 Росія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", присвяченому темі "Україна на роздоріжжі між ЄС і реваншем".
"Українці – волелюбна нація. Ми були однією з перших європейських демократій. І конституція Пилипа Орлика, і традиції Запорізької Січі є такими, які кардинально відрізняють нас від тих, хто дуже зрозумілий росіянам. Тому щоразу, коли Росія йде на Україну, вона прораховується, не очікуючи такого спротиву. Так само було і в 2014 році", – нагадав Порошенко.
Російський лідер Володимир Путін очікував, що його проекти Малоросії та окупації Криму будуть прихильно сприйняті більшою частиною українців, але все відбулося з точністю до навпаки – зазначив лідер "Європейської Солідарності".
"Я дуже добре пам’ятаю, як я наприкінці лютого приїхав в Крим. Кримські татари і українці вийшли на протести проти окупаційної влади. Одним з лідерів цих протестів був Ахтем Чийгоз. За масовий спротив російській окупації Ахтем був запроторений за ґрати на довгі 3,5 роки. Постійно до Ахтема підходили феесбешники і пропонували – відмовся від українського паспорта, відмовся від України. "Я Україну не продаю, бо Україна – не продається!". Це і є відповідь", – наголосив Петро Порошенко і додав, що після звільнення з російської в’язниці за допомогою турецького президента Ердогана Ахтем Чийгоз не припинив боротьби за звільнення Криму від окупації. І сьогодні Ахтем Чийгоз і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв йдуть у команді "Європейської Солідарності" у парламент, щоб там відстоювати позицію щодо звільнення Криму.
"Росія прийшла на нашу землю. Росія почала вбивства з Сімферополя, знищуючи кримських татар, піддаючи їх тортурам. Потім на Сході нашої держави – 3 тисячі українських воїнів віддали свої життя і 10 тисяч цивільних", – нагадав Порошенко.
"Вони лютіють і ненавидять нас за те, що ми навчилися жити без них і йдемо в Європу. Ми відмовились від їхнього газу. Ми виграли суд проти Газпрому у Стокгольмі. Ми отримали безвіз в Європейський Союз – вони посилили агресію. Ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС. Ми зняли російське ярмо з нашої церкви, ми отримали визнання світового православ’я через Томос – ненависть зашкалює", – констатував Петро Порошенко.
"Це – варварство. Це абсолютна відсутність цивілізації", – переконаний Порошенко.
Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
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Але Пєтя, мабуть ми своїх мародерів посадимо, а російських пошлемо нафіг. І будемо жити без мародерів.
все сказанное к выборам - пиар (даже сказанное правильно... но на ветер... в уши)
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
Росія, як це не здається дивним, вклала в економіку України більше за всіх коштів, цього року її інвестиції склали 34,6% від усього обсягу. Вкладають кошти також Кіпр, Нідерланди, Австрія, Польща, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Угорщина. Щоправда, останні три країни в 2018-му ще в Україну не інвестували.
Детальніше - на інфографіці.
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Мы отказались от их газа.- росгаз реверсом с Европы?
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Мы выиграли суд против "Газпрома" в Стокгольме. -Деньги где?В премиях?
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Мы получили безвиз в Европейский Союз - они усилили агрессию.--безвиз-тур в одну сторону,кому есть за что.
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Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. --а шо это?
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Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия посредством Томоса--раскол в чистом виде на радость Запоребрику.
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Поправьте,если где ошибся.
Источник: https://censor.net.ua/n3136659
Навряд мародеру це допоможе. Його справи кажуть, що він - російський шпигун.
Но я подожду!!!!
Просто если , от тебя самого дерьмом попахивает- то запах шоколада не по вкусу!!!
Так что Вам совет - ДЕРЬМО!!!!
Меня имел президент!!!! Да на хер я ему нужен-у него жена есть!!!
Всякую чушь мелишь! Балаболка!!!!
Народу концерт очень понравился. А меня привело к следующим мыслям. 1. Многие из украинцев мозгами еще в совке. 2. Янукович и Ко (теперь многие из регионалов в Опоблоке) опустошили страну, в которой живут эти совковые украинцы. Их грабили, изнасиловали страну, привели войну - а люди идут на концерты в поддержку "новых регионалов", уходят оттуда все с теми же белыми и синими шариками.
БЛИН,НУ ГДЕ ЛОГИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
Порадовало одно, очень порадовало!!! Теперь ВИА "Пламя" ездит не по концертным залам и фестивалям, а (внимание !) коллектив из рашки выступает во дворах украинских областных центров! Видимо у них там действительно не все так хорошо!