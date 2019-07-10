 В Україні стартувала вступна кампанія до вишів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

"Хочу звернути увагу всіх вступників: після подання першої заяви в електронному кабінеті вже нічого, жодні дані, змінити не можна. Тому перед поданням першої заяви вступник має перевірити, чи правильно він завантажив усі документи та вказав інформацію", - наголосив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності.

На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він також обов’язково обирає її пріоритетність – від 1 до 7, де 1 – це найвища пріоритетність, а 7 – найнижча.

Реєструвати кабінети і подавати через них заяви можна буде до 18 години 22 липня для вступників за сертифікатами ЗНО та/або творчих конкурсів, зданими з 1 до 10 (12) липня. А для вступників за співбесідою, іспитами або творчими конкурсами - до 16 липня.

26 липня вступники знатимуть, чи отримали вони бюджетне місце, до 31 липня вони мають принести оригінали документів до вищих навчальних закладів для зарахування.

1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

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