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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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 ЦВК вперше з часів незалежності відмовилася друкувати передвиборчу інформацію в місцевій пресі, - НСЖУ

Центральна виборча комісія не передбачила в кошторисах Окружних виборчих комісій витрати на оприлюднення в регіональних і місцевих газетах інформації про діяльність окружкомів, зокрема, формування складів дільничних виборчих комісій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної спілки журналістів України.

Як зазначають у НСЖУ, це є порушенням Закону України "Про вибори народних депутатів України" та не сприяє публічності та прозорості виборчого процесу.

"Редактори місцевих газет з усієї України обурені, що напрацьований порядок оприлюднення важливих рішень окружних виборчкомів не діє, відповідно, громадяни в райцентрах та селах не зможуть дізнатися про членів дільничних комісій і про виборчі програми кандидатів", - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Так само важливо, що в мовах бідності українських ЗМІ, місцеві газети позбавлені можливості заробити не на публікації "джинси" чи пропаганди, а легальної офіційної інформації.

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Зокрема, колективного листа до голови ЦВК Тетяни Сліпачук надіслали редактори львівських газет, які видаються на території виборчого округу 120 ("Народна думка" Городоцького району, "Наш край" Мостиського району "Голос Самбірщини" Самбірського району). Журналісти наполягають на "оприлюдненні в місцевих друкованих ЗМІ передбаченої чинним українським законодавством інформації задля забезпечення демократичності і прозорості виборчого процесу".

Також місцеві журналісти звинувачують ЦВК у прийнятті самочинних рішень і спробі вивільнити кошти, призначені на оприлюднення інформації у місцевій пресі, на інші цілі.

"Хто ж уповноважив ЦВК у такий спосіб порушувати законодавство, самочинно визначати, в яких друкованих виданнях публікувати інформацію, передбачену Законом України?" – обурюється секретар НСЖУ, головний редактор газети "Обрії Ізюмщини" Костянтин Григоренко. - Хто із посадовців прийняв рішенням оптимізувати кошториси окружних виборчих комісій і на які цілі спрямовані вивільнені кошти?"

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У НСЖУ закликають Центрвиборчком, незважаючи на напругу, викликану дочасністю парламентських виборів, усе ж дозволити окружним виборчим комісіям публікувати потрібну офіційну інформацію в місцевій пресі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136683
 
 
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Конечно возмущены. Денег не получат за печать.
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"На сцені стоїть товарний вагон. На дверях вагона напис E=MC^2. Трохи нижче написано: "Ніщо нікуда не зникає і нізвідкіля не береться", підпис: Ламаносов. Ще нижче написана непристойна похабєнь. Двері старанно закриті і прикручені дротом, із-за дверей чути приглушені голоси." - все эти "спілки" нужно прекратить финансировать. Хотят - пусть взносы платят и сидят в вагоне купленном за свои деньги и жрут макароны из своего кармана. Эти все колхозы по интересам - пережиток совка.
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Ветер перемен он такой 🙋🙋🙋🙋и вообще холопы ваша задача на 50% выполнена теперь от вас требуется проголосовать за Слугу урода в Раду и можете быть свободны остальное вас не касается 😂😂😂
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ЦИК порошенковский, но виноват (следите за руками) опять проклятый Зе.
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Порошенко знает, что народ увидит в его списках опять тех же мародеров и воров и плюнет на него. Лучше не показывать.
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Весь мир порошенковский солнце тоже его а ты идиот и это не вопрос
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ну а шо, цвк то порошенковское. как же долго придеться вычищать гос органы от соевых сорняков. вросли в тело государства похлеще регионалов в 2012- м.
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Місцева преса і так непогано засівається кандидатами,так що ЦВК все правильно зробив
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК вперше з часів незалежності відмовилася друкувати передвиборчу інформацію в місцевій пресі, - НСЖУ
 
 
 
 
 
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