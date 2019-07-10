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Все про:Мін'юст (595) тарифи (360) Петренко Павло (357)

 До 1 вересня будуть оприлюднені результати перевірок постачальників компослуг, які маніпулювали з тарифами, - Петренко

До 1 вересня будуть опубліковані результати перевірок постачальників комунальних послуг, які маніпулювали з цінами на тарифи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці в Twitter .

"До 1 вересня за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана будуть оприлюднені результати перевірок постачальників комунальних послуг на місцях, які маніпулювали з цінами на тарифи", - написав міністр.

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд 8 липня залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною і недійсною постанову КМУ №315, і визнав необґрунтованими і незаконними тарифи на газ, що діють у країні останні 2,5 року.

Читайте також: Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло

Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість і незаконність тарифів на газ.

Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури ухвалення зазначеної постанови.

Раніше 4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Юлії Тимошенко та Громадської організації "Тарифна мобілізація" і визнав протиправним і недійсним постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" з моменту її прийняття.

Постанову Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" було прийнято 27 квітня 2016 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Петренко про рішення суду щодо тарифів: Скасовано постанову Кабміну, яка давним-давно скасована і не працює

Зазначене рішення Окружного адміністративної суду міста Києва у справі №826/9665/16 стало підставою для ухваленння Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Євгена Аблова (головуючий у справі) від правосуддя.

До 1 вересня будуть оприлюднені результати перевірок постачальників компослуг, які маніпулювали з тарифами, - Петренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136668
 
 
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Эмммм...Как платить до 1 сентября и за что платить? Как будут пересчитывать переплату за ком.услуги в большую сторону?
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Пецик наличняком выдаст!!

Портнов: За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США
http://ua1.com.ua/politics/portnov-za-ostanni-dva-misyaci-poroshenko-znyav-u-svoemu-banku-gotivkoyu-340-kg-dolariv-ssha-57525.html

🤣🤣
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Как будет происходить возврат субсидий в гос.казну по переплате?
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До 1 сентября будут обнародованы результаты проверок поставщиков комуслуг, манипулировавших с тарифами, - Петренко - Цензор.НЕТ 4753

ну да ну да!
горгазы тоже вроде бы как наказали...а коэффициент как выставляли так и выставляют...и что? и что им за это будет???
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Такого при Петррилле не было!! ВыУсьоВрьоти!
🤣🤣
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аааа..Після 1 --вересня будуть інші маніпулювати?
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До чого тут постальничикі?Якщо всім біоповноцінним зрозуміло,що це забаганка агента російських спецслужб Порошенко у виконанні Гройсмана і його ОЗУ.- Баконов ,а ти чого мовчиш невже в долі?
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"До 1 вересня за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана будуть оприлюднені результати перевірок постачальників комунальних послуг на місцях, які маніпулювали з цінами на тарифи", - написав міністр.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136668


Ю.Тимошенко:У мене в руках рішення апеляційного суду,а це вже друга інстанція судова про те ,що постанови уряду Гройсмана - Порошенка про підвищення ціни на газ були необгрунтованні,несправедливі,незаконні і все це в рішенні суду https://www.youtube.com/watch?v=SU_4lknDdM0
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Олексій Кучеренко прокоментував постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.07.2019 щодо правомірності визначення порядку формування ціни на газ для потреб населення.
Апеляційний суд залишив в силі рішення першої інстанції за позовом Юлії Тимошенко та ГО "Тарифна мобілізація" до Кабінету Міністрів України у справі № 826/9665/16.
Раніше рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2019 року було визнано протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 315 від 27.04.2016. https://www.youtube.com/watch?v=FN9JB-3iva8
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо 1 вересня будуть оприлюднені результати перевірок постачальників компослуг, які маніпулювали з тарифами, - Петренко
 
 
 
 
 
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