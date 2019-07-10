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 Військовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ

Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на навчаннях Sea Breeze 2019.

Про це повідомила пресслужба командування Військово-морських сил Збройних сил.

"10.07.2019 р. Російська Федерація вчергове показала своє справжнє обличчя та, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря. Так, незважаючи на прибережне повідомлення для мореплавців щодо закриття району для проведення міжнародних навчань Sea Breeze 2019, корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" близько 8:00 ранку в середу, 10 липня, зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, провокуючи небезпечну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російський корабель був опитаний фрегатом "Гетьман Сагайдачний" відповідно до міжнародного протоколу, але вдав, що має "проблеми зі зв'язком".

Командування ВМС наголошує, що цей факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати РФ як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права.

Військовий корабель РФ Сметливый зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ 01
Військовий корабель РФ Сметливый зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136690
 
 
 Топ коментарі
 
Так *баните по нему со всех стволов. Ето же учебная мишень
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Є чудова нагода випробувати нового "Нептуна"...
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К сожалению многие еще не поняли или не хотят понимать что козломордые остановятся только там где им дадут по морде а не там где с ними подпишут бумажку
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Так треба було його на абордаж - було б за кого виміняти українських моряків.
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Є чудова нагода випробувати нового "Нептуна"...
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да зашел сам проблема со связью и перелетом недолетом по нему все снаряды и ракеты..а потом... а что ОН УТОНУЛ.... да Вова??!!
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Так *баните по нему со всех стволов. Ето же учебная мишень
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на 2019 год старейший в мире из находящихся в строю кораблей класса «эсминец»(«destroyer»). Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблейЧерноморского флота. Бортовой № 870 (с 1991 по 2015 год бортовой № 810). его для этого туда и послали, не жалко. но зато потом.....
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Водолазам нужно было жвачку с днища отковырять, сам потонет.
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потопити його ідеальний варіант... і сказати що думали, то мішень плавуча....
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"Ой как жалко, как жалко.
Что же вы такие неосторожненькие...." Военный корабль РФ "Сметливый" зашел в закрытый район стрельб учений "Sea Breeze 2019", - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1507
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Нююю , а че...мона б було и 💥💥..
И сказать шо так і було!
🤗
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А Зєля до сих пір вважає, що кацапи прогнозовані. І прогнозує через рік ПРИПИНЕННЯ) війни. Не пишу ЗАКІНЧЕННЯ, бо закінчується війна або перемогою, або поразкою. Щодо такої швидкої перемоги, то підстав її очікувати зараз немає. Хіба що новообраний мав на увазі капітуляцію?
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З якого окопу пишеш, "воєне"?
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Ти справді вважаєш, що маєш моральне право запитувати мене про мої окопи?
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Ти такий розумний! Тільки чому ти досі не президент?)))
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Тому, що ти, такий дурний досі не у спецзакладі. Спочатку до воєнкомату дійди, а потім вивчи у статуті розміри окопу для стрільби стоячи у ґрунті 4-ї категорії, а потім пиши пости про війну. Щеня.
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Сказати що хотів, опудало соєве?
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Те, що ти - чмо, яке не знає, що таке окоп і пише про окопи. До речі, я це вже сказав. Тобі сподобалось? 😁
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Повторюю для альтернативно обдарованих- сказати що хотів?
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І що альтернативно обдаровані? Не чують? Може, говориш якось не так? По-людськи не пробував? ☺
