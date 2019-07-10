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Все про:Дніпропетровськ (1066) побиття (447) вбивство (1839)

 Убивство безхатченка на мосту в Дніпрі: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який відпустив підозрюваних

У Дніпрі з ініціативи поліції та місцевої прокуратури оскаржено рішення про зміну запобіжного заходу двом підозрюваним, які побили 48-річного чоловіка, а потім скинули його в річку Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

Апеляційна скарга подана на рішення Кіровського районного суду Дніпра від 4 липня, згідно з яким підозрюваних із СІЗО відпустили під домашній арешт.

У скарзі правоохоронці наполягають на взятті підозрюваних під варту.

Також у поліції зазначили, що 27 червня слідчими підрозділами було завершено слідство за фактом вбивства чоловіка, кримінальну справу направлено до суду.

Нагадаємо, у квітні цього року 23- та 26-річний місцеві жителі, які працюють в IT-індустрії, тому, що їм не сподобався 48-річний чоловік, спочатку почали його бити, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету і зіштовхнули в річку. Людина, інвалід другої групи, загинула.

Пізніше суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала раніше судимого, який зґвалтував і вбив дитину на Дніпропетровщині. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136689
 
 
 Топ коментарі
 
Надо еще судью сбросить с моста.
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Соя, яка ж ти потворна! Щезни, паскудо!!!
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Зеленых соплежуев отпустили голосовать за своего кокаинового короля...
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Соя, яка ж ти потворна! Щезни, паскудо!!!
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Ще одне соєве опудало!))) Ну бавтесь, пустунчики, все одно тобі через два тижні платити перестануть!))))))))))))
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ти реально хворий? Чи зебілізм головного мозку від передозу?
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Тебе сестричка розшукує- ти галоперидол не випив, мерщій біжи!
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Краще б Гройсман судами зайнявся. Тільки паради водить. От що значить - голова є, а як би й непотрібна.
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Кто же станет утверждать, что они дети?
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Шатаются недоросли неприкаянные и ищут приключения, сообразно своему интеллекту и воспитанию. Потерянное поколение, судьба которого никому не интересна. Они это ощущают и мстят обществу, как могут. Ещё одна проблемища, с которой что-то нужно решать. Это уже полу-беспризорники, родители которых не имеют или возможности, или желания занять чем-то полезным своих чад.
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стрелять нужно паразитов вместе с родителями и детьми .. и всё будет в порядке !
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Для начала, нужно решить социальную проблему в стране. Макаренко на них нет...
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на мою думку таких викиднів потрібно скидувати в Дніпро, і топити. Мразі. І це не якась алкашня підзаборна а типу "продвинуті" та типу "розумні" ((
Щоб ви здохли, покидьки, нелюди!
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То, какими темпами Украину превращали в гетто нищих, социально опасных, криминально ориентированных людей, без какой-то перспективы на нормальное будущее, множит проблемы, которые уже угрожают нашей государственности. Власти было всё похер, абы карманы их не пустели, да и Украина - не их будущее.
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Надо на судью писать жалобу и забирать мантию + его самого на нары за беззаконие.
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"..по инициативе полиции и местной прокуратуры обжаловано решение об изменении меры пресечения.."

Хейтери-вбивці купили прокурорських.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУбивство безхатченка на мосту в Дніпрі: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який відпустив підозрюваних
 
 
 
 
 
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