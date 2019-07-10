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Все про:українці (1003) Чехія (244) заробітчани (223)

 Українці становлять приблизно 80% нелегальних працівників у Чехії

Кількість нелегальних трудових мігрантів, які прибули до Чехії з країн, що не входять до складу Євросоюзу, збільшилася за рік майже на 100%. Лідирують серед них громадяни України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Praha.

За офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ, у 2018 році в Чехії нелегально працювало 3800 іноземців. Попри те, що в країні вже третій рік працює програма "Режим Україна", приблизно 80% нелегальних працівників були саме українцями. Як заявляють представники Економічної палати, проблема полягає в низькій гнучкості офіційної системи працевлаштування українців.

"Незаконне залучення іноземців до трудової діяльності пов'язане також з тим, що роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання виробничих замовлень, і тому готові ризикувати", - йдеться в доповіді Мінпраці.

Минулого року працівники відомства пред'явили штрафи 500 фірмам на суму, що перевищує 150 млн крон, пише чеське видання E15. Порушення були зафіксовані під час перевірки 7200 підприємств.

Нагадаємо, на початку червня уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців із 19 тис. до 40 тис. на рік.

За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні було працевлаштовано 121 тис. громадян України, що становило 20% від усієї кількості працюючих у країні іноземців.

Минулого року Чехія депортувала понад 1000 українців, які незаконно працювали в країні з дозволами на працевлаштування, виданими Польщею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136669
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо, Петр Алексеевич!
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Да, Петро бы и не против был, чтобы все мы переехали. Выборы проще выиграть) сам бы за себя проголосовал и хватит)
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Люди в евро зарабатывают, это плохо?
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Скоро залишаться в Україні дітвора, пенсіонери, Офіс Президента та уряд.
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То до уряда питання, або людям , або олiгархам, а поки мiняють гiмно на гiмно в людей життя минаэ. Треба повоювати, приiдуть назад, а поки порно в краiнi, кожен живе як може....
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Ну так легализируйся, зарабатуй себе на Чешскую пенсию минималку , бабки шли семье в Украину или копи кеш шоб открыть шото дома по своим навыкам.Весь гребаный мир мигрирует,в чем твоя проблема?
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Не вопрос, только на квартиры детям я в Украине не заработаю.
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Если легализовался, то проще семью перевезти в Чехию, чем кормить банкиров и депутатов в Украине.
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российской нечисти не нравится что украинцы едут в Чехию, а не в обосранную россию.
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так на московии,украинских трудовых мигрантов больше чем в Чехии
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да и вам жлобам хорошо . платите меньше налом и главное никаких налогов .
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Это ты коломойше своему росскажи и ахметке с фирташом.
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Тем шо у меня офшоров нет , тем шо я не лоббирую свой бизнес, не дою и не покупаю людей и министров и начслужб, это так , для начала
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вот видишь у вас там так можно работать . и это хорошо. только не пойму почему президент который в своей стране хочет навести порядок у вас вызывает раздражение и критику? что плохого в том что бы в Украине стало возможно работать как у вас?
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Да, Петро бы и не против был, чтобы все мы переехали. Выборы проще выиграть) сам бы за себя проголосовал и хватит)
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Чем больше туда уедет - тем лучше оставшимся.
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Однак українські підприємці чомусь не поспішають піднімати зарплати та та брати на роботу літніх людей.
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РЫНОК.
Спрос- предложение.
Мало уехало. Зарплату простому/квалифицированному работнику платят среднюю по региону.
Ничего нового.
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Со мной счас работает 51 или 54 года рождения инженер. На предыдущей работе, более 13 лет назад, ему, с его слов, было сказано:
- я вас беру на работу. Меня устроит старый инженер, который знает, умеет и может, чем молодого, который кроме много денег ничего не хочет.
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у меня отце вышел на пенсию около 5 лет назад, работал всю жизнь на одном заводу. Вышел на пенсию, завод начал банкротится, пару цехов закрылось. Недавно звонят зовут по контракту идти, так как сменился собственник, надо станы запускать и новых обучать. Но у него пенсия нормальная + небольшой бизнес семейный. И многих пенсионеров зовут назад.
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То есть все просто: не бухай, не воруй, учись работать, не ленись осваивать.
Вроде все?
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ісключіітєльний случай. Обично після трицяти вже нікого не беруть. Всім нужні молоді і сильні шоп вижати з них усі соки - 16-годинний робочий день з одним вихідним - а потім вишвирнути замученого і хворого коли виснажиця
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Не знаю, не знаю.
Водитель маршрутки, из черновецкой области, 45 лет, предпочел уйти с работы на родине и ездит вахтами в Киев. За границу не хочет.
Где ограничение до 30, если не девочку в офис?
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Тю ... Що, ще не зібрали валізи? Епоха бідності ж закінчилась. Повертайтесь
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Значит для фирм шрафы маленькие. Я не против легального зароботка, но эти твари демпингуют цены на рынке труда.
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брехня. Сам только вернулся с Чехии. Получить рабочую визу в Чехию не проблема стало. Нелегалов уже никто не берет, так как легально можно нанимать.
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свиноголові спочатку піднялись на дешевій робочій силі українців та в'єтнамців, а потім замість подяки почали гнобити ше більше
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Экономика Чехии задыхается от нехватки рабочих рук. Много по безвизу приезжают и работают нелегально. Работы валом.
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А что правительство хочет,ведь в Украине цены на товары первой необходимости уже превысили европейские а зарплаты то у нас африканские.
Вот пускай правительство примет закон о минимальной зарплате в час невзирая на то часное предприятие или государственное,не облагаемый налогом прожиточный минимум и прогрессивное налогообложение.
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У государства клептоманов, нет никакой перспективы для населения жить по Конституции. Может лишить гражданства всех этих радетелей за счастье народное, а не слоняться по заграницам в поисках хлеба насущного?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїнці становлять приблизно 80% нелегальних працівників у Чехії
 
 
 
 
 
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