 Військовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ

Про це повідомила пресслужба командування Військово-морських сил Збройних сил.
"10.07.2019 р. Російська Федерація вчергове показала своє справжнє обличчя та, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря. Так, незважаючи на прибережне повідомлення для мореплавців щодо закриття району для проведення міжнародних навчань Sea Breeze 2019, корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" близько 8:00 ранку в середу, 10 липня, зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, провокуючи небезпечну ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російський корабель був опитаний фрегатом "Гетьман Сагайдачний" відповідно до міжнародного протоколу, але вдав, що має "проблеми зі зв'язком".
Командування ВМС наголошує, що цей факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати РФ як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права.
Что же вы такие неосторожненькие...."
И сказать шо так і було!
🤗
Скоріш за все це передвибірча агітація мера Буряка, чи Богуслаєва.
Але кому воні потрібні???
"Больше всего измывались над пожилым мужчиной. дээнэровцы называли его нацистом и били так, что тело превратилось в сплошную гематому. Переломали ребра, зубы спилили напильником. Пальцы на ногах и на ногах перебили молотком. В перерывах между экзекуциями его, полуживого, ставили на тумбочку и заставляли громко петь песни времен войны с нацистами: "Катюша", "Вставай, страна огромная"... Источник: https://censor.net.ua/r3135790"
13.04.16 20:45
Бомбардировщики РФ имитировали атаку на эсминец США в Балтийском море, - Пентагон. ВИДЕО
Российские бомбардировщики Су-24 и вертолет КА-27 несколько раз пролетели в непосредственной близости от американского эсминца "Дональд Кук", который сейчас находится в Балтийском море.https://censor.net.ua/video_news/384237/bombardirovschiki_rf_imitirovali_ataku_na_esminets_ssha_v_baltiyiskom_more_pentagon_video
05.11.18 20:16
"Истребитель Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для него и его экипажа. Истребитель Су-27 затем совершил второй пролет перед EP-3 по его курсу", - говорится в сообщении ВМС США.
В заявлении отмечается, что американский самолет следовал всем международным правилам и не совершал провокационных маневров.
Инцидент продлился в общей сложности 25 минут. За это время российский истребитель дважды сближался с EP-3, причем во втором случае Су-27 при маневрировании включил форсаж. В результате этого американский экипаж почувствовал турбулентность.
Источник:https://censor.net.ua/n3095240
Ну сколько можно уже?
Поговорка индейцев США.
Не реагируют - расцениваем как нападение - получите ваши шпроты в середину борта.
Отношения хуже не станут, зато потом можно развернуть спасательные средства,
всех подобрать, кинуть матросам денюшку - в долларах, они такое любят.