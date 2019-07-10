 Охоронець нічного клубу до смерті побив відвідувача в Одесі, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
Як зазначили в поліції, пригода сталася вночі біля розважального закладу в центрі міста.
"36-річний одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу, намагаючись його припинити. Один з учасників події завдав чоловіку удар в область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", - йдеться в повідомленні.
За підозрою в заподіянні одеситу тяжких тілесних ушкоджень співробітниками Приморського відділу поліції викрито 24-річного охоронця закладу. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках розпочатого кримінального провадження та встановлюють повні обставини події.
Неприятности докторам.... при вскрытии быдла доктора, надышавшись парами, огульно обвиняются в алкоголизме. Я категорически против этого и требую чтобы Верховная Нарада запретила докторам дышать, кушать и использовать другие действия, препятствующие работе ЦНС(Цугундерно Накыдывающей Симптоматики) или по простому - эээ, че пить если ты помер то....
(из предварительного зе.явления Президента Украины).... где моя ручка для под.писи то? Закона то? - А, здарова, Гелетей, ручку не одолжи(те)?
(под.писывает законообъект).
Вот и хорошо, Супрун, выкуси)те(
В такой ситуации невозможно спетлять даже на превышение самообороны.
Страшне перо не в гусака! Цензору давно винайняти собі якогось пенсіонера коректора, щоб хоч читати вмів.
"Один из участников события..."
ЕХ, КОНІ ))