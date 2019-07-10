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 "Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що не потрібно вводити кримінальну відповідальність за "невизнання Криму частиною України".

Про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії і ухвалювала подібні рішення. Нехай вона залишається демократичною державою і живе за відповідними правилами та законами. Не потрібно брати приклад з Росії і намагатися всіх за все покарати. Якийсь простір для людей, які здатні самі ухвалювати рішення, теж треба залишати. Мені здається, що за факт проведення якогось заходу карати в кримінальному порядку не зовсім правильно. За змістом висловлювань, як на мене, і так вистачає статей у Кримінальному кодексі, і не потрібно додатково вводити", - сказав Умеров.

Також читайте: У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі

Напередодні у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону №10423, у якому запропоновано ввести кримінальну відповідальність за "умисне невизнання" належності Україні анексованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Цей законопроєкт направлено на розгляд комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136681
 
   
 Топ коментарі
 
Это истерика порохобов, не нужно обращать внимание.
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"Не уподобляться Рашке" только ради того, что бы "не уподобляться Рашке"?
Что за тыпильная позиция?
Может тогда и закон о гос-измене отменим, потому, что похожий есть на Рашке?!!
"Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России", - Умеров об уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины - Цензор.НЕТ 6296
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Ильми-ага, при всем уважении к Вам, не могу я Вами согласиться: непризнание части территории страны это посягательство на территориальную целостность Державы, т.е. государственная измена.
В россии #крымнаш гипертрофирован. но уголовные статьи за сепаратизм есть в любом государстве
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при чем тут это? Человек всего лишь сказал, что не нужно быть похожими на твое *****.
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Для начала, ***** пусть останется вате. Во-вторых, я поддерживаю эту позицию, такие законы лишь приближаются нас к КНДР и создают картинку для рашенских пропагандонов. Но и иллюзий относительно лояльности крымских татар Украине я не питаю. Попробуйте им сказать, что после деоккупации будет обычная Крымская область или вообще районы в составе Херсонской области - они с пеной у рта начнут спорить. Но в то же время они пока НИЧЕГО не делают для освобождения. Джамала и то хоть песенный конкурс выиграла, но это пока максимум
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Я так думаю, что если бы БППшно-ПЕСиная свинобанда осталась еще на 5 лет, то не за горами были бы законы об уголовной ответственности за мыслепреступление.
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А я не хотів би, аби такі як ти існували на білому світі. Однак ви існуєте, і не погано себе почуваєте.
Селява... "Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України - Цензор.НЕТ 2348
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Керівництво кримських татар має наміри стосовно кримськотатарської незалежності щодо Криму, тому їм такий законопроект невигідний.

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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України
 
 
 
 
 
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