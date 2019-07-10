EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  4351  146
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (9368) Європейська Солідарність (58)

 Росія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко

Українці ніколи не дозволять, щоб у нашій державі безкарно реалізовувалися імперські сценарії Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", присвяченому темі "Україна на роздоріжжі між ЄС і реваншем".

"Українці – волелюбна нація. Ми були однією з перших європейських демократій. І конституція Пилипа Орлика, і традиції Запорізької Січі є такими, які кардинально відрізняють нас від тих, хто дуже зрозумілий росіянам. Тому щоразу, коли Росія йде на Україну, вона прораховується, не очікуючи такого спротиву. Так само було і в 2014 році", – нагадав Порошенко.

Російський лідер Володимир Путін очікував, що його проекти Малоросії та окупації Криму будуть прихильно сприйняті більшою частиною українців, але все відбулося з точністю до навпаки – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Я дуже добре пам’ятаю, як я наприкінці лютого приїхав в Крим. Кримські татари і українці вийшли на протести проти окупаційної влади. Одним з лідерів цих протестів був Ахтем Чийгоз. За масовий спротив російській окупації Ахтем був запроторений за ґрати на довгі 3,5 роки. Постійно до Ахтема підходили феесбешники і пропонували – відмовся від українського паспорта, відмовся від України. "Я Україну не продаю, бо Україна – не продається!". Це і є відповідь", – наголосив Петро Порошенко і додав, що після звільнення з російської в’язниці за допомогою турецького президента Ердогана Ахтем Чийгоз не припинив боротьби за звільнення Криму від окупації. І сьогодні Ахтем Чийгоз і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв йдуть у команді "Європейської Солідарності" у парламент, щоб там відстоювати позицію щодо звільнення Криму.

Дивіться також: "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО

"Росія прийшла на нашу землю. Росія почала вбивства з Сімферополя, знищуючи кримських татар, піддаючи їх тортурам. Потім на Сході нашої держави – 3 тисячі українських воїнів віддали свої життя і 10 тисяч цивільних", – нагадав Порошенко.

"Вони лютіють і ненавидять нас за те, що ми навчилися жити без них і йдемо в Європу. Ми відмовились від їхнього газу. Ми виграли суд проти Газпрому у Стокгольмі. Ми отримали безвіз в Європейський Союз – вони посилили агресію. Ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС. Ми зняли російське ярмо з нашої церкви, ми отримали визнання світового православ’я через Томос – ненависть зашкалює", – констатував Петро Порошенко.

"Це – варварство. Це абсолютна відсутність цивілізації", – переконаний Порошенко.

Також читайте: Позбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136659
 
   
 Топ коментарі
 
Это только у меня впечатление, что Порошенко остался президентом, а зелёная сопля непонятно что делает и неумело пытается из себя что-то изобразить? Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2067
 показати весь коментар
 
Как же ты осточертел со своим популизмом!
 показати весь коментар
 
мировоззренческая позиция России в отношении своих стран соседей очень простая:
либо страны-соседи вассалы России, либо страны-соседи враги России..
все очень просто!
Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3184
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Некоторые итоги деятельности "гнуснава шикаладнава барыги", каторый фсьо украл.

Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
 показати весь коментар
 
 
Сравнение зарплат, конечно, познавательно и очень обнадеживает. Ново-первых экономика это не сфера ответственности Президента(или у минстецьков методичка снова развернулась?) . Во-вторых хуже для Украины хотят лишь прахоботы. Целыми днями тут на ЦН(и не только тут) они вангуют, кликушествуют и страшно вращая глазами обещают страшные беды Украине без Пети. Ребята, вы определитесь с кем вы -с бандой свынарчуков, мечтающих вернуть власть или с остальными украинцами.
 показати весь коментар
 
Правильно Пєтя! В нас є свої мародери! Не треба нам російських!
_____________________
Але Пєтя, мабуть ми своїх мародерів посадимо, а російських пошлемо нафіг. І будемо жити без мародерів.
 показати весь коментар
 
