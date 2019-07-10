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 Політика України
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Все про:ВР (5115) виборчий закон (83) Парубій (1136)

 Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні ВР 10 липня закликав народних депутатів бути присутніми в сесійній залі 11 липня, коли відбудеться голосування за проєкт Виборчого кодексу України у другому читанні.

"Хочу нагадати - це було зобов'язання всіх політичних партій. І завтра буде фактично заключний день уже історичної каденції... Завтра обов'язок кожного народного депутата - бути на своєму робочому місці. Я звертаюся до громадян України - якщо хтось буде вважати, що виборча кампанія важливіша, якщо вони будуть на округах, нагадувати їм, що вони мають бути на робочому місці", - заявив Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Спікер нагадав, що голосування за Виборчий кодекс відбудеться 11 липня об 11.00, також Рада має ухвалити ще кілька важливих законопроектів, водночас 11 липня відбудеться "Година запитань до уряду".

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"Фактично заключний день нашої роботи... Якщо ми будемо бачити проблеми з явкою, я буду публікувати перелік народних депутатів у газеті "Голос України", щоб виборці могли робити висновки і дати оцінку кожному, хто завтра не прибуде в сесійний зал", - додав Парубій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136676
 
 
 Топ коментарі
 
Ідіть з богом і більше не повертайтеся. Такі перспективи УКраїни так прос.ати.
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призвал народных депутатов присутствовать в сессионном зале___________________ кто то может себе представить директора завода, "призывающего" рабочих выйти завтра на работу?????????
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Ідіть з богом і більше не повертайтеся. Такі перспективи УКраїни так прос.ати.
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угу поминальный обе... эээ заседание. Гы.
Сперва я сомневался в правильности роспуска, но с каждым днем, всей своей бездеятельностью ВРУ доказывала правильность её роспуска.
Все на выборы!!! Всех бывших в игнор!!! Голосуем за новых!!!
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"Парубий призвал нардепов завтра прийти в Раду"
Личные вещи забрать?
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Палубий своим указом отменил букву "р"...Типичный булгаковский Шариков, из последних сил цепляющийся за привилегии, дарованные майданом.
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Парубий эти фразы хоть членораздельно озвучивал?
Ничего же не понять из его звуков. Может быть он вообще что то другое говорил? 🤔
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Фактически это зРада уже больше года не работает. Жрут наши деньги.
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Проще объявить банкет... все 449 будут на месте...
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Перед смертю, як то кажуть, не надишишся.
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Андрюха красава,начинал в раде как картавый чухан со справкой дебила,закончил как патриот Украины и поджигатель рюске пуканов...потомки тебя не забудут,если конечно вспомнят.
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Агга, ваздвинут памятник ему НЕ РУКОТВОРНЫЙ!
К нему не заростьот фекальная тропа!
🤗
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призвал народных депутатов присутствовать в сессионном зале___________________ кто то может себе представить директора завода, "призывающего" рабочих выйти завтра на работу?????????
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Конец Парудебила. Украинская мечта для него может продлится только со сказочно богатым волшебником Порошенко. Топи за Пороха и рассказывай про воинов АТО.
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Нада их заманить-💰💰...
Точняк будут!!!
🤑
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Парубій шо там синод скликає? молитись будуть? чи полони бити?
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Сэлфи груповое! На память.....
Очень надеюсь что 95% из этой ВР не пройдет в следующую!
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ага..і напевно інші будуть за народ і Україну Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 5977
одних від корита відіпхають інші в корито залізуть
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Так когда идешь на выборы надо головой думать а не ж-ой.
И готовится хотя бы за месяц. По каждому кандидату интернет поднять!
Как я в последнее время и делаю!
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бабульки за гречку тож інтернет переглядають?..я одну жіночку з 59 року народження .поки йшли до виборчої дільниці на першому турі президентських виборів, два рази переконав, в протилежних поглядах..міг переконати що чорт лисий для України краще і вона б проголосувала..це правда Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 3423 Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 8355
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Бабульки нашэ УСЕ!!!!
лях на этом выехал..... оппорыги....... много кто....
И самое обидное судя пот статистике этих маразматиков становится все больше! Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 4207
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Видать дофига Натыкали "нештяков" для себя, что так рвутся принять этот вариант Избирательного кодекса
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Внимание!!! Перекличка имбицилов Украины.
Каждый имбицил,должен идентифицировать себя в общении -добавляя везде приставку ЗЕ.
Не стесняйте,да-это горе,но точное число имбицилов поможет понять масштаб беды и принять адекватные меры)
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Ущербные порохоботы изощряются, как и их ПЕСик, в дерьмометании. Лузеры - надувают щёки и изображают, что они нечто, хотя, на самом деле - ничто, как и были всегда. От бессильной злобы, эта токсичная братия пытается загадить всё, что только могут, булькая из своей выгребной ямы.
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понапиваються--того гляди Раду рознесуть Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 5305
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Порулил, чудо в перьях. Понятно- не пропадет. Если шо- сам себя за деньги будет показывать, а желающим услышать от него слово "рефрижератор"- придутся полинять на немалое бабло!
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Вся ботоферма казламордих відзначилась під такою здавалося б незначною новиною. Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 4156
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Ну и слава Богу , еще одними уродами у корыта станет меньше Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 5190
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о..Юля лозунг собі вже придумалана вибори -----Треба доїти--Батьківщина Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 4611
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Багатозначний лозунг. Садити мародерів і реформувати країну.
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Новые заползут, да и старые, особо выдающиеся, тоже пролезут. Не всё так однозначно. Одно хорошо, что их станет на порядок меньше...может быть...
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Ганьба Парубію! Найгірший спікер за всі часи Незалежності! Розпліднив політичну корупцію на найвищому рівні. Популізм рішень зашкалював. Кнопкодавство і повний ігнор засідань. В політичний смітник Парубія.
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Даже гірше за часів овоща? А ви за яку партію голосували? Хочу перевірити чи вони ходили на роботу і не кнопкодавили.
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Зачем публиковать списки непришедших 11 июля, надо просто автоматически снимать кандидатуру с выборов в ВР. Все придут, даже те, кто ногами не может идти.
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В новой Раде будуть старые пердуны от ПЁСа,Рабиновича,.бандиты -мажоритарщики..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради
 
 
 
 
 
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