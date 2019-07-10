 Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради

"Хочу нагадати - це було зобов'язання всіх політичних партій. І завтра буде фактично заключний день уже історичної каденції... Завтра обов'язок кожного народного депутата - бути на своєму робочому місці. Я звертаюся до громадян України - якщо хтось буде вважати, що виборча кампанія важливіша, якщо вони будуть на округах, нагадувати їм, що вони мають бути на робочому місці", - заявив Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Спікер нагадав, що голосування за Виборчий кодекс відбудеться 11 липня об 11.00, також Рада має ухвалити ще кілька важливих законопроектів, водночас 11 липня відбудеться "Година запитань до уряду".
"Фактично заключний день нашої роботи... Якщо ми будемо бачити проблеми з явкою, я буду публікувати перелік народних депутатів у газеті "Голос України", щоб виборці могли робити висновки і дати оцінку кожному, хто завтра не прибуде в сесійний зал", - додав Парубій.
Сперва я сомневался в правильности роспуска, но с каждым днем, всей своей бездеятельностью ВРУ доказывала правильность её роспуска.
Все на выборы!!! Всех бывших в игнор!!! Голосуем за новых!!!
Личные вещи забрать?
Ничего же не понять из его звуков. Может быть он вообще что то другое говорил? 🤔
К нему не заростьот фекальная тропа!
🤗
Точняк будут!!!
🤑
Очень надеюсь что 95% из этой ВР не пройдет в следующую!
одних від корита відіпхають інші в корито залізуть
И готовится хотя бы за месяц. По каждому кандидату интернет поднять!
Как я в последнее время и делаю!
лях на этом выехал..... оппорыги....... много кто....
И самое обидное судя пот статистике этих маразматиков становится все больше!
Каждый имбицил,должен идентифицировать себя в общении -добавляя везде приставку ЗЕ.
Не стесняйте,да-это горе,но точное число имбицилов поможет понять масштаб беды и принять адекватные меры)