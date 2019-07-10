 Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав

Про це лідер держави-агресора заявив в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну для його нового фільму "У боротьбі за Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Стоун нагадав Путіну, що під час Революції Гідності у того відбулася телефонна розмова з Обамою. Путін підтвердив факт розмови.
"Ви знаєте, Обама вже не президент, але тим не менш є певні речі, про які ми [не говоримо]", - сказав Путін.
"У всякому разі можу сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані", - заявив президент РФ. "Я б на цьому обмежився, не став би в деталі вдаватися", - додав він.
Фільм "У боротьбі за Україну" (Revealing Ukraine) був показаний 6 липня на кінофестивалі в Таорміні. Його зняли Олівер Стоун, який виступив виконавчим продюсером і інтерв'юером, а також Ігор Лопатьонок, який був режисером стрічки.
Головними спікерами у фільмі стали президент Росії Володимир Путін і його кум, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.
🤣🤣
У нього залишились враження - поїхав до дикунів.
Так і "допомагав", поки міг. Спав і не знав чим ше "допомогти". Нє, я не расист, я просто дебілів не поважаю. Обама в принципі правИй. Йому ми - як нам Сомалі - ну шото там сперечаються, стріляють, дай досидіти термін.
про це Волкеру и другим европейским лидерам розповів ОСОБИСТО Пэтро....
ну а Путен це їм також підтвердив - каже слухай Волкер и другі европейскі лидери - тепер Пэтро мій лічний враг... так йому і переказуйте і опубликуйте в усіх ЗМІ.... цей шматок шоколадного лайна, котрий має бізнес у росії --- тепер мій лічний враг!!!
А договора Рашки годны только на второсортную туалетную бАмажку.
решалы хреновы !
🤗
Путін звинуватив альтернативні джерела енергії в бідах птахів і черв'яків
Поэтому заявление его это х-ня полная!!!
Получается да, договоренность не выполена..
А то Трамп Трамп.
Прокурор Мюллер уже возбудился?
а обещал же не ссать в казламордых подьездах...