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Шо кацап, обосрался? Или бумага туалетная кончилась? Хотя откуда она у вас, на дырку ходите
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Запорожец, благодаря Зеле, в Запорожье на Бородке уже московская группа полным ходом гастроллирует с "Поездом Мира":
Військовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7433
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Яким боком до цього пан Зеленський? Чи це твої вологі мрії?
Скоріш за все це передвибірча агітація мера Буряка, чи Богуслаєва.
Але кому воні потрібні???
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Не дуже вірю я Зеленському. А також дуже боюся щоб у Запоріжжі не було ось так:
"Больше всего измывались над пожилым мужчиной. дээнэровцы называли его нацистом и били так, что тело превратилось в сплошную гематому. Переломали ребра, зубы спилили напильником. Пальцы на ногах и на ногах перебили молотком. В перерывах между экзекуциями его, полуживого, ставили на тумбочку и заставляли громко петь песни времен войны с нацистами: "Катюша", "Вставай, страна огромная"... Источник: https://censor.net.ua/r3135790"
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Яким чином тут пан Зеленський? Краще поцікався- чий мер пан Буряк й зроби висновки! А Запоріжжя себе вже показало у чотирнадцятому.
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Ты сам-то давно из окопа вылез, что решил, что после этого ты годишься в Верховные главнокомандующие?
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Тобі хто дозволив відволікатися від розбудови "союзнаго государства"? Йди з богом, нехай щастить!
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Скоро ты будешь вместе с Зелемойским в союзном государстве, так, что - давай не будем ссориться.
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Тебе обісрали? 😁 Ай-яй-яй! Уважнішим потрібно бути! Не розкривай рота, коли дивишся по сторонах! ☺
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Що- подобається анально-фекальна тематика, пустунчик?)))
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Шукаєш співрозмовника на улюблені теми? Ох мені ці підкацапники! Що ж вам заважає між собою поговорити? Наприклад, з Кірпічовим? 😊
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Поспілкуйся з тої тематики з, наприклад, ВКЛ_это_мы_01, гадаю, що ви порозумієтесь! Нехай щастить!
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Ну, тему ти почав. Та й відповідати у стилі "сам дурак" не випадає такому чесному і мудрому зебвлу, яким ти себе вважаєш. Я навіть з опонентами спілкуюся без бруду, якщо опоненти цей бруд не задіюють. Тому, що незалежно від поглядів нормальна людина завжди буде людиною. Щодо окопів, то на відміну від тебе я їх добре знаю. Тому я вважаю, що ти ведеш себе неправильно. Якщо будеш так себе поводити не в інтернеті, то колись попадеш під гарячу руку. Одним словом, раджу тобі не забувати, що якщо людина не підтримує твої погляди - не обов'язково ця людина ворог. І люди на агресію відповідають агресією. Навчися переконувати аргументами, а не хамством. Будь здоров.
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Военный корабль РФ "Сметливый" зашел в закрытый район стрельб учений "Sea Breeze 2019", - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 4078 Давай за порєбрік. Военный корабль РФ "Сметливый" зашел в закрытый район стрельб учений "Sea Breeze 2019", - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1401 Не смерди тут ****** прихвостень.
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Економіка РФ на спаді, от і провокують, їм потрібна війна.
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К сожалению многие еще не поняли или не хотят понимать что козломордые остановятся только там где им дадут по морде а не там где с ними подпишут бумажку
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Оградить минами территорию учений, и пусть плавают себе.
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Ну нельзя же так всё всерьёз принимать.
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Тут такого начитаешься, шо уже не понятно, где шутка, а где бред.
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не можете решить, что с этим сметливым делать, пригласите на учения Ашот-7.
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Замечательная мишень! Он по-ошибке зашел. Его по-ошибке отправили на свидание к хору Александрова. И потренировались на настоящем вражеском корабле. Одни плюсы!..
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Да нет у нас никакого вмф. Есть сборище ссыкунов.
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А можно было, в конце концов, не заметить, сделав вид аппаратура обнаружения не работает, и не отправлять запрос...

