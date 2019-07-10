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 Політика України
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Все про:Крим (7115) водопостачання (295) вода (260) Кориневич Антон (1)

 Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич

Господарські питання на території АР Крим держава-окупант - Росія - має вирішувати сама. А "сезонні" питання, зокрема і щодо води для Криму, зникнуть, коли відповідні структури розроблять стратегію деокупації півострова.

Про це постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заявив у вівторок під час дискусії "Крим: бачення майбутнього", що відбулася в Херсоні в межах культурно-соціального проєкту "Кримський дім об'єднує серця", відповідаючи на запитання Укрінформу про скандальні заяви, які з'являються час від часу, щодо повернення дніпровської води для Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Держава-окупант має вирішувати питання, що стосуються господарської діяльності на окупованій території, самотужки. Державу-окупанта ми в Крим не запрошували", - зазначив Кориневич.

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Зі свого боку перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі підкреслив, що державним органом, який визначає державну політику щодо окупованих територій, є міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Тому питання "стосовно води - не води, електроенергії - не електроенергії тощо" для Криму мають декларувати функціонери міністерства, що відповідає за цей блок питань, а не люди, які жодного стосунку не мають до цієї проблеми, зазначив Куркчі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136671
 
   
 Топ коментарі
 
"Украл коня - корми его сам" (с)
Цыганская народная мудрость
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К следующей посевной зебобик откроет воду в Крым.....это без сомнений....
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???))))ага...правопорядок
Может Украине им еще и зп с пенсиями платить?
Агрессор и окупант отвечает за все!
Читай внимательно резолюцию ООН!))
А НЕ ДЕРГАЙ ПО СТРОКАЖ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ....
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никаких счетчиков - кал и моча для мокшан безвозмездно!
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Правильно, обмен - 1м3 воды за 100м3 газа и нет никаких проблем.

Только ублюдок Путлер на это никогда не пойдет, так как этот Кремлевский Карлик думает, что лучше пусть все эти крымчаки сдохнут от жажды, чем я потеряю баксы от экспорта газа.
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Не те времена. Сегодня в Украине уже нет лишней воды, учитывая резкое потепление с изменением климата и в Украине. Уважать себя - тоже не помешает. Вода - не газ и не нефть. Скоро начнутся войны за воду, а мы и так не в лучшей позиции.
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Всё по закону справедливости: как был без Украины, так пусть и возвращается в те счастливые времена. Нех было на каннибалов менять украинцев. Хотели лучше - получите и распишитесь.
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Воду Крыму дать! С ценой договориться. Торговля с РФ все равно идет и объем ее много больше, чем с любой другой страной. Почему же не приторговывать еще и водой?
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