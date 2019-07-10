 Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 9 липня.
Так, на запитання "Що з перерахованого на картці Ви хотіли б, щоб новий президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей" відповіді респондентів розподілилися таким чином:
- Знизити тарифи на комунальні послуги – 42,8%;
- Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, Президента – 36,6%;
- Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України – 33%;
- Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 31,4%;
- Зменшити зарплату топ-чиновникам – 17,6%;
- Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму – 14,3%;
- Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин – 12,1%;
- Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 10%;
- Прискорити розслідування злочинів проти Майдану – 9,6%;
- Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 4,7%;
- Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,7%;
- Заарештувати російські активи в Україні – 4,7%;
- Розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,9%;
- Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента – 3,7%;
- Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя – 2,2%;
- Перенести Адміністрацію Президента в іншу будівлю – 0,8%.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 25 червня по 7 липня 2019 р. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.
Ну, тупы-ы-е.. (с)
ЗекоМандюки, когда под офис презедента пойдете требовать того, за что голосовали?
а рассвета все нета...."
нанайскаязебобская народная песня
А населенню треба безвідсоткові, довгострокові цільові кредити на утеплення і модернізацію опалення. І ще багато держпрограм по зменьшенню залежності від газу.
У пороха нет энергетики, а есть у бабло ойског, под столом которого ты собираешь крохи, Суркиса, друга бабломойского и григоришина.
10 запитань до преЗЕдента:
1. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками?
2. Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом?
3. Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника?
4. Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити?
5. Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов'янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у "ДНР". Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них?
6. За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом "Россия 24", який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога?
7. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете?
8. Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України?
9. Ви обіцяли запровадити одноразову "нульову декларацію" для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість?
10. Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку?
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пусть эти гребаные избиратели подавятся своими тарифами !
Яких рехворм вам ще не вистачає?
в ОПУ уже увеличили...))))))))))))))
Те что проголосовали на прошлых выборах за карман, за снижение комуналки, а не за Президента получат бесславие и позор, да и мы вместе с ними
уже заветировал
мочиросы в лентуморду не хотите, зебенята