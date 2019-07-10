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 Охоронець нічного клубу до смерті побив відвідувача в Одесі, - поліція

Між охоронцем одного з нічних клубів Одеси і відвідувачем сталася бійка, яка закінчилася смертю останнього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Як зазначили в поліції, пригода сталася вночі біля розважального закладу в центрі міста.

"36-річний одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу, намагаючись його припинити. Один з учасників події завдав чоловіку удар в область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", - йдеться в повідомленні.

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За підозрою в заподіянні одеситу тяжких тілесних ушкоджень співробітниками Приморського відділу поліції викрито 24-річного охоронця закладу. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках розпочатого кримінального провадження та встановлюють повні обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136650
 
 
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Да, не все боксеры становятся мэрами, чаще всего на нары попадают, вот там ему умение бить и пригодится, пока не зарежут.
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голосуйте за слуг народа и таких случаев будет гораздо больше!
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Быдло имеет свойство не только подыхать, но и доставлять....
Неприятности докторам.... при вскрытии быдла доктора, надышавшись парами, огульно обвиняются в алкоголизме. Я категорически против этого и требую чтобы Верховная Нарада запретила докторам дышать, кушать и использовать другие действия, препятствующие работе ЦНС(Цугундерно Накыдывающей Симптоматики) или по простому - эээ, че пить если ты помер то....
(из предварительного зе.явления Президента Украины).... где моя ручка для под.писи то? Закона то? - А, здарова, Гелетей, ручку не одолжи(те)?
(под.писывает законообъект).
Вот и хорошо, Супрун, выкуси)те(
Охранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 1834 Охранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 7306
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Никакой драки не было, охранник ударил спокойно стоящего человека и убил его этим ударом.
В такой ситуации невозможно спетлять даже на превышение самообороны.
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После этого клуб можно смело переименовывать в "Танцы на костях".)Мужика убили свои же во время войны возле кабака.Без комментариев.(
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Є категорія людей, які патологічно нездатні працювати фізично. Значна частина - це відставні правоохоронці і військові. Пенсія вже у них є, але вони надто молоді, щоб просто сидіти вдома. Оскільки робити нічого путнього не вміють, то й подаються в охорону, де і застосовують навички, здобуті на попередній роботі. Ці люди звикли, що форма, яку їм видають є свого роду індульгенцією від покарання за всілякі дрібні і не дуже грішки. Ще одна група - це колишні спортсмени і спортсмени - невдахи. Ці дві групи, як я вже писав, поєднує небажання працювати, затрачаючи надмірну енергію і зусилля і думати головою. За кордоном для того, щоб бути охоронцем, потрібно пройти навчання і скласти відповідні тести. Тому там охоронець - практично непомітна постать, яка мпостерігає і моніторить ситуацію і втручається у неї лише у випадку необхідності. У наших умовах охоронець вважає себе центром світу і вершителем доль .
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"По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудниками Приморского отдела полиции раскрыто 24-летнего охранника заведения."
Страшне перо не в гусака! Цензору давно винайняти собі якогось пенсіонера коректора, щоб хоч читати вмів.
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ага,
"Один из участников события..."
ЕХ, КОНІ ))
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в Одессе? ну тогда все нормально. в трухановграде это разрешено.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОхоронець нічного клубу до смерті побив відвідувача в Одесі, - поліція
 
 
 
 
 
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