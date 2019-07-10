 Ексглаву Білгород-Дністровської РДА Зінченка, який стріляв у нардепа Урбанського, знайдено повішеним у власному будинку на Одещині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує УНІАН із посиланням на джерела в поліції області.

У поліції припускають, що чоловік вчинив самогубство.

"Нібито виявлено ​​передсмертну записку", - сказав правоохоронець.

Слід зазначити, що загиблий був колишнім чоловіком директорки Департаменту фінансів Одеської обласної держадміністрації Марини Зінченко.

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Крім того, Зінченко в травні цього року внаслідок побутового конфлікту поранив у ногу з травматичного пістолета нардепа Олександра Урбанського, брата глави Одеської облради Анатолія Урбанського.

Після конфлікту з Урбанським Зінченко був поміщений у СІЗО. Однак 14 червня Овідіопольський районний суд змінив чоловікові запобіжний захід з утримання під вартою без визначення застави на домашній арешт.

Зінченко інкримінували ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нині співробітники правоохоронних органів встановлюють причини смерті та обставини того, що сталося.