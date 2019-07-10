 Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич

Про це постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заявив у вівторок під час дискусії "Крим: бачення майбутнього", що відбулася в Херсоні в межах культурно-соціального проєкту "Кримський дім об'єднує серця", відповідаючи на запитання Укрінформу про скандальні заяви, які з'являються час від часу, щодо повернення дніпровської води для Криму, передає Цензор.НЕТ.
"Держава-окупант має вирішувати питання, що стосуються господарської діяльності на окупованій території, самотужки. Державу-окупанта ми в Крим не запрошували", - зазначив Кориневич.
Зі свого боку перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі підкреслив, що державним органом, який визначає державну політику щодо окупованих територій, є міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Тому питання "стосовно води - не води, електроенергії - не електроенергії тощо" для Криму мають декларувати функціонери міністерства, що відповідає за цей блок питань, а не люди, які жодного стосунку не мають до цієї проблеми, зазначив Куркчі.
Только ублюдок Путлер на это никогда не пойдет, так как этот Кремлевский Карлик думает, что лучше пусть все эти крымчаки сдохнут от жажды, чем я потеряю баксы от экспорта газа.