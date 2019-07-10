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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Бойко (237) опитування (377) прем'єр (218) Тимошенко (2705) Гройсман (3496) КМІС (54)

 Понад 1/3 українців не знають, кого хочуть бачити прем'єром, інші віддали перевагу Бойку, Тимошенко та Гройсману

Найбільшу підтримку на роль глави уряду серед тих, хто визначився зі своїми вподобаннями, мають кандидатури Юрія Бойка, Юлії Тимошенко та Володимира Гройсмана.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Респондентам пропонувалося відповісти на запитання "Зараз обговорюються різні варіанти того, хто може стати прем'єром після проведення виборів до Верховної Ради. Серед діячів зі списку, кого б Ви особисто хотіли бачити главою уряду - прем'єр-міністром після парламентських виборів?".

Вибір опитаних розподілився таким чином.

Юрій Бойко - 12,8%
Юлія Тимошенко - 12,3%
Володимир Гройсман - 9,6%
Ігор Смешко - 7,7%
Святослав Вакарчук - 4%
Анатолій Гриценко - 3,5%
Петро Порошенко - 2,7%
Андрій Садовий - 2%
Олександр Данилюк - 1,6%
Сергій Тарута - 0,8%
Арсеній Яценюк - 0,8%
Андрій Коболєв - 0,1%
Інший кандидат - 4,4%

Водночас 37,6% опитаних відмовилися відповідати на це запитання або відповіли, що їм важко сказати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня по всій території України. Опитано 2004 респондентів, що живуть у 129 населених пунктах. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5 %.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136656
 
 
 Топ коментарі
 
Бойко премьер, Медведчук -голова ВР... Да "здравствуют" рыго - кремлевские гопники!Как мы долго шли к этому....
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Грося, на фоне первых двух - святая невинность... Украинцы хотят видеть премьер-министром Бойко, Тимошенко или Гройсмана, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4134
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жах. они шо надеются, что бойко стырит обратно вышки у русни ?))
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Грося, на фоне первых двух - святая невинность...
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угу...гройсмойша базарный дилетант с амбициями....пустышка.
бойко - ну понятно "руцький мир"(((
коболев??!!....если сейчас у него месячные премии по 280 млн.гривен,то страшно представить СКОЛЬКО будет,если Беня его продавит премьером,всей Украиной по миру пойдем.
Из всех,самое приемлемое - ТИМОШЕНКО.
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Прем'єром має бути Анатолій Гриценко! Всі інші кандидати не готові керувати виконавчою владою під час війни!
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Как по мне, то наверное лучшей кандидатурой будет Порошенко.
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порошенко це взагалі не політик, це брехлива потвора яка неспроможна на будь які ефективні дії.
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Ви читати не вмієте, тільки писати? Я ж написав Анатолій Гриценко це єдина кандидатура яка зможе ефективно працювати керівником виконавчої влади під час війни! Президент в нас не досвідчений, команда Президента шарахається від сторони в сторону від одних ідіотських ідей до інших, потрібна людина яка буде системним стрижнем патріотичної української влади, яка буде кришталево чесною, патріотичною, досвідченою та надзвичайно ефективною! Я знаю тільки одну таку людину в українській політиці, це Анатолій Гриценко!
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Алкаш і клептоман - прем"єр України? Король здох - хай живе король!
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Прем'єром має стати Ігор Л, він в 100 разів розумніший за Гриценка.
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Хоть отказ, хоть не отказ- НАТО светит не для нас! Особенно более 10 лет назад!
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Стесняюсь спросить,- а в каком годе ентое происходило ,а?
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Стесняюсь спросить, а в каком годе она была премьером, а?..
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с договором бери или плати..))))
она и есть главный путинский агент..)))
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А почему нет Айвараса Абромавичюса? По-моему, это не опрос а манипуляция.
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О, нова маніпуляція від КМИС. А про зниження тарифів чому питання не поставили? В цей раз воно було б доречним
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жах. они шо надеются, что бойко стырит обратно вышки у русни ?))
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Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України. Куплено." 100%. З Вовочки знімають відповідальність. Нарід хоче. ************ бабюлю. Гройсман-папередник, бойко-риг, залишається газова бабюля.
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Бойко премьер, Медведчук -голова ВР... Да "здравствуют" рыго - кремлевские гопники!Как мы долго шли к этому....
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Наибольшей поддержкой на роль главы правительства пользуются кандидатуры Юрия Бойко Источник: https://censor.net.ua/n3136656\\\\\\\\\\\\\

