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Все про:Кабмін (2938) освіта (594) засідання уряду (104)

 Кабмін розгляне надання статусу учасника бойових дій особам, визнаним борцями за незалежність України у XX столітті

Кабінет міністрів сьогодні затвердить порядок надання статусу учасника бойових дій особам, визнаним борцями за незалежність України у XX столітті.

Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Це питання доповідатиме міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він також ініціюватиме внесення змін до порядку здійснення діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич запропонує колегам погодити законопроєкт про професійну (професійно-технічну) освіту, а також ухвалити низку проєктів постанов, якими буде затверджено порядок організації інклюзивного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, а також урегулювати питання державних ключових лабораторій.

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян ініціюватиме розгляд питання про вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун внесла на розгляд членів КМУ проєкти постанов про зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про затвердження положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вона пропонує провести моніторинг наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.

Міністр фінансів Оксана Маркарова ініціюватиме розгляд питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна", а також внесення змін до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

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На порядку денному - ініціатива щодо реалізації експериментального проєкту зі створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та низка інших важливих питань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136657
 
   
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Бабай, Вій, Жираф, Вова Зеленський (не цей, а той, який помер навесні 2019го).
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Ветерани запропонували провести власний парад до Дня Незалежності 24 серпня «Марш волі» без фінансової підтримки держави. З такою ініціативою виступив ветеран бойових дій на Донбасі Павло Білоус.
«Пропоную усім ветеранам, волонтерам та цивільним пройтись маршем по Хрещатику до Дня Незалежності. Без грошей з бюджету, без чиновників та політиканів», - повідомляється на сторінці заходу у Facebook.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін розгляне надання статусу учасника бойових дій особам, визнаним борцями за незалежність України у XX столітті
 
 
 
 
 
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