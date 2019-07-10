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 Ексглаву Білгород-Дністровської РДА Зінченка, який стріляв у нардепа Урбанського, знайдено повішеним у власному будинку на Одещині

Ексглава Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Володимир Зінченко сьогодні вчинив самогубство. Як повідомляють джерела видання, чоловік повісився на балконі, залишивши передсмертну записку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує УНІАН із посиланням на джерела в поліції області.

У поліції припускають, що чоловік вчинив самогубство.

"Нібито виявлено ​​передсмертну записку", - сказав правоохоронець.

Слід зазначити, що загиблий був колишнім чоловіком директорки Департаменту фінансів Одеської обласної держадміністрації Марини Зінченко.

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Крім того, Зінченко в травні цього року внаслідок побутового конфлікту поранив у ногу з травматичного пістолета нардепа Олександра Урбанського, брата глави Одеської облради Анатолія Урбанського.

Після конфлікту з Урбанським Зінченко був поміщений у СІЗО. Однак 14 червня Овідіопольський районний суд змінив чоловікові запобіжний захід з утримання під вартою без визначення застави на домашній арешт.

Зінченко інкримінували ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нині співробітники правоохоронних органів встановлюють причини смерті та обставини того, що сталося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136672
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїЕксглаву Білгород-Дністровської РДА Зінченка, який стріляв у нардепа Урбанського, знайдено повішеним у власному будинку на Одещині
 
 
 
 
 
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