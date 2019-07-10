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Все про:НАБУ (2012) архів (40) ФДМ (68)

 Заступнику голови Укрдержархіву повідомили про підозру, - НАБУ

Заступнику керівника Державної архівної служби України, із затриманням якого були пов'язані обшуки у Фонді держмайна, оголосили про підозру.

Чиновника підозрюють у зловживанні впливом та внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство встановило, що чиновник в обмін на $10 тис. неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України. Згодом сторони домовилися про зменшення вартості "послуги" - до $ 9,8 тис. Гроші передавалися двома траншами. Під час одержання другого - в розмірі $4,8 тис. посадовця... затримали", - повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Читайте також: Обшуки у Фонді держмайна пов'язані із затриманням заступника голови Держархівслужби, який хотів хабар за працевлаштування в ФДМ, - НАБУ

Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ повідомили про затримання т.в.о глави Фонду держмайна Віталія Трубарова. Незабаром цю інформацію спростував віцепрем'єр-міністр Павло Розенко, опублікувавши фото Трубарова з наради урядового комітету.

Пізніше НАБУ повідомило, що разом зі співробітниками департаменту "К" СБУ проводить обшуки у Фонді держмайна. Увечері 9 липня стало відомо, що ці обшуки пов'язані із затриманням заступника голови Державної архівної служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136684
 
 
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ЗЕ-бильчики, это кто - самый главный пойманный "мародер" или еще нет?

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А чо, на замглавы госархива законы не распространяются?
Всему своё время. Дойдут руки и до хряка-мародера.
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про підозру?.....всіх кого хто підозра схопила-----йде Переросподіл місць хлібних..
порошенківських міняють на зеленківських---правильно..одні накрались то дайте іншим
А кого посадили?...тільки підозру садять? Заступнику голови Укрдержархіву повідомили про підозру, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3147 Заступнику голови Укрдержархіву повідомили про підозру, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1462
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Работа в ФГИ опасна для здоровья!
Помним Семенюк-Самсоненко и Чечетова.
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Сейчас этот урод начнет рассказывать, что это он взаймы брал. Дескать его не поняли. Оно ж зам. главного архивариуса и никакого отношения к ФГИ не имеет и иметь не может.
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