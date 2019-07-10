EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  600  34
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2009) опитування (377) тарифи (360) КМІС (54)

 Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС

Найбільше від президента України Володимира Зеленського в його перші 100 днів перебування на посаді глави держави українці очікують зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 9 липня.

Так, на запитання "Що з перерахованого на картці Ви хотіли б, щоб новий президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей" відповіді респондентів розподілилися таким чином:

  • Знизити тарифи на комунальні послуги – 42,8%;
  • Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, Президента – 36,6%;
  • Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України – 33%;
  • Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 31,4%;
  • Зменшити зарплату топ-чиновникам – 17,6%;
  • Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму – 14,3%;
  • Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин – 12,1%;
  • Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 10%;
  • Прискорити розслідування злочинів проти Майдану – 9,6%;
  • Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 4,7%;
  • Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,7%;
  • Заарештувати російські активи в Україні – 4,7%;
  • Розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,9%;
  • Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента – 3,7%;
  • Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя – 2,2%;
  • Перенести Адміністрацію Президента в іншу будівлю – 0,8%.

Читайте також: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 25 червня по 7 липня 2019 р. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136654
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
с мусорами, судьями, таможней нужно очень срочно разбираться
 показати весь коментар
 
 
И кто это будет делать? Зеленая жабка? Ну да, два раза. И срочно
 показати весь коментар
 
 
после потужных соевых реформ там нужно всех увольнять и сожать не проверяя "два раза"
 показати весь коментар
 
Не, Баканов с Нефедовым (в таможне). Уже начались чистки и это только начало.
 показати весь коментар
 
А коли ви це зробити, то чим мають займатись "нові мусора, судді та митники"? Саджати вас у в'язницю тисячами, за ухилення від сплати податків?
 показати весь коментар
 
Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС

Ну, тупы-ы-е.. (с)
 показати весь коментар
 
 
Он что ли за коммуналку отвечает?!! Гройсман,который готов бороться за снижение тарифов)))
 показати весь коментар
 
Он это привселюдно обещал, и не раз.И очень сильно за это-же критиковал почему-то именно Порошенко, а не Гройсмана с Радой.
 показати весь коментар
 
 
Он вам ничего не обещал!

ЗекоМандюки, когда под офис презедента пойдете требовать того, за что голосовали?
 показати весь коментар
 
 
Пойдут требовать? Ха. Никогда. Они все импотенты. Потому они за зелю и голосовали.
 показати весь коментар
 
 
"А чукча в чуме ждет рассвета,
а рассвета все нета...."
нанайская зебобская народная песня
 показати весь коментар
 
 
Треба націоналізація всієї енергетики Фірташа, Ахметова і Порошенка. Надприбутки за високі тарифи мають йти в державу, а не в кишені олігархів.
А населенню треба безвідсоткові, довгострокові цільові кредити на утеплення і модернізацію опалення. І ще багато держпрограм по зменьшенню залежності від газу.
 показати весь коментар
 
Ты постоянно что то путаешь.
У пороха нет энергетики, а есть у бабло ойског, под столом которого ты собираешь крохи, Суркиса, друга бабломойского и григоришина.
 показати весь коментар
 
Ты свою вонючую хрущевку бесплатно приватизировал ? Вот с тебя и начнём !
 показати весь коментар
 
Интересно, что будет, если Путин предложет сделать газ бесплатным.
 показати весь коментар
 
Тобто ті, хто сумлінно сплачував за газ по високим цінам - програють, а ті, хто не сплачував - виграють? Де справедливість?
 показати весь коментар
 
Тыц, приехали. Так уЗеленского сразу же после выборов заявили, что тарифы - не прерогатива президента. Но многие из 73% ни до выборов (уж столько раз объясняли), ни после не желают этого понимать.
 показати весь коментар
 
Если б у этих людей была понималка, они бы за зелю не голосовали. А так вместе с выборами состоялся соцопрос: 73% избирателей не умеют думать головой.
 показати весь коментар
 
 
Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3861

10 запитань до преЗЕдента:

1. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками?

2. Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом?

3. Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника?

4. Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити?

5. Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов'янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у "ДНР". Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них?

6. За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом "Россия 24", який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога?

7. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете?

8. Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України?

9. Ви обіцяли запровадити одноразову "нульову декларацію" для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість?

10. Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку?
https://touch.facebook.com/story.php?story_fbid=2451021881586958&id=100000375106806
 показати весь коментар
 
 
Вова, распусти еще раз Раду, распусти Кабмин, уволь таможенников. всех уволь и посади -

пусть эти гребаные избиратели подавятся своими тарифами !
 показати весь коментар
 
 
Треба дати можливість людям заробляти а реальному бізнесу, а не бандюклвському, працювати. Тоді зарплати виростить комуналка буде не страшним звірем.
 показати весь коментар
 
Під час лактації Супрун рекомендує їсти мушлі, восьминогів, лосося і дорадо
Яких рехворм вам ще не вистачає?
Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 679
 показати весь коментар
 
 
Зайди в магазин: мидии, осьминоги, лосось и дорада - всё на прилавке.
 показати весь коментар
 
"- Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;Источник: https://censor.net.ua/n3136654"
в ОПУ уже увеличили...))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Вот в ордло тоже голосовали за карман, за российские пенсии, сейчас сидят в руинах и получают 2 пенсии, как хотели.
Те что проголосовали на прошлых выборах за карман, за снижение комуналки, а не за Президента получат бесславие и позор, да и мы вместе с ними
 показати весь коментар
 
"- Добавить в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, Президента - 36,6%;Источник: https://censor.net.ua/n3136654"
уже заветировал
 показати весь коментар
 
комуналку им снизь - а мочи росы в ленту морду не хотите, зебенята
 показати весь коментар
 
Самый лучший парад на День независимости - провести по Крещатику в наручниках колонну арестованных мародеров, которые наживались на армии, организовали откаты, брали взятки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНайбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС
 
 
 
 
 
 вгору