Тут понятно что подтасовка......
Хотя.... И Антиколорадос вопил: "экзитполы(все) купил Путин, не верьте им", а потом оглушительно обосрался. Так что я не имею иллюзий.
"бойко - так бойко", давай.те страну уроним в венэсуэльщину бойко.
А Трамп.... выложит нам памперсы для заключенных и озаботится пытками, которые есть не совсем шо плохо, просто Зеля - хороший парень(калька с комплимента Рыжей обезьяны - Путину). До зимы походу Путин нам отомстит.
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этот опрос "ниочем", непонятно зачем он в новостях на цензоре появился...а премьер скорее всего будет с фракции слуги народа, хотя вариант 3его пришествия йули, при вхождении ее фракции в коалицию тоже возможен
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А жить так тяжело потому что мы мудаки. Только после этого понимания в стране начнет чтото меняться.
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Вы че вообще е****тые? Етих мразей расстрелять нужно в первых списках а не премьером делать. Такое ощущение что они сами ети бойки, тимошенки и гройсманы себе ети соцопросы и делают
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ты наверное знаешь лучше кандидатов, поделись
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"Дикий крик прорезал сумрак - Зло не дремлет, зло не спит! .."
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За гросю 10 % Даа видно не всех додушил тарифами на газ ????? ( Что за плебейская привычка за барина голосовать даже если барин паскуда барыжная и лавочник )
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Проблема нашей страны, что у нас 90% населения латентные комунисты, которые только и мечтают про бесплатный газ да свет. А откуда он может бесплатный взяться их не интересует и почему в других странах этот товар стоит еще дороже они тоже ответить не могут.
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У основной массы людей макароны, мозгов там нет. Они как губки впитывают все с телевизора и потом воспроизводят это как свое личное мнение. Способностей к анализу или установлению причинно-следсвенных связей нет. Вы думаете зачем Медведчук каналы скупает. Он эту тему давно прохавал. Они называют фамилии тех, кого видят по телеку. Если бы сейчас регулярно транслировали морду Яныка, он бы тоже был в топе списка.
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Гройсман годный вариант.
Очень умный мужик.
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Странно быстро поумнел перед самыми выборами. Натура такая же, как у Барыги. Речи правильные, дела барыжные.
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После всего пережитого с 2014 го я отказываюсь в это верить,но самое страшное что это правда,сколько .... живет в Украине
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Ну да, картинка и возглас: мы это, против злых и все будет добре....
Я не верю что это само собой. ЦРУ высрало: мы не ожидали зах.вата Крыма.
Мне уже не смешно, поскольку ЦРУ за такое не разогнали к нулю.
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Бойко со своей партией премьером может быть только в тюрьме.
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Да и то не премьером шконки....
Разве что Гейсеком подшконочного пространства.... Понад 1/3 українців не знають, кого хочуть бачити прем'єром, інші віддали перевагу Бойку, Тимошенко та Гройсману - Цензор.НЕТ 4859
или губернатором подшконаря. В подчинении - Шарий.
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его зеля возьмет в коалицию )))) зуб даю))))
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Откуда млять такие опросы? Ну ниоткого из знакомых и родственников не слышал что бы хотели премьером Бойка или Тимошенницу или Гнойсмана еще на 5 лет оставить. Ну ето полный п****ц. Почему нет из вариантов Саакашвили? Многие его хотели бы видеть у власти только почему то его не упоминают ни в одном рейтинге. Да даже Парашенко всего набирает 2% если у нас только порохоботов озверевших 7%.
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Тимошенницу\\\\\\\\\

Я понимаю - все украла, но даже Овощ не нашел - что.
Возможно это "многоходовка" Путина? А оно же хитрое, это "Озеро".
После всего этого цирка, думаю что правду мы не узнаем... И да, Овощ придет - беспредел наведет.... (а кто думал шо Рашка нас обстреливать будет?)
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Я помню Тимошенницу по далам Павлика Лазаренка и миллиардные хищения. Еще помню как Ху*ло списал ее фирме $300 млн. За какие заслуги спрашивается? А газовый договор? Кроме того я знаю Тимошенницу как человека, так как знакомые работали ее личными телохранителями- гнилой она человек и людей ненавидит. Она скорее подойдет Ху*лу в качестве жены чтобы отомстить ему за все что он натворил.
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а шо юлю охраняло фсб, ну твои кенты, номерованный?))))
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Тактика реваншистов выдают дезу типа от мнения большинства, типа ты с сегодня Игорь и пофиг шо до этого ты был Максим.Так смаргинализируют любого кто готов драться до конца. Интересно ошейники шитые в Китае на заказ мида рф для зебилов будут из кожи или всё же дешовый дермантин?
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Большинство за Бойко. Повторяется 2009 год. История ничему не учит?
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Ху*ло вкладывает кучу денег на подкупные соцопросы чтобы манипулировать сознанием и подготовкой избирателей. Назовите на улице имена етих фаворитов которые нам предлагают якобы по соцопросам и люди начнут плевать и проклинать их и бить в морду опрашиваемых.
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Ну, под выборы соцопросы как раз оказались довольно точны. Просто для нас было шоком, что 3/4 людей, окружающих нас, оказались абсолютными скотами, для которых свобода и Украина = ничто. Мне до сих пор трудно в это поверить, но это, судя по всему, так.
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Вы читал Антиколорадоса?
Вопил тоже шо "экзитполы - купил Путин"....
правда обосрался(не Путин)
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да, кто-то выложил это у Антиколорадоса - был обосран.
Там настолько ура-поцреотизм, что даже почти любая критика "пороха", или даже если Зелю мало критикуют = огендкрымля.
А я лично верю в наш народ и нашу страну(ищет подешевле чем набить "кравчучку" и билеты подальше отсбдова)
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а голова ВР --Медведчук?
звіздец---нема війни..ніхто не гине--взад пад кремльовський протекторат
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Не вірю що б украінці були настільки туповаті...
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Тобі з норм. країни..... "как-та паспадручней "верить""
Ти з людьми спілкувався?

