо арешту майна 4-го президента України Віктора Ющенка в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження Межигір'я на користь Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Прокурор Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Атаманчук зазначив, що вчора в Печерському суді було розглянуто клопотання Управління спецрозслідувань стосовно арешту майна Віктора Ющенка, однак суддя В'ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні цього клопотання. Мотивація такого рішення поки що невідома, оскільки повного тексту рішення ще немає.

Однак прокурор запевнив, що коли рішення буде отримано, воно буде оскаржене в Київському апеляційному суді.

Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два будинки, кафе, 20 ділянок, - прокурори про майно Ющенка, яке хочуть заарештувати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136692
 
 
 Топ коментарі
 
Начинать в любом случае нужно не с Юща
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100%, ПеРдуни в фаворі у Зе, а майно арештовувати у Юща? Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 4115це по голобордьковатності чи типовий зебілізм.? Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 2605
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а зря ,пора начинать садить неприкасаемых ,что бы им жизнь медом не казалась Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 6820
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а зря ,пора начинать садить неприкасаемых ,что бы им жизнь медом не казалась Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 6820
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Начинать в любом случае нужно не с Юща
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100%, ПеРдуни в фаворі у Зе, а майно арештовувати у Юща? це по голобордьковатності чи типовий зебілізм.? Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 2605
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Не в Юща, а в вора-Юща, і браслети надіти на руки які не крали...
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уже один штик "насадився" весною Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 3841 , ти також на коксі?
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Ти там з парабеллумом обережно, не застрілися, скоро вибори, петро на тебе розраховує...
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В этом предложении главное "начинать НАДО....."
А с кого - пофиг! Там и Кучма, и петя неплохо подоили страну!
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На фоне Пинчука с Тимошенко и Фирташа с Коломойским, Ющ конечно самая Воровитая фигура! Взятки борзыми щенками брал конешно. Так и нач ЖЭК берет! Давайте пропиаримся на арсте майна мера Мухосранска. Он тоже берет.
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И шо?
Это как то опровергает мои слова?
Или Ющ вам родственник и вы заинтересованое лицо?
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По форме правильно а по сути-издевтельство. Над здравым смыслом. И Горбатюк и юристы Тимошенко прекрасно понимают судебную бесперспективность. 1 Вышли процессуальные сроки. 2 Даже если бы они не вышли- межгорье у государства. Убытков нет. Значит деньги налогоплательщиков тратят ради пиара! И вот поэтому поводу хотелось бы судебного разбирательства.
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разумное решение: у Юща бджолы ой какие злые, как волкодавы
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я думаю, для начала ********** за выведенные с Привата 43 лимона зелени, как считаешь, нормальный старт?
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Так кака ж оно харчеватца то будет, ежели ложки вилки
заберут??? В ресторанах??
🤔
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гора родила мьішь ( я про прокурорів)
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Опять этот сомнительный коллективчик Печерского суда....Когда уже проведут ревизию по законности их решений по топ-делам за последние 5 лет?Там найдётся наверняка целый пласт работы для ГБР и НАБУ
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Казали, балакали
Поболтали єрундой,
Сіли і заплакали Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 6398
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А то...Так все поцриоты высокого ранга бездомными станут. Мало ли что поприлипало к рукам, которые никогда ничего не крали. Банк Украина - простили, амнистию подстроив под сердешнего нищеброда. Теперь, злодеи удумали новое. Слава богу, не перевелись ещё люби друзи, которые не дадут в обиду страдальца.
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хз
но именно гниломордый со свиночолым
зека на трон посадили
и в 14-м году барыга выборы смухлевал
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Выглядит бредовато позиция ГПУ.
Какое завладение, если он не себе взял ? Нет, если разбазарил незаконно, то статья в УК Украины найдётся (например, должностное преступление), но . . .
Далее, если суд признал недействительными договора и вернул объект в госсобственность, то где убытки государства ? Их нет, разве что "а могли сдавать в аренду всё это время. . .". Но с точки зрения потери непосредственно объекта убытков нет. Да и недополученные доходы можно взыскивать в гражданском порядке с лица, в чью пользу шло отчуждение.
Значит, речь идёт уже о формальном правонарушении - проблема была, но основные последствия ликвидированы, а остальные могут быть ликвидированы в гражданском / хозяйственном порядке. Зачем тогда уголовный арест имущества, тем более не приобретателя объекта, а Ющенко ? Просто потому что санкция статьи УК предусматривает возможность конфискации ? Тупо со всех точек зрения. Похоже на сведение счетов . . .
Януковича и его команду бы так активно доставали . . .
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Так тут совпало. Жулька хочет за Газ и Качановку поквитаться, а Горбатюк 5 лет без результат а Майдан расследует. Вот синергия и получилась.
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Киля, за словами разумкова узеленского, - нужный и опытный проХВесионал
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У юща не было права подписи финансовых документов.
Если к кому примазаться, то к косматой сколопендра.
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Надо с Кравчука начинать. А, потом, и до этого прыщавого добираться. Бандиты при нем тренировались захватывать власть. В каждом селе орудовала банда сепаратистов!
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Что и требовалось доказать.
Все эти ГБР, САПР, НАБУ - актёры погорелого театра, пытающиеся любой ценой устроить скандал, чтоб затащить финансирование а свои шапито!
Млять.
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ви що одуріли? там бжоли !
в пуйла хробаки трясуться а в Ющенка бджоли
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСправа про виведення "Межигір'я" з державної власності: Суд відмовився заарештовувати майно експрезидента Ющенка
 
 
 
 
 
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