 "Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України

Про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії і ухвалювала подібні рішення. Нехай вона залишається демократичною державою і живе за відповідними правилами та законами. Не потрібно брати приклад з Росії і намагатися всіх за все покарати. Якийсь простір для людей, які здатні самі ухвалювати рішення, теж треба залишати. Мені здається, що за факт проведення якогось заходу карати в кримінальному порядку не зовсім правильно. За змістом висловлювань, як на мене, і так вистачає статей у Кримінальному кодексі, і не потрібно додатково вводити", - сказав Умеров.

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Напередодні у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону №10423, у якому запропоновано ввести кримінальну відповідальність за "умисне невизнання" належності Україні анексованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Цей законопроєкт направлено на розгляд комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.