 У парку Львова виявили пакет з 11 бойовими гранатами - Ф-1 та РГД-5, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook.

"9 липня о 19:40 у м. Львові, вул. Гординських, на території парку "Піскових (Алтайських) озер" у воді підрозділом НП було виявлено пакет із сучасними гранатами (Ф-1 - 3 од. та РГД-5 - 8 од.)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що місце виявлення боєприпасів до їхнього вилучення та знешкодження перебувало під охороною наряду НП.