 Справа про виведення "Межигір'я" з державної власності: Суд відмовився заарештовувати майно експрезидента Ющенка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Прокурор Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Атаманчук зазначив, що вчора в Печерському суді було розглянуто клопотання Управління спецрозслідувань стосовно арешту майна Віктора Ющенка, однак суддя В'ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні цього клопотання. Мотивація такого рішення поки що невідома, оскільки повного тексту рішення ще немає.
Однак прокурор запевнив, що коли рішення буде отримано, воно буде оскаржене в Київському апеляційному суді.
Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.
Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.
30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.
А с кого - пофиг! Там и Кучма, и петя неплохо подоили страну!
Это как то опровергает мои слова?
Или Ющ вам родственник и вы заинтересованое лицо?
заберут??? В ресторанах??
🤔
Поболтали єрундой,
Сіли і заплакали
Как в 2014 г. разворовали Межигирье и Сухолучье...уже после Майдана.
но именно гниломордый со свиночолым
зека на трон посадили
и в 14-м году барыга выборы смухлевал
Какое завладение, если он не себе взял ? Нет, если разбазарил незаконно, то статья в УК Украины найдётся (например, должностное преступление), но . . .
Далее, если суд признал недействительными договора и вернул объект в госсобственность, то где убытки государства ? Их нет, разве что "а могли сдавать в аренду всё это время. . .". Но с точки зрения потери непосредственно объекта убытков нет. Да и недополученные доходы можно взыскивать в гражданском порядке с лица, в чью пользу шло отчуждение.
Значит, речь идёт уже о формальном правонарушении - проблема была, но основные последствия ликвидированы, а остальные могут быть ликвидированы в гражданском / хозяйственном порядке. Зачем тогда уголовный арест имущества, тем более не приобретателя объекта, а Ющенко ? Просто потому что санкция статьи УК предусматривает возможность конфискации ? Тупо со всех точек зрения. Похоже на сведение счетов . . .
Януковича и его команду бы так активно доставали . . .
Если к кому примазаться, то к косматой сколопендра.
Все эти ГБР, САПР, НАБУ - актёры погорелого театра, пытающиеся любой ценой устроить скандал, чтоб затащить финансирование а свои шапито!
Млять.
в пуйла хробаки трясуться а в Ющенка бджоли