 
При пете оборот со срашкой только вырос альфа банк своими щупальцами опутал всю Украину Визовый режим с мордором не введён что бы не мешал бизнесу барыжному
 показати весь коментар
 
 
выборы...
все сказанное к выборам - пиар (даже сказанное правильно... но на ветер... в уши)
 показати весь коментар
 
 
Дошло до того что Россия считает торговлю с ней как некую субсидию.Помню времена майдана тут кишили Российскими троллями они так и говорили торгуете с нами вступайте в таможенный союз.Россия в замен на открытый рынок для Украины имела открытый рынок Украины для себя,а это 42 миллиона потребителей.Но россия сама обрубила торговые связи с Украиной,а Украинци не растерялись переориентировались на рынок ЕС.
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
 показати весь коментар
 
 
Я уже это писал раньше и повторюсь еще раз. Кацапы всегда стараются выступить в роли благодетеля - покупают ли они у вас что-то или продают вам. Нормальные экономические отношения с ними невозможны. Любую торговлю они рано или поздно начинают использовать, как инструмент экономического давления и шантажа. А посему все экономические отношения с ********** должны быть сведены к минимуму, а в идеале лучше с ними не иметь абсолютно никаких дел. Лучше с умным потерять, чем с кацапами найти.
 показати весь коментар
 
 
Дошло до того что Россия считает торговлю с ней как некую субсидию.Помню времена майдана тут кишили Российскими троллями они так и говорили торгуете с нами вступайте в таможенный союз.Россия в замен на открытый рынок для Украины имела открытый рынок Украины для себя,а это 42 миллиона потребителей.Но россия сама обрубила торговые связи с Украиной,а Украинци не растерялись переориентировались на рынок ЕС.
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
 показати весь коментар
 
 
Они в ярости и ненавидят нас за то, что мы научились жить без них и идем в Европу.--
Росія, як це не здається дивним, вклала в економіку України більше за всіх коштів, цього року її інвестиції склали 34,6% від усього обсягу. Вкладають кошти також Кіпр, Нідерланди, Австрія, Польща, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Угорщина. Щоправда, останні три країни в 2018-му ще в Україну не інвестували.

Детальніше - на інфографіці.

=========
Мы отказались от их газа.- росгаз реверсом с Европы?

========

Мы выиграли суд против "Газпрома" в Стокгольме. -Деньги где?В премиях?

=======

Мы получили безвиз в Европейский Союз - они усилили агрессию.--безвиз-тур в одну сторону,кому есть за что.

=========

Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. --а шо это?

=========
Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия посредством Томоса--раскол в чистом виде на радость Запоребрику.
============
Поправьте,если где ошибся.

Источник: https://censor.net.ua/n3136659
 показати весь коментар
 
Попу треба пам'ятник поставити, на кшталт хлопчика-дзюркунчика.
 показати весь коментар
 
 
Мьі тоже ненавидим вас за єто. За то что вьі, оффшорньіе морльі, научились жить без нас, народа Украиньі
 показати весь коментар
 
 
А как же контрабандные запчасти для нашей танковой техники (см."свинарчуки м ко" из пи...рашки, без которых эти танки невозможно производить? Или я чего-то не понимаю. По-моему кто-то врет в надежде что это уже забыли.
 показати весь коментар
 
 
у порошенки и его порохоботов ангажемент на "цензоре"?!!
 показати весь коментар
 
 
Це будуть останні слова мародера Порошенка перед його довічним вироком?
Навряд мародеру це допоможе. Його справи кажуть, що він - російський шпигун.
 показати весь коментар
 
 
Скучаю по вам Пан Президент!!!
Но я подожду!!!!
 показати весь коментар
 
 
Давно тарифы не росли , доллар давно не рос раза в три. Действительно скучно. Только политические трупы нам не нужны , сильно воняют, хоть и намазанные шоколадом.
 показати весь коментар
 
