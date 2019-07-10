 Заступнику голови Укрдержархіву повідомили про підозру, - НАБУ

Чиновника підозрюють у зловживанні впливом та внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство встановило, що чиновник в обмін на $10 тис. неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України. Згодом сторони домовилися про зменшення вартості "послуги" - до $ 9,8 тис. Гроші передавалися двома траншами. Під час одержання другого - в розмірі $4,8 тис. посадовця... затримали", - повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

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Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ повідомили про затримання т.в.о глави Фонду держмайна Віталія Трубарова. Незабаром цю інформацію спростував віцепрем'єр-міністр Павло Розенко, опублікувавши фото Трубарова з наради урядового комітету.

Пізніше НАБУ повідомило, що разом зі співробітниками департаменту "К" СБУ проводить обшуки у Фонді держмайна. Увечері 9 липня стало відомо, що ці обшуки пов'язані із затриманням заступника голови Державної архівної служби.