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 Політика України
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Все про:Міноборони (2650) Мінфін (370) парад (146) Гройсман (3496)

 Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман

Гройсман доручив міністрам фінансів і оборони ретельно прорахувати вартість проведення параду до Дня Незалежності.

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що підтримує підвищення соціальних стандартів для українських воїнів, які запропонував здійснити президент за рахунок параду.

"Але водночас я вважаю, що ми мусимо провести військовий парад 24 серпня. Це має бути парад гордості, доблесті, гідності українського народу", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що потрібно знайти кошти і для проведення параду.

"Зробити це не за рахунок соціальних виплат, а за рахунок інших джерел. Я б хотів сьогодні доручити міністрові фінансів, міністрові оборони, від імені уряду ретельно прорахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. У мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти не за рахунок соціальних виплат. І таким чином ми вирішимо два питання, цю гарну ініціативу про підвищення виплат і друге - це проведення параду не за рахунок соціальних виплат. Ці пропозиції будуть надані президенту і він ухвалить уже остаточне рішення як верховний головнокомандувач", - заявив Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136686
 
   
 Топ коментарі
 
Один неадекватний під.р збирається 300 лямів для "покращення аури" викинути. Пропоную їх скерувати на зарплати військовим
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Знаете почему ваЗЕлин шестой отменил парад? дело вообще не в деньгах, это тупая отмазка! Основная причина в том что этот наркозависимый человек, не может находиться в общественном месте адекватно под взглядами сотни тысяч людей более часа, а на параде реально надо будет пробыть около 4-5 часов! его реально будет ломать! кокаиновая ломка - это не шутка! посмотрите на поведение Добкина в Раде и все поймете!
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когда еврейское казачество восстало(с)
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Який новий формат? З шаурмою і рожевими пуфіками? То це на гєйпарад підходить, зєбіл запізнився.
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И что, все воевавшие попрут со всей Украины смотреть парад? Или усядутся перед ящиком смотреть? Нафик он им нужен. (Спрашивал уже у нескольких вояк, ответили - нафик он нужен. А вот денежки примут - никто не против).
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Народ уже подсчитал. На каждого военного придется по ОДНОЙ тысяче гривен, если деньги на проведение парада между всеми разделить. Военные, я думаю, будут в восторге от такой невиданной щедрости Вовчика Ниагарского.
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Таки ти став порохоботом,ну та ладно.
Але хочу тобі нагадати,шо петя зі своєю бандою,започаткували традицію параду,в той час,коли наших пацанів під Іловайськом кацапи по посадках добивали,якщо ти і тобі подібні цим пишаються,то живіть з цим,і не треба тут сумми рахувати,ця совкова традиція повинна пощезнути,не подобається ,їдьте в рашку та в бульбашку на паради
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Військовий парад є настільки ж Совковою традицією чи Пеціним винаходом, як і наявність мізків у Зебілів.
Хочеш спитати про Іловайськ? Ну то їдь до Хомчака, якого ЗЕ НГШ призначив.
Яке ж гімно у вас в головах...
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Я так розумію, що день незалежності, це брехлива Зелена потвора проведе у скорботі за нашими воїнами? На колінах, у молитві в якомусь монастирі?
Які ж ви зелені ліцемири...
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Кому, кому а пєтякантропам про лицемірство краще помовчати.До чого плять Хомчак до Іловайська,коли головкомандувач такий,та нач ГШ тодішній який накази віддавав.Кому потрібно той помолиться за полеглих,а вам якби на пузатих лапасників поглазеть,не надивились ще
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Какие они добрые перед выборами и все за счет наших карманов ! И тупое стадо лохтората все это схавает под бурные аплодисменты с уверенностью что его избранник сделал все для него !
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Будем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1052

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222413758732628&set=a.121741478799857&type=3

