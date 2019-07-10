 Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності. Прикро вражений цим рішенням. Щоб вшанувати подвиг українських героїв, закликаю усіх хто боровся за Україну прийти 24 серпня 2019 року на парад на Хрещатику.Я буду там разом з вами!" - написав Парубій.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.
П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.
Этот дятел даже не понимает сколько дней на жаре пацаны маршируют по плацу или аэродрому. Как их всех это задрачивает.
У пацанов на выбор дрочить шаг целый месяц или побыть с родными целый месяц и получить 20 тысяч к этому премию.
Совок нужно убить в головах, а потом идти дальше.
Чи буде гуморески розказувати?
Но есть и другая версия эти 300 лимонов на парад они преступно пойдут на переезд антиукраинского шобла ЗЕбилов с АП Грушевского на новое место в офис ...резидента. Одним словом как бы там не было выходит что таки продажный Иуда наш эксклоун а теперь ...резидент - украинофоб.
И приглашать его украинофоба - ..резидента на парад Ветеранов АТО- ОСС, добровольческих батальонов и всех проукраинских граждан к Дню Независимости не стоит. Так как само его присутствие будет страшным оскорблением для тех Героев воинов кто героически погиб и тех кто продолжает мужественно сражается за святое за территориальную целостность и суверенитет Украинской державы.
И МАРШ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ИЛОВАЙСКА ПОДДЕРЖИТ ВСЯ УКРАИНА. И ЗЕЛЕНСКИЙ ДУМАЮ ПОДДЕРЖИТ ПЕРВЫМ.
ПРОЯВИВ СВОЁ СТО ПРОЦЕНТНОЕ ХОЛУЙСТВО.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34мя миллионами долларов, весом о трехста сорока килограммов, торжественно конвоируемого за шиворот к месту содержания под стражей. (с)
Да вот салупу вам на воротник. Ни Петра Алексеевича вы не получите, ни денег.
ДОВОЖУ ДО СВЕДЕНИЯ БЕЗМОЗГЛОЙ ,,ЫЛИТЫ" НЕЗНАЮЩЕЙ ИСТОРИИ: - ЛЮМПЕНЫ НИКОГДА, НИЧЕГО И НИ У КОГО НЕОТНИМАЛИ, И НЕДЕЛИЛИ. А О ОСТАЛЬНОМ, КУРИЦА, ИНТЕРЕСУЙСЯ. ГУГЛ В ПОМОЩЬ.
(и сами пусть понимаем что он хотел этим сказать)
Но на нем его не будет, либо специально отберет тех, кому рука не потянется к оружию.... чтобы после "парада/марша" не пустить себе пулю куда-то.
И да, спасибо жиделям Украины
За перманентную руину
Увидев смету за проведенный парад Голда Меир сказала, что военных парадов в Израиле больше не будет - они разорительны для страны. И добавила, что военные парады проводят только африканские диктаторы, а военная мощь Израиля находится на таком высоком уровне, что не нуждается в постоянной демонстрации. С тех пор подобные военные парады в стране не проводятся.
в окопи підуть !!
А парубій щось ще вміє крім як ходити з прапорами по Хрещатику? Результати роботи Парубія в парламенті - катастрофічна політична корупція, повне панування мафії в Україні, тотальне розкрадання бюдежтів всіх рівнів бандитами та крадіями! А воно на парад хоче! Тобі потрібно йти в тюрму, дебілушка!
писается при виде военной формы
Парад победы? Парад скорби? Чего парад? Зачем этот парад? Просрать бабло!?!?!?
Собраться и пройтись колонной, я только за. Какие проблемы? Да и просто киевляне и гости с радостью погуляют по перекрытому Крещатику. Все таки праздник!
Но в том помпезном виде, как это было раньше - извините, до Победы еще далеко и особо праздновать нечего!
И ещё нужно отменить гимн, герб и государственный флаг!
Сколько денег на оркестрах и флагах сэкономим, и все их раздать рабочим и крестьянам!!!
Всячески хотят унизить его, а значит, и 72% выбравших его.
Всячески пытаются мешать, как пустой и ненужный чемодан, путающийся между ног.
А конкретно за Зеленского и его партию голосует от силы 40% (посмотри соцопросы разных служб). И то эти 40% состоят наполовину из патриотов и наполовину из совков(восток и юг).
Послушай аналитиков и общественных деятелей по ТВ (независимо от того какой канал ТВ) - все признают что как только Зеленский начнет четко определяться оп ключевым проблемам страны как от его электората будут отпадать большие куски сторонников.
Если он за вступление в ЕС и НАТО - то потеряет восток и юг на 50%.
Если он не снизит тарифы в ближайшие 3-4 месяца то потеряет 80% сторонников.
Если произойдет обострение на фронте то обещанного им мира не получится и он потеряет всех сторонников востока.
Зеленский находится в ситуации где ЛЮБОЙ его шаг ведет к потерям в числе его сторонников. Потому что там "сборная солянка" из людей с совершенно РАЗНЫМИ ожиданиями. Он сидит на двух стульях (конфликтующих электоратах) и эти "стулья" с каждым днем раздвигаются.
Судьба Зеленского увы предрешена.
Ему или придется самоопределиться в ближайшее время и выбрать тут часть электората, на которую он хочет опереться.
Или его скинут - причем скидывать его будут как патриоты Пороха, так и совки востока-юга.
Я не враг Зеленского.
Думаю что он неплохой парень, но не понимает сути текущей политики и по наивности решил (или его убедил кто-то), что можно так просто и легко "сшить"(примирить) два противоположных электората Украины - прозападных патриотов-националистов и совковых обывателей готовых на любые компромиссы с РФ.
Если власть не хочет сама возглавить некий процесс, то всегда найдутся политические силы, которые тут же возглавят это действо. Природа не терпит пустоты!
Нацдружины наверняка уже планируют СВОИ акции и марши-парады с факелами на Крещатике.
А Медведчук с РПЦ уже готовят свой марш с портретами невинно убиенных мирных жителей Донбасса.
А Порошенко готовит свою акцию патриотически недовольных на площади.