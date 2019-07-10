 Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич

Про це постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заявив у вівторок під час дискусії "Крим: бачення майбутнього", що відбулася в Херсоні в межах культурно-соціального проєкту "Кримський дім об'єднує серця", відповідаючи на запитання Укрінформу про скандальні заяви, які з'являються час від часу, щодо повернення дніпровської води для Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Держава-окупант має вирішувати питання, що стосуються господарської діяльності на окупованій території, самотужки. Державу-окупанта ми в Крим не запрошували", - зазначив Кориневич.

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Зі свого боку перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі підкреслив, що державним органом, який визначає державну політику щодо окупованих територій, є міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Тому питання "стосовно води - не води, електроенергії - не електроенергії тощо" для Криму мають декларувати функціонери міністерства, що відповідає за цей блок питань, а не люди, які жодного стосунку не мають до цієї проблеми, зазначив Куркчі.