Штош. Настал этот день.
День, когда я полностью одобряю и поддерживаю новое решение президента Зеленского.
Я абсолютно согласен с его решением не проводить в этом году военный парад, и я всячески это решение приветствую.
Правда, есть подозрение, что мы с президентом Зеленским по разным причинам пришли к решению, что парад не нужен. Мне претит идея, что наши войска будут идти парадом перед трибуной, на которой стоят Зеленский, и первая бренди Зеленского, и Данилюк, и Богдан, и бедная, но чисто одетая седовласая бабушка. А у Зеленского тоже какие-то соображения есть, но мне всё равно какие.
Главное - результат! Мы оба считаем, что военный парад при президенте Зеленском это лишнее.
В конце концов, каждый из нас может организовать свой собственный #Наш_Парад2019.
Перед Зеленским будут маршировать Юзик, Кошевой, Богдан и Данилюк. Ну или нет, или они все вместе с Зеленским будут маршировать перед бабушкой. То уж как договорятся, дело личное.
А мы тоже, может, что-нибудь придумаем себе по вкусу.
Они сами по себе. А мы сами по себе.
За#бись выйдет, вот увидите.
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Та ну на... я краще у фонтані пересиджу той парад...
Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6979
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Какой парад к чему эта показуха...Вероятно правильно к этому празднику соорудить площадку с виселицами и всех изменников родины за Крым, Иловайск, Дебальцево , барыг-кремлевских, взяточников особенно отличившихся публично казнить чтоб другим неповадно было... Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4298
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воєнкомам потрібно день і ніч працювати, щоби усіх цих зрадників переловити... Чого вартий лише один - чотири рази не отримавший від мами повістки...
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Гройсман главнокомандующий...Щас умру от смеха.
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Тут є правильні пропозиції:
якщо зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, з причини його високої вартості (Незалежність ще не скасував, хоча вона теж коштує не дешево), то парад треба провести нам - добровольцям, волонтерам і ветеранам цієї війни.Необхідно створити оргкомітет з керівників організацій учасників АТО та націоналістичних організацій.Гадаю, в нас знайдеться бойовий генерал, який може "прийняти" цей парад, а згодом "прийняти" і Державу.Єднаймося! (с) Дмитро Корчинський.
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Организуй лучше еврейский полк,и на фронт маршируйте.
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да уж, как в анекдоте - "зверушки вышли тупые, но забавные".
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Арифметиику в школе учил? Напрасно! А в результате деления получается всего 6,6 грн. на рыло - это даже на маршрутку не хватает! Учи матчасть!
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Нє может бить ! Вєдь дєлілі провєрєним мєтодом-в столбєц !
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если премьер сказал, что деньги где-то найдут на что-то, значит ждем повышение коммуналки )))
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Может на этом сердце успокоиться? Не дорого....