13.04.16 20:45
Бомбардировщики РФ имитировали атаку на эсминец США в Балтийском море, - Пентагон. ВИДЕО
Российские бомбардировщики Су-24 и вертолет КА-27 несколько раз пролетели в непосредственной близости от американского эсминца "Дональд Кук", который сейчас находится в Балтийском море.https://censor.net.ua/video_news/384237/bombardirovschiki_rf_imitirovali_ataku_na_esminets_ssha_v_baltiyiskom_more_pentagon_video

05.11.18 20:16

"Истребитель Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для него и его экипажа. Истребитель Су-27 затем совершил второй пролет перед EP-3 по его курсу", - говорится в сообщении ВМС США.
В заявлении отмечается, что американский самолет следовал всем международным правилам и не совершал провокационных маневров.
Инцидент продлился в общей сложности 25 минут. За это время российский истребитель дважды сближался с EP-3, причем во втором случае Су-27 при маневрировании включил форсаж. В результате этого американский экипаж почувствовал турбулентность.
Источник:https://censor.net.ua/n3095240
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это не смелость, банально у них нафигация не работает.
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так а чего опасаться? у них рейсер "Корыто москва" сейчас не ходовой готовится в севасе под распил. Кузя на чермете проходит предутилизационную подготовку. подмога типа атомный крейсер петр великий далеко и на прицепе буксиров раньше как через полгода не подойдет в район стрельб. больше в чыфы рыфы особо крупного пока вроде никого нет. А у нас как раз в районе проведения срельб помимо Гетьмана Сагайдачного есть несколько фрегатов стран нато, а главное, американский эсминец, а это уже серьезно. поэтому, пользуясь случаем, можно было бы жахнуть по этому старому сметливому корыту.
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Минировать надо по периметру учений,с системой опознавания "свой-кацап". Ну или привести "запланированные" стрельбы по району нахождения корыта.
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Да они скоро посреди учений к вам заявятся и на палубу нассут если им п...ды не дать.
Ну сколько можно уже?
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_Война с путлеровцами - это яркая ядерная точка в истории человечества. Единственная реальная альтернатива - задушить насмерть экономически, настоящими санкциями. Но человечество из двух вариантов выбрало первый: деньги сегодня и ядерный апокалипсис завтра. Безумцы...
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Путин вообще-"понтовик-затейник"...Он любит брать "на слабо" тех,кто "жмётся".А вот если поступить так,как поступили не так давно турки,сбившие российский истребитель.который всего 17 СЕКУД был в запретной для него территории,было бы правильным.тогда Путин "умылся и обтекал".ничего не предприняв в ответ.потому что сам побоялся.что данный им "ответ" может нарваться на ещё более жёсткий и миф о могуществе российской армии разлетится в "пух и прах".А таким Путин рисковать не хочет...Вопрос в "железности яиц" стран-участниц учений....
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Зайшов то й зайшов. Як то кажуть, хто не заховався я не винен.
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Не моряк, но может кто подскажет, если проблемы с радиосвязью, есть связь световая, её сигналы заметны днем? И звуковая для привлечения внимания.
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Есть.. Предупредительный выстрел по курсу нарушителя.
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Это уволенные год назад отпускники-рыболовы заблудились.
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Взять в плен, и пусть мертвечук меняет.
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Треба було відправити його у гості до Лошаріка
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"Если кацап долго выпрашивает 3,14дюлей,то рано или поздно он их обязательно получит"
Поговорка индейцев США.
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Просто твари!!!! Братья !!! Путин вам брат, но не Украинцы!!!
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А в чем проблема, район закрыт? Закрыт. Цель не отвечает? Нет. Значит учебная. Гарпуном по цели "Вогонь!". Військовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 6153
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Дак влупите по нему,пусть попробует что такое нарушать режим плавания
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Опять жалостливая констатация фактов. Так возьмите и "пульните" по ним,--а мы удивляемся почему Крым не наш уже.
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Эх, нэма Порошенка, вин бы захопыв цэй корабэль. ДАЕШЬ ВОЕННЫЙ ПАРАД. Порохоботики скиньтесь баблом, а не подписями.
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материал для обмена вместе с корытом..., и - эх..., намек же прямо - "сметливый"
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Надо было шмальнуть перед ним, позади него, чтобы вата протрезвела.
Не реагируют - расцениваем как нападение - получите ваши шпроты в середину борта.
Отношения хуже не станут, зато потом можно развернуть спасательные средства,
всех подобрать, кинуть матросам денюшку - в долларах, они такое любят.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійськовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ
 
 
 
 
 
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