 У парку Львова виявили пакет з 11 бойовими гранатами - Ф-1 та РГД-5, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook.
"9 липня о 19:40 у м. Львові, вул. Гординських, на території парку "Піскових (Алтайських) озер" у воді підрозділом НП було виявлено пакет із сучасними гранатами (Ф-1 - 3 од. та РГД-5 - 8 од.)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місце виявлення боєприпасів до їхнього вилучення та знешкодження перебувало під охороною наряду НП.
Правда в Техасе этого Срадового - быстро бы сделали чучелом. Ну, типо сам повесился, а 10к. людей просто мимо шли и снимали.
Это просто к "Оскару" готовились. На премию "застрахуй своего мэра, застра-х...й"... Мыла бы поднесли шоб легче "падалось"