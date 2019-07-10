 Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що підтримує підвищення соціальних стандартів для українських воїнів, які запропонував здійснити президент за рахунок параду.

"Але водночас я вважаю, що ми мусимо провести військовий парад 24 серпня. Це має бути парад гордості, доблесті, гідності українського народу", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що потрібно знайти кошти і для проведення параду.

"Зробити це не за рахунок соціальних виплат, а за рахунок інших джерел. Я б хотів сьогодні доручити міністрові фінансів, міністрові оборони, від імені уряду ретельно прорахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. У мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти не за рахунок соціальних виплат. І таким чином ми вирішимо два питання, цю гарну ініціативу про підвищення виплат і друге - це проведення параду не за рахунок соціальних виплат. Ці пропозиції будуть надані президенту і він ухвалить уже остаточне рішення як верховний головнокомандувач", - заявив Гройсман.

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Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.