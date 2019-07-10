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 У парку Львова виявили пакет з 11 бойовими гранатами - Ф-1 та РГД-5, - ОДА

У Львові на вулиці Гординських у парку "Піскові озера" виявили пакет з 11 бойовими гранатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook.

"9 липня о 19:40 у м. Львові, вул. Гординських, на території парку "Піскових (Алтайських) озер" у воді підрозділом НП було виявлено пакет із сучасними гранатами (Ф-1 - 3 од. та РГД-5 - 8 од.)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що місце виявлення боєприпасів до їхнього вилучення та знешкодження перебувало під охороною наряду НП.

У парку Львова виявили пакет з 11 бойовими гранатами - Ф-1 та РГД-5, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136677
 
 
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Що робив наряд міліції у воді? Прийшов на водопой?
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Там давно не купаються...тобто нормальні і тверезі люди...А шкода...В жодному з природніх ставів Львова не можна вже купатись...А було ж їх...Ставки Погулянки (нема),"кірпічка" на Дж.Вашингтона (нема),ставки біля Горіхового гаю (нема),"ботаніка" (нема),ставки на Володимира Великого (Артема) - нема...Це там,де ми купались в дитинстві...А найбільше львівське озеро - Винниківське (Комсомольське) голова Винник пан Квурт віддав місцевому олігарху...Той його тут же огородив і щось там будує...За це пан Квурт іде в нардепи захищати своїх виборців,яких позбавив озера...
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Патріоти готовились, як казав Трупчинов: Скоропутіннападе))
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Та понятно шо местный Техас.
Правда в Техасе этого Срадового - быстро бы сделали чучелом. Ну, типо сам повесился, а 10к. людей просто мимо шли и снимали.
Это просто к "Оскару" готовились. На премию "застрахуй своего мэра, застра-х...й"... Мыла бы поднесли шоб легче "падалось"
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