 Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що підтримує підвищення соціальних стандартів для українських воїнів, які запропонував здійснити президент за рахунок параду.
"Але водночас я вважаю, що ми мусимо провести військовий парад 24 серпня. Це має бути парад гордості, доблесті, гідності українського народу", - сказав Гройсман.
Він зазначив, що потрібно знайти кошти і для проведення параду.
"Зробити це не за рахунок соціальних виплат, а за рахунок інших джерел. Я б хотів сьогодні доручити міністрові фінансів, міністрові оборони, від імені уряду ретельно прорахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. У мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти не за рахунок соціальних виплат. І таким чином ми вирішимо два питання, цю гарну ініціативу про підвищення виплат і друге - це проведення параду не за рахунок соціальних виплат. Ці пропозиції будуть надані президенту і він ухвалить уже остаточне рішення як верховний головнокомандувач", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.
П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.
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Але хочу тобі нагадати,шо петя зі своєю бандою,започаткували традицію параду,в той час,коли наших пацанів під Іловайськом кацапи по посадках добивали,якщо ти і тобі подібні цим пишаються,то живіть з цим,і не треба тут сумми рахувати,ця совкова традиція повинна пощезнути,не подобається ,їдьте в рашку та в бульбашку на паради
Хочеш спитати про Іловайськ? Ну то їдь до Хомчака, якого ЗЕ НГШ призначив.
Яке ж гімно у вас в головах...
Які ж ви зелені ліцемири...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222413758732628&set=a.121741478799857&type=3
Штош. Настал этот день.
День, когда я полностью одобряю и поддерживаю новое решение президента Зеленского.
Я абсолютно согласен с его решением не проводить в этом году военный парад, и я всячески это решение приветствую.
Правда, есть подозрение, что мы с президентом Зеленским по разным причинам пришли к решению, что парад не нужен. Мне претит идея, что наши войска будут идти парадом перед трибуной, на которой стоят Зеленский, и первая бренди Зеленского, и Данилюк, и Богдан, и бедная, но чисто одетая седовласая бабушка. А у Зеленского тоже какие-то соображения есть, но мне всё равно какие.
Главное - результат! Мы оба считаем, что военный парад при президенте Зеленском это лишнее.
В конце концов, каждый из нас может организовать свой собственный #Наш_Парад2019.
Перед Зеленским будут маршировать Юзик, Кошевой, Богдан и Данилюк. Ну или нет, или они все вместе с Зеленским будут маршировать перед бабушкой. То уж как договорятся, дело личное.
А мы тоже, может, что-нибудь придумаем себе по вкусу.
Они сами по себе. А мы сами по себе.
За#бись выйдет, вот увидите.
якщо зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, з причини його високої вартості (Незалежність ще не скасував, хоча вона теж коштує не дешево), то парад треба провести нам - добровольцям, волонтерам і ветеранам цієї війни.Необхідно створити оргкомітет з керівників організацій учасників АТО та націоналістичних організацій.Гадаю, в нас знайдеться бойовий генерал, який може "прийняти" цей парад, а згодом "прийняти" і Державу.Єднаймося! (с) Дмитро Корчинський.
Фетиш что бы отвлечь людей!
Тільки рашка,бульбашка і Кім Чен Ин наше всьо
какой, интересно, ему "*********"(С) предлог придумает:
- у Владимира Александровича отходняк
- у Владимира Александровича елки
- у Владимира Александровича важное турне в ЛДНР
Я лично думаю, что "елки".
Все что он хотел - раздать одноразово примерно по тысяче гривен. Где тут "повышение стандартов"?
И ещё нужно отменить гимн, герб и государственный флаг!
Сколько денег на оркестрах и флагах сэкономим, и все их раздать рабочим и крестьянам!!!
Уйдите, не доводите до греха!
Все время расшатывают лодку, но почему-то уже не боятся, что путин нападет.