 До 1 вересня будуть оприлюднені результати перевірок постачальників компослуг, які маніпулювали з тарифами, - Петренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці в Twitter .
"До 1 вересня за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана будуть оприлюднені результати перевірок постачальників комунальних послуг на місцях, які маніпулювали з цінами на тарифи", - написав міністр.
Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд 8 липня залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною і недійсною постанову КМУ №315, і визнав необґрунтованими і незаконними тарифи на газ, що діють у країні останні 2,5 року.
Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість і незаконність тарифів на газ.
Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури ухвалення зазначеної постанови.
Раніше 4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Юлії Тимошенко та Громадської організації "Тарифна мобілізація" і визнав протиправним і недійсним постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" з моменту її прийняття.
Постанову Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" було прийнято 27 квітня 2016 року.
Зазначене рішення Окружного адміністративної суду міста Києва у справі №826/9665/16 стало підставою для ухваленння Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Євгена Аблова (головуючий у справі) від правосуддя.
Портнов: За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США
http://ua1.com.ua/politics/portnov-za-ostanni-dva-misyaci-poroshenko-znyav-u-svoemu-banku-gotivkoyu-340-kg-dolariv-ssha-57525.html
🤣🤣
ну да ну да!
горгазы тоже вроде бы как наказали...а коэффициент как выставляли так и выставляют...и что? и что им за это будет???
🤣🤣
🤣🤣
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"До 1 вересня за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана будуть оприлюднені результати перевірок постачальників комунальних послуг на місцях, які маніпулювали з цінами на тарифи", - написав міністр.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136668
Ю.Тимошенко:У мене в руках рішення апеляційного суду,а це вже друга інстанція судова про те ,що постанови уряду Гройсмана - Порошенка про підвищення ціни на газ були необгрунтованні,несправедливі,незаконні і все це в рішенні суду https://www.youtube.com/watch?v=SU_4lknDdM0
Апеляційний суд залишив в силі рішення першої інстанції за позовом Юлії Тимошенко та ГО "Тарифна мобілізація" до Кабінету Міністрів України у справі № 826/9665/16.
Раніше рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2019 року було визнано протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 315 від 27.04.2016. https://www.youtube.com/watch?v=FN9JB-3iva8