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Парады во время войны и кризиса - по моему это пир во время чумы!
Фетиш что бы отвлечь людей!
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я думаю що якщо порівняти твій пакет на виході з Супермаркету з тим, що їдять солдати в окопах... то тебе взагалі потрібно розстріляти?
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Без парадов уже ломка? Подсадил Порошенко на наркотик...
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ПЕСячі без параду нашими воїнами пишатись не можуть.Крапка.
Тільки рашка,бульбашка і Кім Чен Ин наше всьо
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Правда? Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8419 "В американській столиці великим військовим парадом відсвяткували День незалежності країни." " Военный парад и истребители в небе: Франция празднует День взятия Бастилии " "Англия. Парад, самолеты и вся королевская семья." " Италия. Ровно в 10:00 на проспекте Виа-дей-Фори-Империали начнется военный парад"
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Вони з кимось воюють,може я пропустив
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Та ні, це, мабуть, я "пропустила". Де це в вашому коментарі на 12:23 про війну? Там лише образи і брехня. Ваші образи, ваша слабкість. А брехню терпіти не можу
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А что, будет крайне занятно посмотреть, если деньги на проведение парада изыщут, а Владимиру Александровичу придется отказаться от страха.
какой, интересно, ему "*********"(С) предлог придумает:
- у Владимира Александровича отходняк
- у Владимира Александровича елки
- у Владимира Александровича важное турне в ЛДНР
Я лично думаю, что "елки".
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Ми проведемо парад - сказав Гройсман.Гроші ми не будемо брати з соціальних виплат,а скинемось всім кабміном з відкатів,хабарів і крадених...Щось підкинуть бандити з общака...Тому що парад повинен продемонструвати всю міць нашої держави,силу наших збройних сил і відповідно гордість за них...
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Оказывается для Гройсмана ради поднятия его личной предвыборной популярности найти каких-то 300 млн.грн.(???), как два пальца обо...асфальт. Лихо! Но это же бабки не из его винницких карманов, а бюджетные. Вообще вся эта дутая демонстрация военной мощи страны через эфемерные парады - это прямое разбазаривание не малых бабок с обязательным наложением на эти мероприятия незыблемого в Украине дерибана бюджета, особенно в военной сфере. Гройсману мало заведеного уголовного дела на Укроборонпром, от которого, наверное, многие "питались" и в самом Кабмине? Напоследок решили еще хапнуть и от парада? Затратные, но по сути никчемные, парады могут позволить страны с признанной мощью в экономике и в военных делах. А куда сегодня причисляют Украину эти преподобные Гройсманы и Парубии, в которой народ не может своей пенсией обеспечить оплату коммунальных услуг? Убивает наповал, как эти все "наперстничники" от власти, когда приходит время им расставаться с должностями и креслами, заявляют, что они теперь знают, как дальше развивать страну(???). Неприкрытый цинизм, который хавает наш народ.
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Параду не буде, тому що пан Зю боїться осоромитись
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А можно почитать где Зе предложил "повысить социальные стандарты для военных"??
Все что он хотел - раздать одноразово примерно по тысяче гривен. Где тут "повышение стандартов"?
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Всё просто: человек четырежды откосивший от призыва во время войны не может стоять на трибуне и принимать парад.Это будет шоу глобального масштаба! Поэтому и отменил. С удовольствием посмотрю...
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пошел на со своим парадом на винницкий базар деятель недоучка
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Если три тысячи вийсковых то по сто тысяч на участника надо освоить тем более что они бесплатные. Шпак пархатый,а сам не хочешь пару недель на жаре муштрой заняться с полной выкладкой. Пиарщики и показушники хреновы.
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АТИМИНИТЬ ПАРАД!!!

И ещё нужно отменить гимн, герб и государственный флаг!
Сколько денег на оркестрах и флагах сэкономим, и все их раздать рабочим и крестьянам!!!
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Грося, поделись секретом, где можно найти деньги? До нормальной пенсии не хватает.
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Быдло массе не угодишь. Когда прошлые годы проводились парады, то гавкали типа "Зачем? Идёт война! Надо деньги на армию тратить! Не до праздников! Лучше бы военным раздал. Пиарится порох на крови!...." теперь они опять гавкают, только уже совсем наоборот. Им, оказывается, жизненно необходим парад!!!??? Без него типа не праздник, и хрен с ними, военными, обойдутся без премий, главное напялить вышиванки и, стуча себя в грудь, орать о мове, вере и чего там ещё? Да, свинари?
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Хай будет парад, только принимать парад неслужившему западло. Боевого генерала на трибуну тогда всё будет в порядке, а то отдавать военное приветствие блазню тоже западло.
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Порошенко и его банда просто в открытую устраивают саботаж новой, всенародно избранной власти.
Уйдите, не доводите до греха!
Все время расшатывают лодку, но почему-то уже не боятся, что путин нападет.
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С Порошенко понятно, почему нравилось проводить парады---учитывая, как он ******** себя называть верхглавкомандующим,а стоя на параде перед проходящими войсками, конечно же представлял себя Наполеоном и, если можно было так сделать,то нашил бы себе лампасы от стоп ноги аж до плеч. А этот, командующий,но только каб.мином.,ему понятно,парад не нужен,ему нужно громкое заявление перед выборами---что он спаситель парада, который собирались не проводить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман
 
 
 
 
 
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