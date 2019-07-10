 Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради

"Хочу нагадати - це було зобов'язання всіх політичних партій. І завтра буде фактично заключний день уже історичної каденції... Завтра обов'язок кожного народного депутата - бути на своєму робочому місці. Я звертаюся до громадян України - якщо хтось буде вважати, що виборча кампанія важливіша, якщо вони будуть на округах, нагадувати їм, що вони мають бути на робочому місці", - заявив Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Спікер нагадав, що голосування за Виборчий кодекс відбудеться 11 липня об 11.00, також Рада має ухвалити ще кілька важливих законопроектів, водночас 11 липня відбудеться "Година запитань до уряду".

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"Фактично заключний день нашої роботи... Якщо ми будемо бачити проблеми з явкою, я буду публікувати перелік народних депутатів у газеті "Голос України", щоб виборці могли робити висновки і дати оцінку кожному, хто завтра не прибуде в сесійний зал", - додав Парубій.