Намазаные шоколадом - это эротично!!!!
Просто если , от тебя самого дерьмом попахивает- то запах шоколада не по вкусу!!!
Так что Вам совет - ДЕРЬМО!!!!
 показати весь коментар
 
Не сомневаюсь, что шоколад для тебя это эротично, твой любимый президент имел тебя как хотел все пять лет, уж очень тебе понравилось.
 показати весь коментар
 
Слушая ты как кацапетов - это ц них вроде все у америки сосут а трампу лижут!!!
Меня имел президент!!!! Да на хер я ему нужен-у него жена есть!!!
Всякую чушь мелишь! Балаболка!!!!
 показати весь коментар
 
Ты умственно отсталый, раз понимаешь все так буквально.
 показати весь коментар
 
А если бы не свора торговых партнёров...
 показати весь коментар
 
 
Немного о менталитете нашего народа. Отступление от темы. Интересно будет всей здешней публике. Вчера в Запорожье на детской площадке Бородинского микрорайона был концерт, организованный по-моему Опоблоком. Поставили небольшую, но именно профессиональную концертную сцену (еще раз - на детской площадке, между четырех многоэтажек!). Сначала звучал "Ласковый май", потом еще что-то и все это похоже в исполнении живых местных музыкантов кабацкого уровня, могу правда ошибаться. Но самое главное - это действие было для "разогрева". Кульминацией всего стало выступление - внимание! - ВИА "Пламя"!!! В совковые времена это была одна из самых популярных команд уровня Центрального телевидения, самых крупных концертных площадок.
Народу концерт очень понравился. А меня привело к следующим мыслям. 1. Многие из украинцев мозгами еще в совке. 2. Янукович и Ко (теперь многие из регионалов в Опоблоке) опустошили страну, в которой живут эти совковые украинцы. Их грабили, изнасиловали страну, привели войну - а люди идут на концерты в поддержку "новых регионалов", уходят оттуда все с теми же белыми и синими шариками.

БЛИН,НУ ГДЕ ЛОГИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????

Порадовало одно, очень порадовало!!! Теперь ВИА "Пламя" ездит не по концертным залам и фестивалям, а (внимание !) коллектив из рашки выступает во дворах украинских областных центров! Видимо у них там действительно не все так хорошо!
 показати весь коментар
 
 
где они отрыли этих динозавров!?..под калитку бы ко мне приехали - не вышла бы! Скукотищщаа...
 показати весь коментар
 
Кто там ближе скажите ему что он нихто - все никак из роли не выйдет прям болезнь какая то... Росія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5629
 показати весь коментар
 
Не може втихомиритися колишній гарант, потрібно включити його в Мінську переговорну групу, дати великому дипломату шанс зробити те що він обіцяв зробити за дві неділі. і хочу почути відповіді на прямі запитання, чому не був задіяний Будапештський мемурандум, і хто підсунув Меркель як головну дієву особу в переговорному процесі по Донбасу.Німеччина нам гарантій не давала, а її глибокою стурбованістю миру не досягнемо.
 показати весь коментар
 
 
Невже тільки зараз ( а може що тільки зараз) Порошенко переконався і побачив свої помилки. Подивіться скільки ПР і іншої нечисті повилазило. Навіть Підрахуй знову лізе до ВР з провокативним планом "мовного закону"...
 показати весь коментар
 
 
Посадите его в тюрьму, за дела ..... просто уже надоел своим нагнетательством обстановки....
 показати весь коментар
 
 
Хай Порох сам навчиться жити без Расіі...Відмовиться від російського бізнесу,відмовиться віл російських родичів і розведе сина з жінкою москалькою...На війні як на війні...
 показати весь коментар
 
 
Не научились. Газ, нефтепродукты, и т .д. И там 2,5 млн заробитчан.
 показати весь коментар
 
Оно ещё по-прежнему считает себя отцом нации? Украинцы, вопреки его долбанной политике, продолжают войну за СВОЮ Независимость, как с внешним, так и с внутреннем врагом. И результат выборов - пример этой войны, пусть и бескровной.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вгору