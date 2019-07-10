 Понад 1/3 українців не знають, кого хочуть бачити прем'єром, інші віддали перевагу Бойку, Тимошенко та Гройсману

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.
Респондентам пропонувалося відповісти на запитання "Зараз обговорюються різні варіанти того, хто може стати прем'єром після проведення виборів до Верховної Ради. Серед діячів зі списку, кого б Ви особисто хотіли бачити главою уряду - прем'єр-міністром після парламентських виборів?".
Вибір опитаних розподілився таким чином.
Юрій Бойко - 12,8%
Юлія Тимошенко - 12,3%
Володимир Гройсман - 9,6%
Ігор Смешко - 7,7%
Святослав Вакарчук - 4%
Анатолій Гриценко - 3,5%
Петро Порошенко - 2,7%
Андрій Садовий - 2%
Олександр Данилюк - 1,6%
Сергій Тарута - 0,8%
Арсеній Яценюк - 0,8%
Андрій Коболєв - 0,1%
Інший кандидат - 4,4%
Водночас 37,6% опитаних відмовилися відповідати на це запитання або відповіли, що їм важко сказати.
Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня по всій території України. Опитано 2004 респондентів, що живуть у 129 населених пунктах. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5 %.
бойко - ну понятно "руцький мир"(((
коболев??!!....если сейчас у него месячные премии по 280 млн.гривен,то страшно представить СКОЛЬКО будет,если Беня его продавит премьером,всей Украиной по миру пойдем.
Из всех,самое приемлемое - ТИМОШЕНКО.
она и есть главный путинский агент..)))
Тут понятно что подтасовка......
Хотя.... И Антиколорадос вопил: "экзитполы(все) купил Путин, не верьте им", а потом оглушительно обосрался. Так что я не имею иллюзий.
"бойко - так бойко", давай.те страну уроним в венэсуэльщину бойко.
А Трамп.... выложит нам памперсы для заключенных и озаботится пытками, которые есть не совсем шо плохо, просто Зеля - хороший парень(калька с комплимента Рыжей обезьяны - Путину). До зимы походу Путин нам отомстит.
Очень умный мужик.
Я не верю что это само собой. ЦРУ высрало: мы не ожидали зах.вата Крыма.
Мне уже не смешно, поскольку ЦРУ за такое не разогнали к нулю.
Разве что Гейсеком подшконочного пространства....
или губернатором подшконаря. В подчинении - Шарий.
Я понимаю - все украла, но даже Овощ не нашел - что.
Возможно это "многоходовка" Путина? А оно же хитрое, это "Озеро".
После всего этого цирка, думаю что правду мы не узнаем... И да, Овощ придет - беспредел наведет.... (а кто думал шо Рашка нас обстреливать будет?)
Вопил тоже шо "экзитполы - купил Путин"....
правда обосрался(не Путин)
Там настолько ура-поцреотизм, что даже почти любая критика "пороха", или даже если Зелю мало критикуют = огендкрымля.
А я лично верю в наш народ и нашу страну(ищет подешевле чем набить "кравчучку" и билеты подальше отсбдова)
звіздец---нема війни..ніхто не гине--взад пад кремльовський протекторат
Тобі з норм. країни..... "как-та паспадручней "верить""
Ти з людьми спілкувався?
Я теж.
І не маю ілюзій. У нас стільки бидла, я вже не базарю за зомбування Параші....І нічого не зробиш. Мені приблизно ясно шо буде. Тут і Платоном не тра бути.(
Пора звикнути що тут куча ватних совкодрочерів які чекають ковбасу по 2.20
Путін ніколи би не пішов на це, не знаючи шо його "прикривають"
путин победил.... малоросы )))))))))
вот за это вы и голосовали...)))
Бред какой-то, а не опросы!