 Кабмін розгляне надання статусу учасника бойових дій особам, визнаним борцями за незалежність України у XX столітті

Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.
Це питання доповідатиме міністр соціальної політики Андрій Рева.
Він також ініціюватиме внесення змін до порядку здійснення діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич запропонує колегам погодити законопроєкт про професійну (професійно-технічну) освіту, а також ухвалити низку проєктів постанов, якими буде затверджено порядок організації інклюзивного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, а також урегулювати питання державних ключових лабораторій.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян ініціюватиме розгляд питання про вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун внесла на розгляд членів КМУ проєкти постанов про зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про затвердження положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вона пропонує провести моніторинг наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.
Міністр фінансів Оксана Маркарова ініціюватиме розгляд питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна", а також внесення змін до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.
На порядку денному - ініціатива щодо реалізації експериментального проєкту зі створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та низка інших важливих питань.
Ветерани запропонували провести власний парад до Дня Незалежності 24 серпня «Марш волі» без фінансової підтримки держави. З такою ініціативою виступив ветеран бойових дій на Донбасі Павло Білоус.
«Пропоную усім ветеранам, волонтерам та цивільним пройтись маршем по Хрещатику до Дня Незалежності. Без грошей з бюджету, без чиновників та політиканів», - повідомляється на сторінці заходу у Facebook.