Я теж.
І не маю ілюзій. У нас стільки бидла, я вже не базарю за зомбування Параші....І нічого не зробиш. Мені приблизно ясно шо буде. Тут і Платоном не тра бути.(
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То що ви сказали все вірно...і це страшно ...і то значить що загибель небесноі сотні була марною (!!!) а в це не хочется вірити
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Це не можливо, щоб в країні, яка втратила десятки людських життів у війні спровокованій ригоаналами і бойком, зокрема, ця істота була прем'єром. Це гірш стокгольмського синдрому, це абсурд.
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Іван, це Україна.
Пора звикнути що тут куча ватних совкодрочерів які чекають ковбасу по 2.20
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Переформатування світу походу.
Путін ніколи би не пішов на це, не знаючи шо його "прикривають"
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уровень жизни суспильства прямо прарорцианелен обизнаностью в политике ( управление городом с греческого) Это дает правильный выбор метода воздействия на политику. А у нас шо? Выбрали и все превращаются из изберателя в электорат ждунов. Что делать никто не знает,а если люди не знают что делать они не чего не делают, но ждут как буратино в стране дураков.И получают ожидаемый результат. Только любая организация от трех человек есть сила в любом деле. А в жизни особенно в политике понимают только силу и знания.Даже если кто обьединится в силу и что поменяет, он перераспределит только для себя и за твой счет в том числе. Под ждуна вода не течет.
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Народ шо хочет то и получант с таким вибором а потом ноют
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будет бойко и медведчук спикером. а зеля преЗЕКом
путин победил.... малоросы )))))))))
вот за это вы и голосовали...)))
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Я не хочу ни ни гройсмана, а тем более косатую с бойко!
Бред какой-то, а не опросы!
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НароТ у нас , как обычно - быдло ! Есть же Саакашвили . Сакварелидзе , Доний , Хмара , Кошулинский . Гройсман вон имеет один садик и то , как то говняно но рулил.
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Без Верки Сердючки дело не пойдет! Во новое лицо! Как раз в пару новому гаранту! Гори сарай,гори и хата!
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если это правда, то у страны нет будущего. опять на те же грабли и так 25 лет...
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Який ТУПИЙ піар зелених шмаркль... Скоро вони і головних інженерів АЕС будуть по-рейтингу обирати.. а сосіолухі ради старатися - бабло очи затулило Понад 1/3 українців не знають, кого хочуть бачити прем'єром, інші віддали перевагу Бойку, Тимошенко та Гройсману - Цензор.НЕТ 6614
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А може прем'єра треба професіонала ,порядного ,патріота України незалежного від олігархічних груп? знову продажні соціологи виконують замовлення ,набридли ці маніпуляції .
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Если для коалиции в новом парламенте хватит двух фракций, то премьером будет Тимошенко. Если понадобится участие третьей, тогда возможны варианты.
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..а килю азирова забыли? смешно?... я не думаю
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Нет манипуляции. За Бойко те же, кто за оппоблок, проценты совпадают. Остальные или не знают за кого (более трети) или их голоса распылились на множество кандидатов. Слово "большинство" тут не уместно, поскольку большинство - это более половины. Премьером с высокой долей вероятности назначат представителя партии, набравшей больше голосов, то есть вероятно СН, а партнерам по коалиции дадут какие-то министерства и прочие ништяки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПонад 1/3 українців не знають, кого хочуть бачити прем'єром, інші віддали перевагу Бойку, Тимошенко та Гройсману
 
 
 
 
 
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